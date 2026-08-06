中國移動香港奪Ookla® Speedtest®多項網絡大獎認證 5.5G服務推出
中國移動香港（CMHK）早前舉行發佈會，公佈在國際權威網絡測速機構評測中橫掃 7項網絡獎項及認證。官方同時詳細公佈 5.5G 網絡在香港的最新部署，配合全新推出的「5.5G 全球通Privilege服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合」增值服務，期望能為香港用家帶來更流暢穩定、涵蓋本地與跨境的流動上網體驗。
CMHK橫掃網絡大獎
在 Ookla® 最新公佈的 2026 年上半年 Speedtest® 測試報告中，中國移動香港憑藉出色的網絡基建實力，一舉奪得 4 項主要流動網絡大獎及 3 項認證。這 4 項大獎涵蓋了「最佳流動網絡」、「最快流動網絡」、「最快 5G 網絡」以及「最佳流動視頻體驗」。至於 3 項認證則包括「最廣 5G 覆蓋」、「最佳流動時延（全技術）」以及「最佳 5G 時延」。作為全港唯一榮獲此殊榮的電訊商，皆因近年持續引入領先技術，更構建 eSIM 平台，成為香港首家及全球第八家獲得 GSMA SAS 國際認證的電訊商，反映其網絡資源及科技創新能力已達世界級水平。
5.5G 全方位升級
針對網絡技術的演進，5.5G 作為 5G 與 6G 之間的過渡階段，在通訊架構與頻譜使用上實現了跨代升級。新技術全面採用成熟的 5G 獨立組網架構，徹底擺脫以往對 4G 骨幹網絡的依賴，確保所有控制信號和數據傳輸均直接透過 5G 網絡高效處理。CMHK 大幅擴充頻譜資源至 6 個頻段，並透過多載波聚合技術將多個非連續載波整合，突破單一頻段的頻寬極限，讓用家上網有如在高速公路般全速行駛。
5.5G 全球通Privilege服務計劃推出
為配合 5.5G 網絡的極速體驗，中國移動香港同步推出了極具吸引力的「5.5G 全球通 Privilege 服務計劃」。最新的服務計劃專為追求極致網絡品質的用家而設，入門月費由$ 399起，提供 200GB 中港數據及 10GB 環球漫遊數據。成功上台的用家更會自動晉升為白金或鑽石會籍，盡享總值最高達 $23400 的專屬奢華禮遇，全面滿足商務與高端消費用家的日常通訊需要。
另外，CMHK 同時推出全新的「5G-A通訊網絡組合」增值服務。新服務透過全港首先升級的AI 驅動智慧網元NWDAF（網絡資料分析功能）技術，精準鎖定全港用家最常用的 20 款主流 App，涵蓋影視、遊戲、社交及工作四大類別，包括 Facebook、Instagram、WhatsApp、YouTube、Netflix 及 WeChat 等，為客戶提供差異化網絡保障。當網絡出現擁擠時，系統會自動為這些重點 App 啟動專屬通道，提供更高優先度的快線連接。每月自動推送的專屬服務報告，清晰列示提速觸發次數及累計提速時長，網路優化成效一目了然，資料可查、體驗可知。此外，該組合更提供本地數據任用功能，使用這 20 款 App 時不扣除月費基本流量。
專訪解構基建擴展與防騙網
發佈會後，中國移動香港公司事務部副總經理何浩威先生接受了傳媒專訪，深入探討網絡基建的具體規劃與未來發展。
在探討網絡覆蓋與防範詐騙部署時，何浩威先生透露了多項重要數據。在基建擴展方面，官方透過豐富的頻譜資源及自行研發的 AI 技術精準提升網絡品質，目前 5G 頻譜資源總頻寬已由 180MHz 躍升至 230MHz，增幅達到 28%，預計明年將進一步拓展至 250MHz。同時，透過頻譜池化連片部署，成功實現 700MHz 一頻兩用。
為保障市民在跨境與日常出行的上網體驗，CMHK 已在 6 大核心通關口岸包括羅湖、落馬洲管制站及港珠澳大橋，連同香港國際機場 2 個客運大樓、全港 26 條隧道、主要幹線道路以及港鐵所有路綫進行 5G 擴容及系統升級。現時已有 19 個港鐵站完成 5G 黃金頻譜升級，今年內將累計完成 24 個車站的工程。此外，西九龍高鐵站、落馬洲口岸大堂、柯士甸站、尖東站、大窩口站及將軍澳站 6 個重點車站月台，已部署全港頻譜最大容量的四頻小型基站，並同步改善東鐵綫與屯馬綫等關鍵路綫。針對大型盛事，啟德體育園、香港體育館、香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館等場地亦已全面升級 5G 通訊系統。
面對近年不少港人關注的網絡安全問題，CMHK構建了結合 AI、大數據與威脅情報的三位一體防護體系，並推出移動安全管家增值服務。新系統能在網絡源頭即時識別並攔截境外偽造號碼、高危詐騙電話、釣魚短訊及可疑網址，用家亦可自訂防禦規則與接收即時風險預警。團隊同時與警方緊密合作，即時共享詐騙號碼情報以堵截騙案。
談及未來技術發展，CMHK 繼 2025 年 6 月停止 3G 服務後，已於 2026 年 6 月全面完成 2G 退網工程，成為全港率先實現雙網退役的營運商，以便騰出寶貴資源全力投入 5G 及 6G 建設。團隊亦於 2024 年底成功投得中頻段的6/7 GHz中頻 6G 頻譜，為日後的 6G 發展奠定堅實基礎。未來將繼續於新發展區、鄉郊及高流量熱點增設基站，透過 AI 智能調配訊號功率減少干擾，為全港市民締造無縫通訊網絡。
甚麼是 5.5G（5G-Advanced）網絡技術？
5.5G 是 5G 網絡技術的演進升級版，亦是邁向 6G 的重要過渡階段。它採用獨立組網（SA）架構與多載波聚合技術，相比傳統 5G 具備更高的傳輸速度、更低的時間延遲以及更強大的網絡容量。搭配 AI 網絡分析能力後，能根據用家需求實時調配專屬通道，提供更穩定的連線品質與更佳的手機省電效益。
中國移動香港的「5G-A通訊網絡組合」增值服務包含哪些特色以及收費？
「5G-A通訊網絡組合」增值服務為追求穩定低延時網絡體驗的用家而設，核心特色包括 智能提速、尊享快線通道、專屬月度報告以及 20 款指定熱門 App 的本地免流量任用優惠。服務覆蓋 Facebook、Instagram、WhatsApp、YouTube 及 Netflix 等常用軟體，用家更可透過每月推送的專屬報告查看提升次數、提升總時長。「5G-A通訊網絡組合」增值服務月費由$48起。
中國移動香港在防範電訊詐騙上有何具體網絡安全措施？
CMHK 推出「移動安全管家」服務，透過網絡端的 AI 與大數據演算法，能在疑似詐騙電話、釣魚網站及可疑簡訊到達用家手機前進行主動攔截與隔離。此外，CMHK 亦配合警方最新的防詐騙特徵數據不斷更新演算法，並定期深入社區與各大學舉辦網絡安全宣導講座，多管齊下保障用家的財產與資訊安全。