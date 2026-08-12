電腦節｜四大巨頭解密AI實戰｜Samsung工作坊速開外掛

「SAMSUNG 獨家工作坊」教你用 Galaxy AI 秒速開外掛！

面對生成式 AI（GenAI）急速發展，具備自主執行任務能力的「Agentic AI（智能代理）」正以顛覆性速度重塑全球商業模式。面對 AI 新賽道，企業與職場人士如何突破技術瓶頸、實現數碼轉型？



今年「香港電腦通訊節 2026」以「AI Connect : Let’s Link the Future」為年度主題，特別攜手香港生產力促進局合辦，並由冠名贊助商 SAMSUNG 全力領航，於場內構建陣容強大的「SAMSUNG 呈獻：AI 及數碼轉型專區」！大會帶領全港市民及企業由「概念體驗」跨越至「實踐落地」，破天荒集結全球頂尖科技巨頭與業界領袖，親自為香港中小企及職場人士解碼 AI 最前沿的商業落地實戰，助你賦能未來商業！

焦點一：星級講者陣容！科技巨頭同台 解碼Agentic AI轉型新契機

想親眼見證頂尖企業如何駕馭 AI？這次論壇的講者陣容絕對是殿堂級別！大會邀請到多位來自全球科技巨頭的重量級代表親臨演講，並帶來極具前瞻性的主題分享：

‧NVIDIA 全球 AI 技術中心主管 Prof. Simon See

演講主題：從語言到世界：Agentic AI 與世界模型的全新時代 （From Word to World – Agentic AI to World LLM）

‧三星電子企業及商業市場部高級總監 張嘉泰博士

演講主題：從口袋到雲端的智能代理：以移動智能重塑企業生產力與零信任企業工作流（Pocket-to-Cloud Agentic AI: Redefining Enterprise Productivity and Trust with Mobile and End-Point Intelligence）

‧Microsoft 香港區域科技長 許遵發先生

演講主題：Agentic AI 時代的前沿轉型（Frontier transformation in the era of Agentic AI）

‧Google Web AI Lead Mr. Jason Mayes

演講主題：掌控 Web AI Agent：開啟未來智能網絡新未來（Client side Web AI Agents for the agentic internet of the future）

焦點二：深度專題討論！政商科企領袖探討 AI 商業實踐

除主題演講外，大會特別打造「連結 AI 創新與商業實踐」高峰對話。特邀立法會議員（科技創新界）邱達根先生親身主持，引領多位頂尖科企掌舵人及專家同台交鋒！重磅嘉賓陣容：

‧吳明輝博士｜明略科技集團创始人、CEO兼CTO

‧林達華教授｜商湯集團聯合創始人兼首席科學

‧洪洲先生｜壁仞科技聯合創始人、首席技術官

‧陳穎女士｜滴普科技港澳業務部總經理

一眾業界領袖將毫無保留分享實戰經驗，深度拆解企業如何精準部署 AI、大幅提升營運效益並極速優化成本，為企業轉型指點迷津！

論壇名額有限，立即免費報名

焦點三：SAMSUNG 獨家科技體驗工作坊！解鎖 Galaxy AI 秒速工作流程

大會今年特別於專區內開設互動性極強的「AI Workshop」工作坊。其中，Samsung 將帶來全新 Galaxy Book6系列 及 Galaxy Z Fold8，教授大眾如何運用 Galaxy AI 解鎖「秒速」工作流程與品味生活，全面消除對科技的焦慮！工作坊將分為兩大主題：

【高效職場篇】秒速處理繁瑣文件 （8月22日 | 14:00 – 15:00）

將繁瑣的文書工作交由 AI 輕鬆處理！工作坊將為在職人士全面提升工作效率：

‧Galaxy Book6 系列登場：透過全新旗艦級筆記型電腦，配合Galaxy AI 幫你打造「秒速」工作流程！

‧AI 搜尋神器： 現場示範 AI Select 與智慧搜尋功能，讓資料搜集更快捷精準，省卻繁瑣步驟。

‧無縫跨裝置串聯： 實機示範 Quick Share、Multi Control、Second Screen、Camera Share 及 SmartThings，體驗手機與筆記型電腦一鍵同步的極致流暢。

【Gen Z 生存指南】輕鬆切換斜槓生活（8月22日 | 15:30 – 16:30）

專為需要平衡生活與工作、同時兼顧個人社交媒體營運的年輕一代而設。教授如何啟用「手機超能力」，精準把控多工作業的生活節奏：

•摺疊大螢幕創新科技：現場示範 Horizontal Lock 畫面鎖定與 Multi Window 大螢幕多工作業分屏，實現一邊觀賞影片、一邊於聊天室交流的無縫切換體驗。

•跨國溝通無障礙：透過 Live Interpreter 即時雙向翻譯，與海外客戶或外籍友人交流專案時皆能打破語言隔閡，溝通毫無壓力。

•社群流量密碼：My Fan CAM 配合 Photo Assist AI 進行相片一鍵去背及物件消除，僅透過手機即可快速剪輯出極具吸引力的短影音（Reels）。

•Gemini 深度整合：講解 AI 如何深度融入生態圈，現場實機示範 Gemini+@ 強大的跨應用程式串聯，秒速處理各項繁雜事務。

名額有限，立即免費報名

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「香港電腦通訊節 2026」展覽詳情：

•日期： 2026 年 8 月 21 日至 24 日（星期五至一）

•地點： 香港會議展覽中心 1 號展覽廳（港鐵會展站 B3 出口／灣仔站 A5 出口）

•票價： HK$35（符合資格長者、小童及殘疾人士免費）

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