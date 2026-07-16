iPhone充電避免4大不良習慣　過熱易傷電池　常滿電亦損電池壽命

不當的充電習慣會大幅縮短電池壽命，甚至對手機造成永久性損害。從讓電池經受過度熱力，到頻繁將手機充至100%，再到使用非認證充電器，這些看似無害的日常行為其實都在默默侵蝕著 iPhone 電池的健康狀態。以下分享 4 個應避免的充電誤區，幫助用戶更好地保護手機電池，延長 iPhone 的使用壽命。



過度熱量是電池殺手 充電過程中尤其須小心

若要安全地為 iPhone 充電，最重要的是避免產生過度熱量。雖然熱量在充電過程中是難以避免的，但不是所有電流都進入電池，那些流失的能量會轉化為熱量，而這恰恰是鋰離子電池的大敵。當鋰離子在電池內部的電極之間移動時，也會產生額外熱量。因此，在充電時引入更多熱源絕非明智之舉。

手機充電發熱原理。（AI生成圖片）

過度熱量對鋰離子電池的傷害在於它會加速熱降解速率，使電池內部的化學環境變得不穩定。為了避免這種情況，用家應該確保手機通風良好，避免將手機放在枕頭下或厚重的保護套內。同時，應該啟用 iPhone 的智能充電功能，不要在充電期間進行處理器密集型任務，以及選用Apple 認證的充電器。遵循這些建議，加上良好的基本充電習慣，就能長期安全地為 iPhone 充電。

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電池不應長期滿電 應設置充電限制保護電池

許多用家誤以為既然 iPhone 能夠充至 100%，就應該充滿。表面上看起來合理—電池電量越多，使用時間就越長。但 iPhone 並非汽車，不需要維持滿油狀態。鋰離子電池滿電狀態會對電池施加高電壓應力，如果長時間保持在這種狀態下，會加速電池的化學老化，導致容量快速衰減。

第 1 式：電量維持在 40% 到 80% 之間最襟用？

此外，當電池接近滿電時，儲存效率會下降，部分電量會洩漏並轉化為熱量。對於使用 iPhone 15 或更新型號的用家，可以設置充電限制，防止手機充至 100%。進入「設定」選單，依次點擊「電池」、「充電」，然後設置所需的充電限制即可。這個簡單的設置能夠顯著延長電池壽命。

最佳化電池充電功能 讓手機智能管理充電過程

為了避免高電壓對電池造成應力，業界建議在手機充至 80% 時拔掉充電器。同時，也不應讓電池電量跌至 20% 以下，以避免低電壓應力。這被稱為「80-20充電法則」，但這個法則在實際生活中並不總是易於遵循，特別是對於習慣在夜間充電的用家。手機最終會充滿電，並長時間處於高電壓應力狀態，這就是為什麼不建議夜間充電的原因。

幸運的是，iPhone 內建的「最佳化電池充電」功能可以解決這個問題。該功能會學習用家的充電習慣，延遲手機在80% 後的充電速度，只有在系統判斷用家準備好使用手機時，才會進行最後的充電。這對於不支援手動設置充電限制的舊款iPhone 尤其有用。啟用方法為：進入「設定」，點擊「電池」，再點擊「充電」，最後開啟「最佳化電池充電」即可。

避免高耗能App 充電期間應保持手機閒置

並非所有在iPhone 上執行的應用程式都消耗相同的能量。某些應用對系統要求更高。智能手機之所以能在沒有內置風扇的情況下運行，是因為系統晶片（SoC）在正常情況下功耗較低。但當運行高耗能應用時，情況便會改變。為了順暢地運行這些應用，手機會從電池汲取更多電量，進而產生更多熱量。

例如，玩手機遊戲時，手機產生的熱量會遠高於回覆電郵時的熱量。由於充電本身已是一個產生熱量的過程，若此時進行高耗能應用，兩者的熱量會疊加，潛在導致手機過熱。因此，在為 iPhone 充電期間，最好讓手機保持閒置，除非是執行快速、輕量級的任務。

（AI生成圖片）

使用認證充電器 非原廠充電器風險多

雖然技術上 iPhone 可以使用任何充電器，但使用專為其設計的充電器更為理想。使用非品牌充電器可能導致多種問題，包括持續過熱、連接埠損壞，甚至燒壞主板。iPhone 以其耐用性著稱，例如 iPhone 13 在發佈四年後的 2025 年仍是美國最常見的 iPhone 型號。

然而，未經認證的充電器可能無法正確調節充電電流，從而縮短 iPhone 壽命甚至導致其報廢。購買 iPhone 充電器時，應確保它由 Apple 製造或具有 MFi（Made for iPhone）認證。這些充電器已獲得 Apple 批准，可保證不會遇到相容性或安全問題。如果充電器非直接從 Apple 購買，應尋找MFi 標誌。