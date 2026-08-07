手提電腦及桌上電腦推薦2026｜教你拎盡著數！6款抵買推介

AI 愈來愈普及，手提電腦及桌上電腦需要應付的工作亦比以往更多，由日常文書、視像會議，到修圖、剪片、生成式 AI 及遊戲，都對效能提出更高要求。與此同時，電腦價格亦有上升趨勢，因此選購新機時，更要留意電腦的品質及耐用性，和當前有沒有著數優惠。

每年暑假都是購買電腦的熱門時段，除了學生準備開學，不少上班族及家庭亦會趁優惠換機。以下分享選購電腦的重點，以及如何買先可以用盡各項優惠，另外會為你推薦6款熱賣的電腦，方便你哋按自己的需要輕鬆選購。



價格提高下 耐用程度及售後更重要

電腦並非短期消耗品，一部機通常會使用數年。面對 AI 應用推動硬件需求，以及市場售價上升，與其只追求最低價格，選擇品質穩定、耐用度高及售後服務完善的產品，反而更能減少日後維修或提早換機的成本。

正因如此，ASUS 著重於產品的極致耐用與售後支援。ASUS 全系列手提電腦通過最高18項耐用測試，亦具備 MIL-STD-810H 美國軍用標準測試認證，無懼日常碰撞﹑高溫、高空掉落等挑戰。手提電腦同時提供2年國際保養，覆蓋超過90個國家及地區。

此外，ASUS及ROG手提電腦在香港新增超過90個送修點，並提供免費上門收送服務。用戶可安排專業物流公司將電腦送往ASUS維修中心，毋須親自攜帶電腦到維修點，對工作繁忙或使用體積較大的電競手提電腦的用戶而言更省時及方便。

節省預算關鍵步驟：留意最新優惠及活動

除了評估個人需要及留意產品品質和保養，最後的一環當然是留意有沒有折扣優惠，以下為大家整合三大年度優惠活動，大家可以按自己預算、需要從中揀選合適的電腦。

【1】華碩夏日賞2026優惠期由7月14日至8月31日，指定手提電腦及桌上電腦以低至68折發售，另外更有多款禮品贈送及配件加購優惠。

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於「華碩夏日賞2026」優惠期內買ProArt及Zenbook系列手提電腦送MiniRoll Cam（價值$398）。購買Vivobook S系列手提電腦送ASUS 10L防水袋及旅遊收納包套裝（價值$236） 。購買Vivobook、ASUS一體式電腦及桌上電腦送旅遊收納包套裝（價值$68）。

電競系列方面，購買ROG電競手提電腦或桌上電腦，即可獲ROG 20週年限定禮盒（含金卡）（價值$428）。購買 ASUS TUF Gaming 電競手提電腦或桌上電腦則送ASUS皮革磁吸卡片套支架（價值$258）。

於ASUS官方網店及指定門市購買指定ASUS手提電腦，亦可用$99加購ASUS 3合1配件組合包（價值$484）。組合包括ASUS 4-in-1 USB-C Dock、ASUS PS102滑鼠墊及ASUS MW103無線靜音滑鼠，助你把基本連接及桌面配件一次準備妥當。

【2】如果你是大專生、大專畢業生、教職員或應屆DSE畢業生，亦可透過 HKNotebook x Moss 大學生手提電腦優惠計劃2026 獲得專屬優惠，以低至63折入手指定ASUS或ROG手提電腦，並享長達3年國際保養。

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【3】最後步驟拎齊著數！只要購買Zenbook、Vivobook、ProArt、TUF Gaming或ROG手提電腦及桌上電腦後，用戶只要參加「YOUR VOICE MATTERS」活動，完成產品註冊並分享使用心得，即可選擇獲得額外產品6個月延長國際保固或自選豪華禮品。禮品包括ASUS無線滑鼠、手提電腦袋或Steam電子禮券等。大家可按自己需要選擇，記得不要錯過這額外優惠！活動連結（按此進入）

華碩夏日賞2026 - 手提電腦及桌上電腦推薦

以下編輯就為你推薦幾款熱賣的手提電腦及桌上電腦，讓你快速揀選出合適自己的手提電腦

商務人士及經常外出工作：ASUS Zenbook 14 （UX3405CA）

ASUS Zenbook 14 較適合經常帶手提電腦外出的商務人士、自由工作者及重視便攜性的用戶。配備14吋3K ASUS Lumina OLED螢幕，全金屬機身身，重量只有1.28 kg，提供長達18小時續航力，隨身攜帶使完全不會造成負擔，亦可放心使用一整天不怕突然斷電。提供高達35W NPU算力，支援ASUS AI及Copilot+ PC功能，可應付視日常AI應用，加快個人生產力。

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ASUS Zenbook 14 夏日賞優惠價為$12,998（原價$16,998，76折）

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日常文書及家庭共用：ASUS Vivobook 15 （X1504VA）

ASUS Vivobook 15適合預算較實際、主要處理文書、網課、上網及日常工作的人士。

它擁有180度平放式轉軸，可攤平螢幕與同學、同事或家人分享畫面，做小組功課或展示文件時更靈活。

螢幕取得德國TÜV Rheinland護眼認證，長時間閱讀文件及上網也不怕眼睛受藍光影響。鍵盤具備ASUS Antibacterial Guard抗菌塗層則，可抑制高達99%的細菌滋生，對用戶的健康提供多一層保障。

ASUS Vivobook 15夏日賞優惠價：$6,998（原價$9,998，7折）

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家中想要大螢幕又不想擺主機：ASUS V400 AiO

ASUS V400 AiO適合在家工作、家庭共用，或希望書桌保持簡潔的人。它將螢幕及電腦主機整合在同一機身內，毋須再擺放大型機箱及大量連接線，較適合香港狹小的住宅空間。具備24吋窄邊框螢幕，觀看文件、網頁及影片時畫面極為寬敞。螢幕同樣取得TÜV Rheinland護眼認證，適合長時間使用。

ASUS V400 AiO配備Dolby Atmos 劇院級立體音效，用來在家觀看電影、串流節目或播放音樂，亦極具臨場感。

ASUS V400 AiO夏日賞優惠價： $8,498（原價$11,498，74折）

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兼顧工作與打機：ASUS TUF Gaming F16 （FX608JMR）

ASUS TUF Gaming F16適合需要一部手提電腦同時處理工作、學習及遊戲的用戶，是一部完美平衡實用性及效能的電競手提電腦。

ASUS TUF Gaming F16 採用2.5K 165Hz螢幕，搭載Intel Core i7-14650HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 5060顯示卡，無論是玩RPG、射擊或是競速遊戲，畫面都流暢無比。除了玩遊戲，亦適合內容創作、剪片及3D繪圖等需要顯卡效能的應用。

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散熱採用全尺寸散熱片、雙導熱管及雙風扇設計，這完善的散熱系統可保持手提電腦低溫，長時間打機也能維持穩定效能。具備雙VMe SSD插槽及支援記憶體升級，輕鬆應對未來的硬件需要。

ASUS TUF Gaming F16 夏日賞優惠價：$12,998（原價$16,998，76折）

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追求高更新率及卓越效能：ROG Strix G18 （G814PP）

ROG Strix G18 適合硬核玩家及追求效能的電競愛好者。它採用AMD Ryzen 9-8940HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡，可輕鬆應付高畫質3A大作。

18吋2.5K ROG Nebula Display支援高達300Hz更新率，對追求極低延遲及極流暢畫面的FPS玩家尤其吸引。採用ROG智能散熱系統，結合三風扇散熱技術、全覆蓋式均熱板及Conductonaut Extreme液態金屬散熱，即使在長時間高負載下，亦能維持超強效遊戲表現。

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機底前方加入Aura RGB燈效，為玩家營造滿滿的電競沉浸感。另配備獨家 ROG Overstroke 技術鍵盤，幫助降低按鍵觸發延遲，在分秒必爭的遊戲中搶先一步發動攻擊。

ROG Strix G18夏日賞優惠價：$19,998 （原價$21,998，91折）

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HKNotebook x Moss大專生優惠 – 手提電腦推薦

對學生而言，手提電腦需要由上堂、做功課一路使用至實習甚至畢業，保養期較長可以減低數年內的維修負擔，亦毋須急於在短時間內換機。

每日帶返學、追求極致輕巧：Zenbook A系列

Zenbook A系列適合每日帶手提電腦返學、經常轉課室，或需要在圖書館、咖啡店及實習地點工作的大專生。Zenbook A系列提供14吋及16吋兩個選擇。14吋的Zenbook A14重量低至990g，適合最重視便攜性的學生；而16吋的Zenbook A16 則重1.2kg，適合想要更大螢幕，但同時希望手提電腦能維持輕巧的用戶。

Zenbook A系列提供高達80 TOPS AI算力，支援ASUS AI及Copilot+ PC功能，具備70Wh特大電池，令14吋的Zenbook A14可提供長達33小時的續航力，適合由早上上堂用到晚上。

大專生優惠價：$9,998 （原價$15,498，65折）

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便攜電競機：ASUS TUF Gaming A14 （FA401）

ASUS TUF Gaming A14 適合想打機、或修讀設計、動畫、影片製作等需要獨顯效能的學生。機身厚度只有1.9厘米、重量只有1.46公斤，是一部非常容易攜帶的電競手提電腦。對需要帶高效能手提電腦返學的學生，實用性非常高。

ASUS TUF Gaming A14 採用超薄89葉片雙風扇散熱設計，即使在較細小的機身內也維持涼爽和穩定表現。

大專生優惠價：$17,998 （原價$27,998，64折）

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