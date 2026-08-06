中國移動香港奪Ookla® Speedtest®多項網絡大獎認證 5.5G服務推出

中國移動香港（CMHK）早前舉行發佈會，公佈在國際權威網絡測速機構評測中橫掃 7項網絡獎項及認證。官方同時詳細公佈 5.5G 網絡在香港的最新部署，配合全新推出的「5.5G 全球通Privilege服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合」增值服務，期望能為香港用家帶來更流暢穩定、涵蓋本地與跨境的流動上網體驗。



CMHK橫掃網絡大獎

在 Ookla® 最新公佈的 2026 年上半年 Speedtest® 測試報告中，中國移動香港憑藉出色的網絡基建實力，一舉奪得 4 項主要流動網絡大獎及 3 項認證。這 4 項大獎涵蓋了「最佳流動網絡」、「最快流動網絡」、「最快 5G 網絡」以及「最佳流動視頻體驗」。至於 3 項認證則包括「最廣 5G 覆蓋」、「最佳流動時延（全技術）」以及「最佳 5G 時延」。作為全港唯一榮獲此殊榮的電訊商，皆因近年持續引入領先技術，更構建 eSIM 平台，成為香港首家及全球第八家獲得 GSMA SAS 國際認證的電訊商，反映其網絡資源及科技創新能力已達世界級水平。

Ookla® 全球品牌合作總監 Jim Nugent 先生表示，Speedtest®大獎表揚電訊商在開發及提供優質流動網絡的卓越表現及領先地位。

5.5G 全方位升級

針對網絡技術的演進，5.5G 作為 5G 與 6G 之間的過渡階段，在通訊架構與頻譜使用上實現了跨代升級。新技術全面採用成熟的 5G 獨立組網架構，徹底擺脫以往對 4G 骨幹網絡的依賴，確保所有控制信號和數據傳輸均直接透過 5G 網絡高效處理。CMHK 大幅擴充頻譜資源至 6 個頻段，並透過多載波聚合技術將多個非連續載波整合，突破單一頻段的頻寬極限，讓用家上網有如在高速公路般全速行駛。

中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士表示，公司憑藉卓越的網絡表現榮獲 Ookla 權威肯定，未來更會秉持初心以優質網絡與創新技術服務市民。

5.5G 全球通Privilege服務計劃推出

為配合 5.5G 網絡的極速體驗，中國移動香港同步推出了極具吸引力的「5.5G 全球通 Privilege 服務計劃」。最新的服務計劃專為追求極致網絡品質的用家而設，入門月費由$ 399起，提供 200GB 中港數據及 10GB 環球漫遊數據。成功上台的用家更會自動晉升為白金或鑽石會籍，盡享總值最高達 $23400 的專屬奢華禮遇，全面滿足商務與高端消費用家的日常通訊需要。

另外，CMHK 同時推出全新的「5G-A通訊網絡組合」增值服務。新服務透過全港首先升級的AI 驅動智慧網元NWDAF（網絡資料分析功能）技術，精準鎖定全港用家最常用的 20 款主流 App，涵蓋影視、遊戲、社交及工作四大類別，包括 Facebook、Instagram、WhatsApp、YouTube、Netflix 及 WeChat 等，為客戶提供差異化網絡保障。當網絡出現擁擠時，系統會自動為這些重點 App 啟動專屬通道，提供更高優先度的快線連接。每月自動推送的專屬服務報告，清晰列示提速觸發次數及累計提速時長，網路優化成效一目了然，資料可查、體驗可知。此外，該組合更提供本地數據任用功能，使用這 20 款 App 時不扣除月費基本流量。

中國移動香港市務經理龍振熙先生介紹「5.5G全球通Privilege 服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合」增值服務。

專訪解構基建擴展與防騙網

發佈會後，中國移動香港公司事務部副總經理何浩威先生接受了傳媒專訪，深入探討網絡基建的具體規劃與未來發展。

中國移動香港公司事務部副總經理何浩威先生詳細解說基建擴展與防騙工作，以及未來流動網絡技術發展的趨勢。

在探討網絡覆蓋與防範詐騙部署時，何浩威先生透露了多項重要數據。在基建擴展方面，官方透過豐富的頻譜資源及自行研發的 AI 技術精準提升網絡品質，目前 5G 頻譜資源總頻寬已由 180MHz 躍升至 230MHz，增幅達到 28%，預計明年將進一步拓展至 250MHz。同時，透過頻譜池化連片部署，成功實現 700MHz 一頻兩用。

為保障市民在跨境與日常出行的上網體驗，CMHK 已在 6 大核心通關口岸包括羅湖、落馬洲管制站及港珠澳大橋，連同香港國際機場 2 個客運大樓、全港 26 條隧道、主要幹線道路以及港鐵所有路綫進行 5G 擴容及系統升級。現時已有 19 個港鐵站完成 5G 黃金頻譜升級，今年內將累計完成 24 個車站的工程。此外，西九龍高鐵站、落馬洲口岸大堂、柯士甸站、尖東站、大窩口站及將軍澳站 6 個重點車站月台，已部署全港頻譜最大容量的四頻小型基站，並同步改善東鐵綫與屯馬綫等關鍵路綫。針對大型盛事，啟德體育園、香港體育館、香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館等場地亦已全面升級 5G 通訊系統。

面對近年不少港人關注的網絡安全問題，CMHK構建了結合 AI、大數據與威脅情報的三位一體防護體系，並推出移動安全管家增值服務。新系統能在網絡源頭即時識別並攔截境外偽造號碼、高危詐騙電話、釣魚短訊及可疑網址，用家亦可自訂防禦規則與接收即時風險預警。團隊同時與警方緊密合作，即時共享詐騙號碼情報以堵截騙案。

談及未來技術發展，CMHK 繼 2025 年 6 月停止 3G 服務後，已於 2026 年 6 月全面完成 2G 退網工程，成為全港率先實現雙網退役的營運商，以便騰出寶貴資源全力投入 5G 及 6G 建設。團隊亦於 2024 年底成功投得中頻段的6/7 GHz中頻 6G 頻譜，為日後的 6G 發展奠定堅實基礎。未來將繼續於新發展區、鄉郊及高流量熱點增設基站，透過 AI 智能調配訊號功率減少干擾，為全港市民締造無縫通訊網絡。