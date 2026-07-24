MSI Cyborg 15 Max評測｜RTX 5070效能強勁　高CP值便攜電競機

MSI 今年全新推出的 Cyborg 15 Max 沒有傳統電競手提電腦過度張揚的設計風格，將重量控制在 2 公斤，使其相比同級競爭對手更具便攜性。搭載 RTX 5070 獨立顯示卡和 Intel Core 7 處理器240H，配合 15.6 吋 Full HD 144Hz 螢幕，能夠提供紮實的遊戲效能。



MSI Cyborg 15 Max 採用雙色調設計方案，銀色紋理金屬頂蓋搭配黑色塑膠材質，整體看起來較為低調。在重量方面，Cyborg 15 Max 的 2 公斤設計相比其他電競手提電腦更為輕盈，大幅提升了攜帶便利性。

平衡的視覺體驗

MSI Cyborg 15 Max 採用 15.6 吋 Full HD IPS 螢幕，配備高效能的 144Hz 刷新率，確保遊戲畫面流暢運行。色彩還原準確度表現卓越，完整支援整個 RGB 色域，確保每一幀畫面都能展現出準確鮮艷的色彩表現。

螢幕設計達到 243.8 尼特的峰值亮度，為遊戲和日常應用提供清晰明亮的視覺效果。在色域方面，sRGB 達到 100% 完整覆蓋，專業級的色彩準確度足以滿足日常娛樂和創意工作的需求。Adobe RGB（78%）和 DCI-P3（80%）的出色表現也證明了其在色彩再現上的專業水準。整體而言，Cyborg 15 Max 的螢幕表現相當均衡出色，足以滿足各類使用場景的需求。

連接埠配置 實用且周全

連接埠分佈在手提電腦的左側、右側和背部。左側配置了一個 USB-A 連接埠，右側則有 USB-C 連接埠、3.5mm 耳機插孔和電源插孔。大部分連接埠集中在背部，包括兩個額外的 USB-A 連接埠、一個 HDMI 連接埠和一個有線網路埠。這樣的配置確保了使用者能夠滿足各種連接需求，無論是傳統周邊設備還是新型配件都能妥善支援。

鍵盤與觸控板 舒適度與精確度兼具

打開手提電腦蓋後，用家會發現一個近乎全尺寸的鍵盤配置，包括方向鍵、數字鍵盤和功能行。按鍵手感適中，提供舒適的按鍵行程，使得長時間打字工作輕鬆愉快。觸控板經過精心調校，尺寸適中，支援多點觸控手勢，例如靈敏的雙指滾動等功能，大幅改善了導航體驗。

音效系統 休閒聆聽足夠

Cyborg 15 Max 的音效系統是一大驚喜。搭載精心調教的 2W 揚聲器組合，輔以先進的 DTS 音訊處理技術。無論是遊戲爆炸音效的動感呈現、音樂欣賞時的質感，還是視片觀看時的立體層次，Cyborg 15 Max 都能提供令人滿意的音質表現。

效能表現 1080p 遊戲的堅實選擇

Cyborg 15 Max 搭載的 RTX 5070 獨立顯示卡在同級產品中具有競爭力。處理器方面採用的是 Intel Core 7 processor 240H，擁有十個核心（四個效能核心和六個效率核心）、16 條執行緒，以及最高 5.2 GHz 的加速時脈。

其擁有充足的效能來輕鬆處理 Photoshop 中的專業級影像編輯和 Adobe Premiere Pro 中的高端影片編輯工作。作為電競機，配備 16GB 記憶體和 RTX 5070 ，在《電馭叛客 2077》中啟用 DLSS 技術後（設定：1200p/Ultra/DLSS: Balanced/RT On/MFG 4X），幀率最高可以跑到 220fps。

充電火牛尺寸變小，方便用家攜帶

電池續航

在電池續航方面，Cyborg 15 Max 的表現令人滿意。通過優化硬體設定以優先考慮效率，使用 PCMark 10 Battery Test – Modern Office 測試得出，Cyborg 15 Max 單次充電可續航約7小時，這對於配備如此強大效能規格的遊戲手提電腦而言是相當卓越。用家無需為續航力而擔憂，可放心享受長時間的遊戲或工作體驗。

散熱設計 高效能散熱系統保證穩定運行

Cyborg 15 Max 搭載 MSI 自家研發的先進 Cooler Boost 冷卻技術，通過智慧吸入更多冷空氣，確保即便在高負荷工作下也能維持最優溫度控制。這項技術的採用確保了筆電在長時間高效能運行時能夠保持穩定的效能輸出，從未因溫度過高而出現降速情況。

MSI Cyborg 15 Max C2WG 規格



中央處理器：Intel Core 7 processor 240H

系統：Windows 11 Home / Windows 11 Pro

記憶體：16GB*1 DDR5, 2 slots, up to 96GB

螢幕：15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, 100% sRGB(Typ.), IPS-Level panel

顯示卡：最高NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 (C2WG)

儲存：2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4



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