誰說去香港高級影音展2026，只得發燒音響可試？

輕奢質感！潮流時尚！打卡神物樣樣有！

一年一度的影音盛事「2026香港高級視聽展」即將登場，代理日本 Acoustune、法國 Focal 等人氣品牌的 Soundwave Audio，今年的新產品徹底顛覆大家想像！現場展出產品橫跨「入門級潮流耳機」、「百幾蚊升級聽感金屬耳膠」、「神級 Made in Japan 手工耳機」等不同定位。想找高性價比的日常耳機、潮流穿搭配件，還是單純想去頂級展區打卡試聽，都能在這裡找到驚喜！



日本潮牌 Acoustune 神作輕量化降維打擊

Acoustune HS2000 air 可換腔體有線耳機

日本影音潮牌 Acoustune 的 HS2000 系列憑藉極有型的「高智能方程式」機械外型同超強音質，一直吸引無數發燒友同潮流達人追捧！過去想玩到他們招牌的 A.C.T. 可換式腔體技術，門檻動輒過萬港元。

日本影音潮牌 Acoustune 的 HS2000 系列憑藉極有型的「高智能方程式」機械外型同超強音質，一直吸引無數發燒友同潮流達人追捧！

上 Soundwave Audio 網店購買 Acoustune 產品

今次全新登場的「輕量版」HS2000 air 簡直是降維打擊！主體混合了鋁合金與樹脂，比前代減重高達 50%（單邊只重約 13g），加上圓弧機身設計，戴落超級輕盈舒適。重點是它 100% 兼容過萬港元的 HS2000 同 HS3000 系列腔體，跟機還直接送全新 ACT09 腔體（第5代 Myrinx 動圈單元）、8股鍍銀 OFC 混編線材同 AEX07 形狀記憶耳塞！

它 100% 兼容過萬港元的 HS2000 同 HS3000 系列腔體，跟機還直接送全新 ACT09 音腔（第5代 Myrinx 動圈單元）、8股鍍銀 OFC 混編線材同形狀記憶耳塞！

以更親民的門檻，輕鬆解鎖過萬元級別的日本黑科技！

HS2000 air 的入門門檻不用$8,000港元，直接把高端金屬機械耳機的震撼力帶入全新CP值境界。現場備有『翔翠 Syosui』與『翔金 Syokin』兩款極致配色，一定要親臨現場試聽，感受那份專屬於金屬工藝的獨特魅力！

HS2000 Air 早鳥優惠價 $7,800 (原價$8,800)，附送ACT09 腔體；優惠期內可以 $2,000 加購其他指定型號A.C.T.腔體。（試聽攤位：X13）

HS2000 air 的入場門檻，直接由過萬港元大幅劈到 7,000 至 8,000 港元左右！

開放式耳機 AI 升級！

Cleer ARC 6 推出音質加強版｜加碼首發無感夾耳式Cleer Bridge

不喜歡耳機塞住耳道的朋友注意！美國影音品牌 Cleer 帶來全新開放式耳機系列，重點新作包括進階強化音質的「音樂加強版」掛耳式 Cleer ARC 6 Music Pro，以及主打極致輕盈配戴感的首款夾耳式 Cleer Bridge。

兩款新作除了維持一貫的舒適感與優質音色，更融入了實用 AI 功能。搭配專用 App，即可輕鬆實現語音筆記、智能助手及實時翻譯，不論聽歌定工作都更加方便。Cleer ARC 6 Music Pro 售價$1,880（攤位：C03）

Cleer ARC 6 Music Pro 音樂加強版（攤位：C03）

上 Soundwave Audio 網店選購 Cleer ARC 6 Music Pro 開放式耳機

Cleer ARC 6 Music Pro 音樂加強版

一機集結了杜比全景聲（Dolby Atmos）、THX 音頻與 Snapdragon Sound 等多種權威音效認證。

單元材質： 採用 16.2 mm 鎂合金振膜單元，具備高剛性與極快瞬態響應，直迫萬元級耳機配置。

特色功能： 額外支援獨特的卡拉 OK 模式，讓音樂愛好者能隨時隨地享受極致的聽覺與娛樂體驗。

Cleer ARC 6 Music Pro 一機集結了杜比全景聲（Dolby Atmos）、THX 音頻與 Snapdragon Sound 等多種權威音效認證。

Cleer Bridge 夾耳式 AI 耳機

Cleer 同步還首度推出時尚輕巧的夾耳式設計——Cleer Bridge，主打極致配戴感與潮流穿搭：

人體工學設計： 採用「斐波那契黄金分割設計」力學結構與緩壓雲枕，單耳僅重 7.9g，長時間配戴無負擔且無痛感。

澎湃音質表現： 搭載 12mm 鍍鈦複合振膜超大動圈單元，支援杜比音效、Snapdragon Sound 及 DBE 5.0 低音增強，並配備雙源拾音通話降噪。

日常實用性能： 內置 AI 智能體（支援語音助理與同聲傳譯），擁有 IPX5 防水等級與 23 小時總續航力（含充電盒），輕鬆滿足運動與日常通勤需求。

Cleer Bridge 售價$1,280（攤位：C03）

Cleer Bridge 夾耳式 AI 耳機｜霧透黑版本

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Cleer Bridge 夾耳式 AI 耳機｜霧透金版本

羅馬尼亞雕塑級發燒頭戴耳機：Meze ARTA 旗艦頂級平板耳機

這款耳機簡直是整場展覽的「打卡天花板」！來自羅馬尼亞巴亞馬雷（Baia Mare）總部的 Meze Audio，將金屬、碳纖維同高級皮革混合，雕刻出充滿未來感的新藝術（Art Nouveau）美學。拿在手上就像拎住一件高級藝術品，戴上頭拍照輕奢感立刻拉滿！Meze ARTA 售價$49,800（攤位：X13）

上 Soundwave Audio 網店選購Meze Audio 產品

Meze ARTA 旗艦頭戴耳機（攤位：X13）

雖然定價高達約 6,000 美元（約 5 萬港元），但既然買門票入場，就一定要試試這款「夢幻神物」！它採用烏克蘭 Rinaro 專門開發的高阻抗 MZ5 HΩ 平板單元與超輕量 Parus ARTA® 振膜，一戴上去，音樂就像在你周圍立體浮現，彷彿置身高級音樂廳。

借用產品傳統口號：「Experienced Rather Than Explained」，其震撼程度根本無法用文字解釋，入場記得去親身戴一次、感受 5 萬蚊耳機到底有幾勁，都絕對票價。

Meze ARTA 採用烏克蘭 Rinaro 專門開發的高阻抗 MZ5 HΩ 平板單元與超輕量 Parus ARTA® 振膜。

重點作品！5萬港元日本匠人極致之作

Brise Audio IBUKI 「息吹」旗艦級耳機

來自日本群馬縣的 Brise Audio，推出 Universal Fit 公模旗艦入耳耳機 Brise Audio IBUKI（息吹），完美詮釋理想中「最高峰的聲音」。承襲頂級系統 FUGAKU 「冨嶽」的技術精粹，旨在重現如空氣湧現般、具備真實體感的澎湃低頻與極致細膩的音場。

Brise Audio IBUKI「息吹」 售價$52,500 （攤位：X13）

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Brise Audio IBUKI 「息吹」旗艦級耳機由機身以至線材、插頭均為Made in Japan 日本工匠製作。（攤位：X13）

Brise Audio IBUKI「息吹」 售價$52,500 （攤位：X13）

Brise Audio IBUKI 採用 64 鈦合金外殼，內建 9 單元 5 路分音系統（含雙動圈、5 動鐵及雙靜電單元）。全由工匠手工組裝，帶來極具真實體感的低頻與細膩音色。全機於群馬縣玉村町原廠匠人純手工組裝，配備 OFC Pentaconn Ear 可換線插座及專屬 Ultimate 等級 BSEP 調音線材，成就至臻音質體驗，絕對是現場輕奢質感爆燈的巔峰之作，首度公開試聽！

Brise Audio IBUKI 「息吹」旗艦級耳機（攤位：X13）

百六蚊無痛升級音質：Pentaconn COREIR Ti Alloy 鈦金屬耳膠

覺得換耳機成本太高？知名影音零件廠 Pentaconn 為紀念誕生十周年，推出第二款慶祝作品：Pentaconn COREIR Ti Alloy 耳膠，可以幫到百幾蚊你無痛升級器材音質。Pentaconn COREIR Ti Alloy 售價$160/1對 （攤位：X13）

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Pentaconn COREIR Ti Alloy 耳膠，可以幫到百幾蚊你無痛升級器材音質。

這對耳膠分為雙層構造，表面是親膚性高的透明矽膠，內藏使用高剛性與低聲波衰減特性極高的鈦合金（Titanium Alloy）核心，提供耐用度之餘，鈦合金能帶出獨有的聲音共鳴，能顯著提升聲音解析度與音場空間感！

百幾蚊無痛升級音質：Pentaconn COREIR Ti Alloy 鈦製耳膠（攤位：X13）

傳奇設計師翻新聆聽哲學：Grell Audio OAE2 頭戴式有線耳機

你是美日潮流派、還是更愛有深度的歐陸文化？曾開發 Sennheiser HD 580、HD 600、HD 800 等標誌性耳機產品的德國傳奇設計師 Axel Grell，創立個人品牌推出最新力作 Grell Audio OAE2（Open Around Ear）。它徹底重新思考耳機與人耳關係，將單元以特定角度擺放，讓聲音不再困在頭顱之內，而是像一對擺放在眼前的監聽喇叭般自然呈現。文字難以表達當中奧妙，去現場試聽最實際！Grell Audio OAE2 售價$4,680（攤位：X13）

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Grell Audio OAE2 頭戴式有線耳機（攤位：X13）

同場加映其他必試新品：

House of Marley Soul Rebel 一體式藍牙黑膠唱盤

黑膠唱片代表了一種生活態度。由 Bob Marley 家族創立的 House of Marley，推出 House of Marley Soul Rebel 一體式黑膠唱盤喇叭。外型極具美感，內置喇叭，開箱即用不必配額外音響，也不必進行繁瑣設定。兼具藍牙 5.3 雙向傳輸與暖光氣氛燈，是提升家居品味的必買潮物。House of Marley Soul Rebel 售價$2,280（攤位：C03）

House of Marley Soul Rebel 一體式藍牙黑膠唱盤（攤位：C03）

同場加映其他必試新品：

球星麥巴比代言 Loewe Leo 頭戴式AI藍牙耳機

由法國國家隊球星麥巴比（Kylian Mbappé）代言的 Loewe leo 頂級頭戴式藍牙耳機，結合德國工程技術與奢華工藝。陽極氧化鋁框架配合磁吸式小羊皮耳墊，具備 50mm 振膜單元、自適應降噪及即時 AI 翻譯功能。戴上手即時展現極致品味，媲美時尚奢華飾品。Loewe Leo 售價$12,800（攤位：C03）

Loewe Leo 頭戴式AI藍牙耳機（攤位：C03）

Loewe Leo 頭戴式AI藍牙耳機，由法國國家隊球星麥巴比（Kylian Mbappé）代言（攤位：C03）

Soundwave Audio 網店連結

香港高級視聽展2026 展覽詳情與入場資訊

「2026香港高級視聽展」將於 2026年8月7日至9日 假 灣仔香港會議展覽中心（HKCEC）盛大舉行。門票售價為港幣100元起，入場即附送官方精選發燒碟。

日期：2026年8月7日至9日（星期五至星期日）

開放時間：8月7日及8日：10:00 – 19:00／8月9日：10:00 – 18:00

地點：灣仔香港會議展覽中心（HKCEC）3樓展覽廳Hall 3F/G

門票價格：

單人門票：HK$100（包入場劵及《2026原音精選》SACD一張）

雙人套票：HK$200（包兩張入場劵、《2026原音精選》SACD及UPMCD各一張）