第 27 屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）快將於星期五（7月24日）起，一連5天在灣仔會展舉行！門票會在會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何用$23起購買門票、場地座位表及交通！

今年展覽規模擴展至 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5 三大展廳，面對大量攤位、產品、打卡位，到底點行最划算？為大家整理出「必去打卡／購物 12 大攤位及主題展區」 懶人包！

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ACGHK2026．Hall 1 參展商名單公開

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動漫節2026｜獨家門票優惠$23起！不設現場售票

ACGHK門票｜動漫節2026

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家減$7入場

小童全票：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家減$2入場

購物｜必搶限量周邊、手辦、福袋、遊戲

1. Assemble | Nintendo Switch 2 新作試玩

展位位置：Hall 1 A01

必睇亮點：聯手 Nintendo、Pokémon、SEGA 等全球頂級遊戲廠打造最具規模日系陣容！Assemble 現場特設大型試玩區，可搶先實機體驗《斯普拉遁 塗擊隊》、《Pokémon Pokopia》、《Star Fox (星際火狐)》及《碧藍幻想 Relink：無盡黃昏》等備受矚目的 NS2 話題作。同場首發兩款百變怪主題「HORI NS2 收納包」，買主機更可以 HK$299 優惠價加購 256GB 記憶卡，消費滿 HK$499 再送會場限定御守！

Assemble 現場特設大型試玩區，可搶先實機體驗《斯普拉遁 塗擊隊》、《Pokémon Pokopia》、《Star Fox (星際火狐)》及《碧藍幻想 Relink：無盡黃昏》

買主機更可以 HK$299 優惠價加購 256GB 記憶卡，消費滿 HK$499 再送會場限定御守！

同場首發兩款百變怪主題「HORI NS2 收納包」

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2. Good Smile Company (GSC) 黏土人 20 週年特展牆

展位位置：Hall 1 D06

必睇亮點：「好微笑」的黏土人Q版公仔系列 20 週年重磅企劃，現場震撼展出編號 200 至 3000 號中每逢百號的歷代經典黏土人，組成超壯觀的回憶殺打卡牆！即場購物滿額送「我愛香港」圖案上衣配件，可以為你心愛的黏土人換衫。

會場更獨家限量發售兩款神級限定品：黏土人 2939「雪未來 Sweet Snow Ver.」及 3028「賽車未來 15th “Rhapsody” 2010-2025」。（鍾世傑 攝）

展覽期間消費滿港幣 250 元，即送會場限定的「I♡HK」黏土人造型特典部件。（鍾世傑 攝）

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3. Hot Toys 推出幪面超人Black RX 系列

展位位置：Hall 1 D02

必睇亮點：每年動漫節的重頭戲必數HT的大型攤位！今年除了恆例的 1/6 Marvel、星戰及 DC 珍藏人偶。今年將在會場內現貨發售各350隻《幪面超人Black RX》基本、生體、機械三型態1／6人型，更可即場訂戰蝗號電單車。

今年Hot Toys 會場現貨發售各350隻《幪面超人Black RX》基本、生體、機械三型態1／6人型。

更可即場訂《幪面超人Black RX》戰蝗號電單車。

現場築起 4.5 米《蜘蛛俠：英雄重生》巨型場景連 1:1 蜘蛛俠雕塑。會場現貨限量發售《復仇者聯盟》鐵甲奇俠Mark VII (Exo-Chrome Clear Version) 1:6比例合金珍藏人偶（限量 400 套），及《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠 1:6 比例珍藏人偶（動漫節先行現貨 300 套）。

Hot Toys 力谷《蜘蛛俠：英雄重生》，將推出蜘蛛俠 1:6 比例珍藏人偶（動漫節先行現貨 300 套）。（圖片來源：ACGHK）

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4. Medialink 羚邦集團 —— 搶手動畫福袋＆扭閃卡

展位位置：Hall 1 E01

必睇亮點：今年依舊有《怪獸 8 號》、《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《我推的孩子》等霸權動畫的限量會場福袋以及單品精品賣。

今年依舊有《怪獸 8 號》、《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《我推的孩子》等霸權動畫的限量會場福袋。

《排球少年!!》8 人跑步亞加力立牌 - HK$108

咒術迴戰 死滅迴游 系列劇照啤牌 HK$98

5大熱爆IP玻璃彩繪透明卡/幻彩卡扭卡機。更有《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》電影前賣券套裝。

5大熱爆IP玻璃彩繪透明卡/幻彩卡扭卡機。

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此外，Medialink請到香港女團 IdG Bubbles 為旗下 Ani-One 10 周年進行特別演出。

Medialink請到香港女團 IdG Bubbles 為旗下 Ani-One 10 周年進行特別演出。

5. 鐵人 25 週年珍藏展 —— 傳奇潮玩遺珠再現

展位位置：Hall 3/3D 21-25

必睇亮點：香港傳奇創作組合「鐵人兄弟」帶來 25 週年主題特展！除了展示極具歷史價值的珍藏模型外，現場更公開發售早已絕版的倉庫遺珠玩具，極具收藏與升值價值。3位成員將於7月27日在Hall 3 （1330至1500）舞台舉行簽名會。

同步，在Hot Toys 攤位將推出限定80件的「鐵人兄弟 ×Hot Toys Space Worker Baby」（閃耀銀河版）1:6比例珍藏人偶發售。另有Brothersrobbr 2.0人偶於Threezero展區（Hall 1 D31）限定發售。

「鐵人兄弟（Brothersfree）」成員：曾志威（William Tsang／圖左）、王信明（Kenny Wong／未出席記招）及馬志雄（Winson Ma／圖右）將在現場舉辦「鐵人 25 周年珍藏展」（鍾世傑 攝）

Hot Toys 攤位將推出限定80件的「鐵人兄弟 ×Hot Toys Space Worker Baby」（閃耀銀河版）1:6比例珍藏人偶發售。

另有Brothersrobbr 2.0人偶於Threezero展區限定發售。

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6. Hasbro 孩之寶 —— 變形金剛限定玩具重鎮

展位位置：Hall 1 C11

必睇亮點：變形金剛、星球大戰、漫威迷必朝聖的地標！現場展出最新的 Studio Series、Legacy 以及Masterpiece (MP) 頂級系列收藏級人偶。同場更會限時限量開賣 ACGHK 2026 會場獨家限定版變形金剛玩具，購物滿額還有figure送，博派與狂派粉絲絕對要搶先入手！

Hasbro 孩之寶 —— 變形金剛限定玩具重鎮

+ 1

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打卡必去｜互動展區、同人祭、遊戲場景

7. hololive 特設互動專區主舞台 展位位置：Hall 1 主舞台／2026年7月27日（星期一）下午1:45至2:45

必睇亮點：Vtuber 粉絲暴動！超人氣 hololive 組合「ししわた」（角卷綿芽 x 獅白牡丹）於會場主舞台進行現場即時線上連線互動，現場亦設有限定周邊與角色立牌打卡點。值得一提，在上文提及的Medialink攤位，一樣有hololive精品賣！

hololive 特設互動專區主舞台：Hall 1 主舞台／2026年7月27日（星期一）下午1:45至2:45

8. 潮巨匠藝術玩具展｜全新「Dig Dig Island 發掘島」

展位位置：Hall 3 E45

必睇亮點：匯聚全球潮流藝術家與設計師 Figure 創作，今年全新登場的「Dig Dig Island 發掘島」更成為潮流玩具迷的集中地，超多前衛造型雕像任你合照打卡！

玩具收藏家「盧Sir」盧子英（Tsui-ying Lu）在記招中展示了一套非常罕有的《怪誕城之夜》玩具，到時將會有世界級《怪誕城之夜》收藏家參展。（圖片來源：ACGHK）

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9. 全新升級「ComixPop」與本地漫畫家專區

展位位置：Hall 3

必睇亮點：香港本地漫畫力量全面進駐！升級版「ComixPop」提供專區讓大家零距離與本地漫畫家及繪師互動，現場設有原畫展覽與現場繪圖，支持香港原創創作必去。

香港漫畫家溫兆倫（Alan Wan）講解「ComixPop 港漫武林大會」的內容（圖片來源：ACGHK）

10.名家舞台 —— 世界級藝術家、插畫師與玩具設計師星光陣容

展位位置：Hall 1 名舞台

必睇亮點：藝術家、插畫控及玩具迷必到！今年集結了來自世界各地的頂尖藝術家、插畫師同玩具設計師。現場除了有極具震撼力的 Live Painting（現場繪畫）、雕塑示範與主題分享會之外，更有簽名會！想近距離親睹大師風采或索取簽名，記得預先留意官方發佈的時間表並留意現場派籌位置！

圖為2024年名家舞台簽名會實況。

今年名家舞台的參加者名單。

11. 創天綜合同人祭（Creative Paradise / CP2026）

展位位置：Hall 3

必睇亮點：集結港台與海外優質同人社團及獨立創作者，擺滿各種原創與二創同人誌、周邊小物、繪師畫集，充分感受最真實熱情的同人創作文化！更有只為業餘同好開放的CP舞台，有很多表演節目睇。

想知道更多可自行以圖中QR下載CP同人祭電子場刊。

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12. CosParadise 角色扮演專區

展位位置：Hall 3

必睇亮點：ACGHK 的靈魂景點！雲集全港及海外優秀 Cosplayer，場內設有官方專業攝影打卡牆與「Cosplay 世界盃香港區預選賽」等舞台盛事，隨手一影都是高還原度的視覺饗宴！

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ACGHK 2026 入場實用備忘

展覽日期：2026 年 7 月 24 日（五）至 7 月 28 日（二）

開放時間：每日 10:00 - 21:00（7 月 28 日閉幕當日提早於 20:00 閉館）

展覽地點：香港會議展覽中心 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5

購票提示：現場不設常規實體售票處，需提前經「ACGHK」官方 App、01 空間網平台購買電子票