Samsung Micro RGB定OLED？一文教你點揀

不知道大家有沒有同感？當你走入電器店望著一整排不同尺寸、品牌、型號、價錢的智能電視時，面對花多眼亂選擇，往往不知道應該買哪一款電視。Samsung最近推出全新2026電視系列，當中旗艦級 Micro RGB及OLED近年一直受市場歡迎。兩款頂尖AI智能電視各具優勢，在挑選前，我們需要先了解Micro RGB和OLED的分別。



Micro RGB是一種嶄新的電視顯示技術，透過在液晶面板（LCD）背後鋪設數百萬個紅（R）、綠（G）、藍（B）微米級LED作為背光源。這些LED尺寸約等同一根頭髮的直徑，由於其體積、點距極密，能夠實現更精準的區域控光，令畫面呈現出接近真實世界的細膩層次。此外，由於背光源本身就是最純淨的RGB三原色，毋需透過量子點轉換不同顏色，因此能夠呈現更純淨的色彩及更廣闊色域，帶來更真實自然的影像表現。

而OLED則是另一種技術原理，採用的是有機發光二極管，每個像素都是一個獨立的發光體，不需要背光模組。當畫面的某個區域需要呈現黑色時，對應的OLED像素就會完全熄滅。因此，OLED能夠展現完美的極致純黑及高對比度，提升畫面立體感與深邃度。

兩款技術其實並沒有高低之分，各自亦有捧場客。當消費者選購電視的時候，需要考慮的是個人及家庭的使用習慣，以及各人對影視娛樂的需求和喜好。那麼，究竟Micro RGB及OLED適合甚麼類型的用戶呢？

家庭歡聚型：「還原原始色彩+動人細節」打造無懈可擊的真實畫面

如果你屬於熱鬧大家庭，並希望滿足大家庭的多元娛樂需求，那麼你的首選絕對是Samsung Micro RGB電視。一家人年齡層廣泛，每位家庭成員都有不同的使用習慣和喜好。父母長輩習慣定時收看電視新聞或劇集；年輕一族熱愛在大屏幕上觀賞電影及YouTube，或沉浸在遊戲世界內；至於小朋友，當然是無時無刻都在收看卡通動畫。表現全面的Micro RGB，兼顧亮度、色彩還原與畫面細緻度，能夠照顧家中各人對不同電視娛樂的需求。加上獲得護眼相關認證，對長輩及小朋友日常觀看更友善。針對經常長時間觀看電視的家庭，Micro RGB採用背光技術設計，不但在亮度表現上更具優勢，亦擁有出色的耐用度，讓畫面質素與安心感同時兼備。

Samsung 首創的微米級獨立RGB背光技術，讓屏幕上每個紅、綠、藍微米級LED都能獨立控制，呈現逼真色彩及細節。

• 獨立光源控制，畫質極致細膩：Samsung 透過全球首創微米級獨立RGB背光技術，讓屏幕上每個紅、綠、藍微型LED都能夠獨立控制，實現高精準的光源控制，不論是動漫的繽紛色彩、電競遊戲的光暗細節，還是電視節目的細緻畫面，都能夠完美還原最貼近原始真實的色彩。作為權威機構VDE認證的全球首款「Micro RGB精準光色技術」，Micro RGB能呈現100% BT2020廣色域，讓畫面能夠更豐富逼真。

• Glare Free防反光技術：一般大家庭的客廳通常採光極佳，日間光線充足，Micro RGB 搭載的Glare Free防反光技術能最大程度減少光線反射，即使小朋友在打開窗簾的情況下觀賞卡通，或者一家人在明亮環境下聚首一堂觀賞電影，畫面依然清晰不受干擾。

• 權威護眼認證：R95H型號更榮獲VDE頒發的「護眼認證（Safety for Eyes）」及「晝夜節律顯示認證（Circadian Rhythm Display）」，長時間觀看也能照顧到長輩與小朋友的眼睛健康，全家共享天倫之樂。

Micro RGB的Glare Free防反光技術能夠最大程度減少光線反射，即使將電視置於窗邊亦能享受高清細膩的畫面。

追求高端家庭影院型：「極致純黑+沉浸式電影感」盡顯生活品味

對於平時喜愛留在家中欣賞電影的用家，OLED就最適合不過。OLED同樣搭載Glare Free防反光技術，不會因外來陽光而干擾到家中視聽娛樂的時刻。

Samsung OLED系列是一種「自發光」技術，每個像素都會單獨發光，因此能呈現絕對黑色、鮮豔色彩及對比度，呈現非一般的電影氛圍。

• 極致純黑與電影感：OLED屏幕具備自發光特性，每個像素都能獨立開關，因此能夠展現純粹的「極致黑色」與深厚對比度。當在客廳觀賞科幻片或驚悚電影時，極致黑色讓整個電影氛圍更有層次，強烈的對比帶來更沉浸的視覺效果。Pantone®真實色彩認證有效保留細節及色彩，配合Dolby Atmos®杜比全景聲，即使在家都能享受影院級的震撼感。

• 精緻美學設計融入家居藝術：現時不少用家都視電視為家居擺設的一部分，對家居美學有一定追求。Samsung OLED旗艦S95H型號內置Art Store，讓用家能夠隨時展現著名藝術作品，將電視瞬間化身為名畫擺設，提升生活品味。近年，不少人亦喜愛特別添置特色牆安放電視，S95H型號採用 FloatLayer浮層美學設計，外觀時尚精緻，營造猶如藝術掛牆般的高質感展示效果，打造更具品味的家居空間。FloatLayer 浮層美學設計不但帶來更貼牆、更輕盈的懸浮美感，亦有機會改善機背周邊散熱與空氣流通，令面板長時間運作更穩定，從而減低長時間使用下的老化與燒屏風險。

Samsung OLED榮獲Pantone®真實色彩認證，有效保留細節及色彩。

OLED的FloatLayer浮層美學設計配合Art Store，令家居更具藝術感。

更智能且個人化的電視觀賞體驗

前文分析近年大熱的Micro RGB及OLED電視之分別，無論最終情傾「還原真實色彩」的Micro RGB還是「極致純黑」的OLED，大家在選擇電視時都不應該忽略能夠提升電視視聽體驗的智能功能。

Samsung最新Micro RGB及OLED電視系列均搭載Samsung Vision AI智能助手 （Samsung Vision AI Companion）。Vision AI智能助手整合Samsung自家Bixby及Gemini等多個AI生態系統，除了具有高層次的情境感知和理解能力，更重要的是對話式交流，透過簡單語音指令就可以獲得想要的資訊，打破傳統電視的使用模式。

Samsung Micro RGB及OLED均搭載Vision AI 智能助手，仿如身邊的娛樂夥伴及操控助手，以AI將電視體驗提升至更高層次。

Vision AI智能助手亦在多個方面如電影、體育和遊戲等帶來藉由AI 強化的娛樂功能：

• AI高解像度提升（AI Upscaling）：一般舊電影或網絡上低解像度的影片都能透過AI即時分析，並提升至更高清的畫質內容，呈現更豐富的細節度，同時保持畫面流暢度。

• AI動態增強技術Pro（AI Motion Enhancer Pro）：提升動態畫面表現，讓用戶能夠更清楚地觀看移動中的物體和文字，即時體育賽事及快速節奏的動作都能保持流暢清晰。

• AI足球模式Pro（AI Football Mode Pro）：自動分析直播賽事，並將畫面及音效提升至球場等級，讓球體動態畫面更流暢、色彩更鮮明，帶來仿如身臨其境的現場感。

• AI聲效調節Pro（AI Sound Controller Pro）：實時分析音訊並將其分成三個音軌 —— 對話、背景音樂與音效，並透過選單或語音指令自由調整每個音軌的音量，享受度身訂造的視聽效果。

• AI遊戲優化功能（AI Gaming Optimizer）：即時分析畫面進行中的遊戲類型並自動應用最佳設定，無需選單及操作，帶來最佳的遊戲效能。

• AI自訂模式（AI Customization Mode）：自動偵測正在觀看的內容類型，例如體育賽事、電影或一般節目，再根據用戶喜好調整畫面設定。

總結︰沒有所謂最好的電視 只有最適合你的電視

要選購一部合適的AI智能電視其實可以很簡單，很多人都會盲目追求所謂最高的硬件規格或技術，但往往會忽略自己和家人的喜好和使用習慣。世上或許沒有絕對「最好」的電視，但總有一款「最適合你」的專屬選擇。不論是Micro RGB或是OLED，最重要的是想清楚自己和家人的日常習慣和喜好。如果你希望滿足家中男女老幼的需要，在大屏幕上觀賞貼近原始色彩的內容，Micro RGB會是你的不二之選；若你嚮往在寧靜的私人空間中，沉浸於極致純黑與豐富對比的電影世界，OLED則會是你的完美配搭。當然，在現今AI時代，Vision AI Companion 的全面AI功能將會是錦上添花，打造更個人化且智能的觀賞體驗。

即日起至2026年7月31日，購買指定Samsung Mirco RGB或OLED電視，送Now TV 4選1娛樂組合通行證及Q-series Soundbar HW-Q930F 9.1.4 ch配重低音及後置喇叭 (2025)。

了解更多：http://spr.ly/ce-2026TV

優惠受條款及細則約束。

(資料及相片由客戶提供)