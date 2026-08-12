暑假壓軸科技盛事「香港電腦通訊節 2026」（HKCCF 2026）將於 8 月 21 至 24 日假灣仔香港會議展覽中心 Hall 1 盛大登場。主辦單位香港電腦商會今日召開記者招待會，公布了今年多項重磅折扣與活動細節。今年的展覽總面積超過 14 萬平方呎，設有逾 600 個展位，吸引超過 200 家參展商進駐，本文整理了場內「數量有限、入場必搶」的超值優惠，並直擊各大參展商的最新主打產品。



門票買1送1優惠將於2026年8月12日起於 01空間 獨家開售！本文為大家整理今年電腦節的8大著數優惠懶人包，讓你未入場先省一筆！

電腦節2026｜門票獨家買1送1

01空間獨家買1送1：$35*（原價 $70 |２位入場）

*獨家優惠買1送1，再獨家PayMe $20-$2

電腦節獨家買1送1｜用PayMe付款再平$2

電腦節2026優惠！教你拎300萬現金券抽S26U｜4日限定：門票買1送1

日期：2026年8月21日至24日（一連四天）

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall 1

開放時間：8月21至23日（五至日）：10:00 – 21:00

8月24日（一）：10:00 – 19:00（每日閉館前60分鐘停止進場）

電腦節獨家買1送1｜用PayMe付款再平$2

第1部份

香港電腦節 2026 大會入場優惠

電腦節2026優惠！教你拎300萬現金券抽S26U｜4日限定：門票買1送1

【多買多抽．有機會中三星 S26 Ultra】 3天展期每日有「消費精彩幸運抽」壓軸大獎：首獎 Samsung Galaxy S26 Ultra (HK$9,998) 及 MSI Copilot+ PC (HK$14,999)。場內消費每滿 HK$500 可獲 1 次抽獎機會（每日上限 2 次）



【多買多抽．有機會中三星 S26 Ultra】

【大會總值 300 萬禮券大放送｜正價門票入場即送】如果你使用正價門票入場，即送1張幸運卡，100% 中獎，面額 HK$10-$500，場內無限疊加當現金使用。

【大會總值 300 萬禮券大放送｜正價門票入場即送】

【首日限量派發 200 個激安籌】場內電子消費滿 HK$300 可於 C35 換領超筍產品。



【首日限量派發 200 個激安籌】場內電子消費滿 HK$300 可於 C35 換領超筍產品。

【每日限定 30 張】場內電子消費滿 HK$800 或富邦卡消費滿 HK$600，換 Fubon Angels「超級粉絲席」門票，可在指定活動時間在台前欣賞這隊台灣職棒啦啦隊成員演出。去 C31 富邦銀行攤位開戶及申辦信用卡，更有機會得到「熱情粉絲席」門票，能夠與天使們近距離互動。



場內電子消費滿 HK$800 或富邦卡消費滿 HK$600，換 Fubon Angels「超級粉絲席」門票

📅 日期：2026年8月21-23日

⏰ 時間：下午3點至4點

📍 地點：香港會議展覽中心 1A 主舞台

$18入場 | 與Fubon Angels 見面

以下是6位來港的Fubon Angels

【限量 2 件】 Brother 多功能打印機（DCP-J1310DW）原價 HK$698，激安價 HK$1帶回家。



【限量 2 件】 Brother 多功能打印機（DCP-J1310DW）原價 HK$698，激安價 HK$1

電腦節獨家買1送1｜用PayMe付款再平$2

第2部份

展商優惠：各大知名品牌場內優惠與參展賣點

電腦節2026展商優惠：各大知名品牌場內優惠與參展賣點（鍾世傑 攝）

Samsung ：作為「AI 及數碼轉型專區」冠名贊助商，現場除展示全新 Galaxy Book6 系列 Copilot+ PC 外，亦會帶來全新摺疊旗艦 Galaxy Z Fold8，並根據大會 AI 論壇與工作坊日程，現場設有免費實戰工作坊教大家運用 Galaxy AI 提升辦公效率。

Samsung 現場展示全新 Galaxy Book6 系列 Copilot+ PC 外，亦會帶來全新摺疊旗艦 Galaxy Z Fold8（鍾世傑 攝）

Samsung 現場展示全新摺疊旗艦 Galaxy Z Fold8（鍾世傑 攝）

MSI：主力推出搭載最新 Copilot+ 規格的 AI 手提電腦，包括 Modern 16S AI+ 以及 Modern 14 系列，會場將提供專屬升級折減。現場首度開售 MSI Prestige 14 Flip AI 梵谷特別版電腦。

MSI 現場首度開售 MSI Prestige 14 Flip AI 梵谷特別版電腦。（鍾世傑 攝）

MSI 現場首度開售 MSI Prestige 14 Flip AI 梵谷特別版電腦。（鍾世傑 攝）

MSI 其他場內優惠價筆電。（鍾世傑 攝）

ASUS／Republic of Gamers：ASUS與電競子線ROG 展出多款筆電與顯示卡，針對預算型玩家與學生族群推出會場限定降價，並配合大會 Trade-in 計劃提供舊換新折上折優惠。

ASUS／Republic of Gamers：ASUS與電競子線ROG 展出多款筆電與顯示卡，針對預算型玩家與學生族群推出會場限定降價。（鍾世傑 攝）

與GoPro合作研發的 ASUS ProArt PX13 GoPro Edition 創作者翻轉筆電，專為戶外運動與極限拍攝創作者打造，能流暢進行 4K/8K 影片剪輯。

ASUS與GoPro合作研發的 ASUS ProArt PX13 GoPro Edition 創作者翻轉筆電（鍾世傑 攝）

ASUS／Republic of Gamers：ASUS與電競子線ROG 展出多款筆電與顯示卡（鍾世傑 攝）

csl. / 網上行：作為大會指定 5G 流動網絡及光纖寬頻供應商，現場除了設有 5G 體驗區，更會為現場簽約或續約用戶提供限量贈品與會場專屬月費折扣。還有大量特價PS5 主機／年費／手掣／遊戲優惠。此外，nothing

csl. / 網上行：作為大會指定 5G 流動網絡及光纖寬頻供應商，現場除了設有 5G 體驗區（鍾世傑 攝）

其他csl. / 網上行現場優惠參考圖輯。

+ 8

iKKO（ 展位 F35）：全球 AI 硬件前沿品牌 iKKO 隆重展出卡片式 AI 智能手機「MindOne Pro」（建議零售價 HK$3,380）；配備 4.02 吋 9H 藍寶石玻璃屏幕，並首創 180° 自由旋轉 5,000 萬像素索尼 OIS 鏡頭。

iKKO（ 展位 F35）：全球 AI 硬件前沿品牌 iKKO 隆重展出卡片式 AI 智能手機「MindOne Pro」（建議零售價 HK$3,380）（鍾世傑 攝）

配備 4.02 吋 9H 藍寶石玻璃屏幕，並首創 180° 自由旋轉 5,000 萬像素索尼 OIS 鏡頭。（鍾世傑 攝）

同場還有針對地盤開工、一家人外國旅行都很適使用的：三防4G AI對講機 RugOne 「XLink-7」（建議零售價 HK$1,099）支援全球 4G LTE 網絡連線、全雙工 3 人實時免提語音通話、55dB 峰值 AI 降噪、GPS/GLONASS/北斗多重衛星定位。

三防4G AI對講機 RugOne 「XLink-7」（建議零售價 HK$1,099）支援全球 4G LTE 網絡連線、全雙工 3 人實時免提語音通話。（鍾世傑 攝）

2000FUN：購買OXS電競椅音響頭枕的soundbar 比如 THUNDER DUO MAX 或THUNDER PRO MAX一套，即送STORM A2 無線主動降噪/電競耳機一件 (價值 $899)

Thunder Duo Max Dolby Atmos®️ 5.1.2 Channel全景聲書架喇叭系統 + 無線超低音喇叭 。會場價HK$4980／原價HK$6360（鍾世傑 攝）

2000FUN：購買OXS電競椅音響頭枕的soundbar組合，不單有優惠價，還加送OXS Storm A2：三模無線降噪電競耳機。（鍾世傑 攝）

2000FUN還有一款chiikawa聯乘電競椅，超級可愛！

2000FUN還有一款chiikawa聯乘電競椅，超級可愛！（鍾世傑 攝）

為證明記者不是影美女，是烏薩奇真粉，送上9成記者也沒有拍的椅背圖。（鍾世傑 攝）

由知名遊戲週邊品牌 Gamesir 蓋世小雞為格鬥電競傳奇選手「小孩」曾卓君度身訂造的「冠軍黃金格斗搖桿」也將於2000FUN發售。

由知名遊戲週邊品牌 Gamesir 蓋世小雞為格鬥電競傳奇選手「小孩」曾卓君度身訂造的「冠軍黃金格斗搖桿」也將於2000FUN發售。（鍾世傑 攝）

BELKIN（貝爾金）：帶來首次展出的F1 X Disney 系列手機配件／充電；以及 Qi2 認證的 BoostCharge Pro 磁吸無線行動電源系列（5K/10K 帶支架），現場購入指定產品可獲贈高功率 GaN 充電頭。

BELKIN（貝爾金）：帶來首次展出的F1 X Disney 系列手機配件／充電

Belkin 夜光Mickey行動電源（鍾世傑 攝）

BoostCharge Pro Qi2 2合1旅行磁吸充電板15W 會場優惠＄199（原價：$699／首日限量5件）

BoostCharge Pro Qi2 2合1旅行磁吸充電板15W 會場優惠＄199（原價：$699／首日限量5件）（鍾世傑 攝）

TP-Link：於 H01 及 M19-20 展位帶來 Wi-Fi 7 路由器系列折扣（如 Deco BE65、Archer BE550），消費滿指定金額即送 Tapo 智能插頭或手提冰涼風扇等實用禮品。

TP-Link Deco BE25 (兩件裝) BE5000 雙頻Wi-Fi 7 2.5G Mesh路由器（會場價 $1,099／原價$1,899）（鍾世傑 攝）

SanDisk：展出大容量便攜式 PSSD 及高速記憶卡，現場購買極速儲存裝置享會場獨家特惠價。8月23日小迪還會到場擔任一日店長。

SanDisk：展出大容量便攜式 PSSD 及高速記憶卡，現場購買極速儲存裝置享會場獨家特惠價。8月23日小迪還會到場擔任一日店長。（鍾世傑 攝）

SanDisk：展出大容量便攜式 PSSD 及高速記憶卡，現場購買極速儲存裝置享會場獨家特惠價。8月23日小迪還會到場擔任一日店長。（鍾世傑 攝）

MOMAX：率先公開一套電鍍鏡面磁吸超薄行動電源，記者留意到其配色，疑似是專為9月發表的iPhone 18 Pro 系列而設。

MOMAX：率先公開一套電鍍鏡面磁吸超薄行動電源，記者留意到其配色，疑似是專為9月發表的iPhone 18 Pro 系列而設。（鍾世傑 攝）

MOMAX：率先公開一套電鍍鏡面磁吸超薄行動電源，記者留意到其配色，疑似是專為9月發表的iPhone 18 Pro 系列而設。（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

其他電腦節2026記者會內發現的特價優惠（鍾世傑 攝）

電腦節獨家買1送1｜用PayMe付款再平$2