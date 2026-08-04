現場直擊HKT Tech Week 2026｜親身體驗8大企業實用AI方案｜AI 講咗咁多年，究竟幾時先真正幫到手？各大商業論壇滿是高深概念，但老闆最想知的其實好簡單——「AI 到底幫唔幫到我慳錢、慳時間、解決問題？」記者早前受邀參觀由香港電訊舉辦的「HKT Enterprise Solutions Tech Week 2026」，親身體驗到這已經不是甚麼空洞口號，而是實實在在走進香港的辦公室、醫院及資安前線。香港電訊在現場發布調查指出，82% 受訪企業計劃在未來一年加碼投資AI。



今屆HKT科技周以「AI+, The Nexus of Transformation: Powering the Future Enterprise」為主題，記者親身穿梭展區，從中挑選出 8 大最貼地的 AI 方案，看看 AI 如何真正融入香港的辦公室、醫院與 IT 資安前線。

HKT科技周2026直擊！82%港企加碼AI 看8大落地方案解決營運痛點

方案1. Physical AI 實體機器人

人形機器人與巡邏機器人 治安巡邏與設施巡檢一手包辦

實體 AI（Physical AI）在現場引起不少關注，記者剛踏入HKT的 AI 機器人展區，馬上就被滿滿科技感的機器人吸引，一部人形的「AI 禮賓大使」機器人主動揮手，它能夠與現場來賓互動、語音對答，語氣自然得令人即刻聯想起某部經典科幻電影角色。

HKT 與多家夥伴合作的 AI 機器人展區，展示了包含人形機器人及巡邏機器人的商業應用場景。

旁邊是一部以三輪移動的「巡檢機械人」，配備紅外線熱影像與 5G 連接的巡邏機器人，能即時將現場畫面傳輸至後台儀表板，一旦偵測到異樣立刻發出警示。對於人力緊絀的物管與保安業界來說，這種「機器人即服務（RaaS，即是不用買斷、按月租用，即租即用）」並非噱頭，而是即時能上場加強巡邏的實用戰力。

HKT AI Robots 方案涵蓋：保安巡邏（實時監控與影像分析）、設施巡檢（機械人執行公用設施檢查），以及 AI 禮賓大使（客戶互動、語音對答）三大應用場景。

HKT 與另一合作伙伴展示的 AI-Robot-as-a-Service (AI RaaS) 智慧機械人與自動化方案，協助各行各業提升營運效率。

HKT 展示的 AI-Robot-as-a-Service (AI RaaS) 智慧機械人與自動化方案，協助各行各業提升營運效率。

方案2. HKT Tech Studio

「先試後買」實驗室 驗證相容性與遷移可行性

香港企業的 IT 架構往往新舊交替、中西方系統並存，導入新技術最怕系統遷移失敗或接口不兼容。記者在 HKT Tech Studio 展位前，看到多螢幕上正實時對比不同供應商產品在同一模擬環境下的相容性數據。原來在方案正式部署前，團隊會在此預先完成 PoC 測試（指「先試後買」的實測，用真實數據試清楚先落單）與遷移可行性評估，再提供客觀的白皮書與測試報告。這項服務讓企業在技術選型上擺脫「憑感覺盲賭」，用實質數據鎖定回報率，大幅降低數碼轉型過程中的未知風險。

HKT Tech Studio 為企業解決導入AI新技術時，接口不兼容或系統遷移失敗的風險。預先測試不同供應商產品的相容性與遷移可行性。

方案3. Digital Agent

專為香港商業語境打造的一站式 AI 智能體平台

針對企業內部繁重重複的行政工作，展區展示了 Digital Agent（AI 代理）系統，其整合本地大型語言模型（LLM），支援安全的本地部署，確保數據不外洩，同時具備貼近香港語境與文化的能力，有效提升日常營運效率。此外，智能工作流程（AI Workflow）透過私有 AI 確保數據合規，將審核時間大幅縮短，並提供高度一致且可靠的結果，有效提升效率與準確度。

Digital Agent 整合本地大型語言模型（LLM）與地圖數據。

方案4. AI Pathology 數碼病理學

以演算法輔助篩選 快速鎖定癌症病變位置

在醫療科技範疇，AI Pathology 展區呈現了數碼病理學的突破。記者湊近雙螢幕工作站。螢幕上顯示的不是密密麻麻、肉眼難以辨識的細胞切片，而是被 AI 自動用紅框標註出來的高風險病變區域。現場工作人員展示子宮頸癌篩查與前列腺 Gleason score 評分（一種評估癌症嚴重程度的國際標準）過程，AI 演算法在幾秒內就完成預篩。以往病理醫生要在顯微鏡下看幾十張玻璃切片，現在 AI 直接把「嫌疑區域」標示出來，讓醫生只需負責確認工序，診斷速度提升數倍。對醫院而言，快，就意味著病人可以更早得到治療。

醫療科技 AI Pathology 方案，將玻璃切片數碼化後，利用 AI 演算法輔助篩選病變區域。

方案5. AI Cybersecurity 智能資安

AI 30 秒自動化處置警報 兼防 Deepfake 深偽詐騙

企業最怕黑客攻擊，但真正的威脅往往在發出警報前已經發生。展場內 AI SOC（安全營運中心）現場模擬了一次釣魚網站攻擊與 Deepfake （AI 合成假冒影像/聲音）詐騙入侵。記者看著螢幕上的計時器——短短 15 秒，系統便完成威脅識別，並在 30 秒內自動執行隔離處置。

這套防線同時兼顧外部攔截與內部暗網日誌分析，將原本極高門檻的網絡安全威脅獵捕能力模組化，讓缺乏大型 IT 團隊的中小企業也能直接擁有企業級的資安防禦力。

AI Cybersecurity 智能資安，AI 30 秒自動化處置警報 兼防Deepfake 深偽詐騙。

方案6. Sovereign Cloud 本地主權雲

保障數據私隱 堅守本地主權

對於政府機構、金融監管行業，以及所有需要高度監管與合規的機構而言，數據主權是絕對不能觸碰的紅線。在 Sovereign Cloud（本地主權雲）展區，螢幕上清晰展示了數據、模型與運算架構的完整本地運作流程 —— 所有敏感資料全程於香港合規環境中運行，由公有雲 HKT Hong Kong Cloud 處理。無論是數據儲存、傳輸，還是運算處理，均嚴格限制在本地基礎設施之內，確保符合香港相關法例及監管要求。展區透過可視化方式，讓訪客清楚了解主權雲如何在不影響業務靈活性的前提下，為高合規需求的機構提供安全、可靠的本地雲端解決方案。

Sovereign Cloud 本地主權雲 HKT HKCloud 方案確保數據、模型與運算全程於香港本地的合規環境中運作，數據無需外傳至公有雲。

方案7. AI Meeting Solution

聽得明廣東話的AI語音會議方案 斷網都用得

在商業溝通方面，AI Meeting Solution 提供了一套完全於本地運行的會議記錄方案。現場工程師強調，整套設備包括：錄音、文字轉錄、發言人識別及摘要生成，均在本機獨立運算，即使斷網也能運作，敏感的商業會議記錄根本不會離開主機。

展場來賓眾多，十分嘈吵，但記者站在AI 會議主機前嘗試說話，螢幕上的文字轉錄幾乎沒有錯誤或延遲。最吸引記者注意的，是它對香港本地廣東話與英數混雜術語的識別率極高——即使夾雜「PoC」、「DCI」等專業詞彙，系統依然準確理解。

AI Meeting Solution 提供了一套完全於本地運行的會議記錄方案。錄音、文字轉錄、發言人識別及摘要生成均在本地端完成，敏感商務內容無需上載至第三方外部伺服器。

方案8. End-to-end AI Factory

香港首個3.2Tbps 「算力高速公路」跨數據中心無縫調度

香港企業想開發與訓練自研模型，往往受限於昂貴的算力基建。HKT 的 End-to-end AI Factory 提供私有 AI 基建，結合香港首個超低時延 3.2Tbps 人工智能數據中心互連（DCI）Superhighway，能夠跨越不同數據中心超高速無縫調度算力資源。這讓本地企業無須負擔龐大的硬件自建成本，亦能取得高效能運算支持，突破AI應用局限。

End-to-end AI Factory 提供私有 AI 基建，結合香港首個超低時延 3.2Tbps 人工智能數據中心互連（DCI）Superhighway，能夠跨越不同數據中心超高速無縫調度算力資源。

Nexus 賦能｜HKT 連繫香港企業 創造AI 技術轉型樞紐

逛完整個展區，最深刻的印象並非某項單一技術的炫目，而是這些 AI 方案已經極其貼地。它們不是遠不可及的概念，而是正在香港的醫院、金融機構、地產與公共服務中每天運作。

作為連接香港企業與最新科技的樞紐（Nexus），HKT 積極連繫政、產、學、研、投各界，匯聚環球科技夥伴的創新方案，發揮關鍵橋樑作用。憑藉多年累積的本地經驗與專業團隊，HKT 陪伴企業經歷從認識、規劃、測試到實際部署的轉型旅程，讓科技創新不再只是口號，而是真正為香港企業創造價值的實用工具。

#AI人工智能 #HKT #科技新聞