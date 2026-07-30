電腦節2026｜免費工作坊賺 OLE 時數 企業與職場 AI 應用精華

面對 AI 時代，未來的競爭力不再只是識字，更是懂得善用 AI！

響應特區政府「全民 AI」政策，讓下一代提早掌握未來社會的必備技能，今年的電腦節特別為全港中小學生及家長，打造了一個極具啟發性嘅暑假好去處——全新內容的「Samsung 呈獻：AI及數碼轉型專區」。



專區聚焦「學界未來育才」與「職場/企業 AI 賦能」兩大核心，為中小學生、家長以及廣大在職人士，提供一個極具啟發性的暑假學習與交流平台！

在學界培育方面，大會特別企劃了三大免費科普活動及工作坊，讓學生親身落場實操最前沿的 AI 工具。參加者不但能拓展科技視野，更能獲取官方認可證書及 OLE（其他學習經歷）時數，絕對是豐富學生學習歷程檔案（Portfolio）、為未來升學面試大增競爭力的黃金機會！

焦點一：《科普智能世代》全港 AI 體驗同樂日

大會於週末隆重舉辦《科普智能世代》全港 AI 體驗同樂日，針對小學及初中學生設立「親子組導賞路線」，由大專生導賞員帶領，以同儕視角進行專業科普解說。三大核心研學體驗包括：

•智慧校園與 AI 創作： 體驗 AI 生成技術照片打印機，實時生成數碼紀念相片；參觀由本地學校展出的智慧校園大數據成果展。

•綠色科技與 5G 應用： 互動學習 5G 環保應用，並參觀同齡小學生的自創綠色科技作品，激發發明靈感。

•SportsTech 智能運動： 挑戰多項智能運動與電競設備，將科技與體育完美結合！

(註：每位參與學生均可免費獲發「研學護照」，完成指定深度的科普打卡後可換領精美禮品，大會更會提供參與證書以作 OLE 時數參考！)

焦點二：Google Gemini「AI 未來學堂」 啟發創意思維

想讓孩子掌握未來的最強 AI 工具？由香港電腦商會與 Google Developer Group Cloud HK 聯合主辦，香港生產力促進局合辦，並獲 Google Hong Kong 全力支持的「AI 未來學堂」，將於 8 月 23 日（星期日）在會展 1C 舞台正式開課！這場專為中小學生設計的互動工作坊，打破沉悶單向授課，讓孩子在遊戲中學習：

•掌握 PARTS 提示詞框架： 導師將教導學生使用專業的「PARTS 框架」（Persona 角色、Action 任務、Result 結果、Tone 語氣、Structure 結構），精準向 AI 下達指令，告別無效提問。

•Gemini 魔法秀與 Canvas 實作： 孩子將親自操作 Google Gemini，體驗魔法畫布理解 AI 生成原理，並學習使用最新 Canvas 功能進行協作，動態修改故事創作。

•官方認證： 完成挑戰的學生，將獲頒發「GDG Cloud HK x 香港電腦商會證書」，含金量極高，為升學履歷大大加分！

焦點三：香港生產力促進局（HKPC）首度合辦「AI及數碼轉型專區」

除了學界活動外，香港生產力促進局（HKPC）亦於專區內專為中小企及各行各業在職人士打造多場高實用性的 AI 講座與工作坊，涵蓋營運優化、網絡安全及行銷自動化，助您掌握最新科技工具，實現職場升呢與企業轉型：

資安與風險管理 ──「防騙 AI 特工：識別 AI 生成的詐騙內容」

面對 Deepfake（深度偽造）與高科技社交工程詐騙，企業防線面臨全新考驗！專家將深入拆解最新 AI 詐騙手法，教導企業員工及管理層精準辨識假影像、假語音，全面提升企業數據與資產安全意識。

人機協作與批判思考 ──「AI教室：幾時信AI？幾時信自己？」

在職場上過度依賴 AI 產出可能隱藏風險！講座將探討如何客觀評估 AI 產出結果、辨識「AI 幻覺（Hallucination）」，幫助在職人士在善用 AI 提升效率的同時，保持專業判斷與獨立思考能力。

數位行銷與內容生產 ──「IG 秘笈：AI執相」及「AI 短片速成：10分鐘 KO IG Reels」

專為行銷人員、小店營運者及 Content Creator 打造！即場示範如何利用 AI 工具自動化處理圖像修飾與短片剪輯，極速產出高品質社交媒體內容，大幅降低行銷成本與時間。

【Samsung 呈獻：AI及數碼轉型專區】活動資訊

日期： 2026 年 8 月 21 至 24 日

地點： 香港會議展覽中心 Hall 1C

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【香港電腦通訊節 2026】展覽詳情

日期： 2026年8月21日至24日（星期五至一）

地點： 香港會議展覽中心1號展覽廳（港鐵會展站B3出口／港鐵灣仔站A5出口）

票價： $35（符合資格長者、小童及殘疾人士免費）

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