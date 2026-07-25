颱風紅霞｜打風交通安排 晚上10.10改八號風球　3大App裝定搵車搭

颱風紅霞殺到，天文台已宣布今天（7月25日）晚上10:10 改掛8號熱帶氣旋警告信號，如果在惡劣天氣下仍要上班的話，就要多加留意交通安排，不妨現在就預先安裝以下 3 個 App，在颱風情況下盡快找出最佳的交通路徑、安全到埗。



《Citymapper》

不少公共交通工具，在 8 號烈風或暴風信號發出後都會全部或局部暫停服務業，想找出即時的最佳交通方法，可以用裝手機app《Citymapper》。它能顯示車輛預測班次時間、最佳車廂，以及建議的港鐵站出入口，幫大家避開乘車的人潮。App本身update算密，可以即時知道各班次實時狀態，就算改道或暫停也一目了然。

Citymapper下載連結：iOS / Android

《香港出行易》

在惡劣天氣情況下最好當然留在安全地方，萬一真的要出行，也請先盡量留意政府相關機構發出的特別消息、以及天文台發出的天氣警報。想一站式睇晒以上情報，不如安裝《香港出行易》app，它可查看最新公共運輸服務消息，如九巴、新巴、城巴的暫定服務安排。也建議打開推送通知，當有任何新消息及變動時，就會第一時間收到最新交通消息msg。

香港出行易下載連結：iOS / Android

《高德地圖》／《Google Maps》

公共交通工具的颱風安排，對自駕人仕影響比較少，相信車主最關心的是颱風下的道路情況，除了用《香港出行易》查看改道安排，可以打開《高德地圖》／《Google Maps》，了解塞車情況，盡量避開「紅色」的擠塞路線，也能看到臨時封路變化。

高德地圖下載連結：iOS / Android

Google Maps下載連結：iOS / Android