電腦節2026優惠！教你拎300萬現金券抽S26U｜4日限定：門票買1送1
暑假壓軸科技盛事「香港電腦通訊節 2026」（HKCCF 2026）將於 8 月 21 至 24 日假灣仔香港會議展覽中心 Hall 1 盛大登場。主辦單位香港電腦商會今日召開記者招待會，公布了今年多項重磅折扣與活動細節。今年的展覽總面積超過 14 萬平方呎，設有逾 600 個展位，吸引超過 200 家參展商進駐，本文整理了場內「數量有限、入場必搶」的超值優惠，並直擊各大參展商的最新主打產品。
門票買1送1優惠將於2026年8月12日起於 01空間 獨家開售！本文為大家整理今年電腦節的8大著數優惠懶人包，讓你未入場先省一筆！
電腦節2026｜門票獨家買1送1
01空間獨家買1送1：$35*（原價 $70 |２位入場）
*獨家優惠買1送1，再獨家PayMe $20-$2
日期：2026年8月21日至24日（一連四天）
地點：灣仔香港會議展覽中心Hall 1
開放時間：8月21至23日（五至日）：10:00 – 21:00
8月24日（一）：10:00 – 19:00（每日閉館前60分鐘停止進場）
第1部份
香港電腦節 2026 大會入場優惠
【多買多抽．有機會中三星 S26 Ultra】 3天展期每日有「消費精彩幸運抽」壓軸大獎：首獎 Samsung Galaxy S26 Ultra (HK$9,998) 及 MSI Copilot+ PC (HK$14,999)。場內消費每滿 HK$500 可獲 1 次抽獎機會（每日上限 2 次）
【大會總值 300 萬禮券大放送｜正價門票入場即送】如果你使用正價門票入場，即送1張幸運卡，100% 中獎，面額 HK$10-$500，場內無限疊加當現金使用。
【首日限量派發 200 個激安籌】場內電子消費滿 HK$300 可於 C35 換領超筍產品。
【每日限定 30 張】場內電子消費滿 HK$800 或富邦卡消費滿 HK$600，換 Fubon Angels「超級粉絲席」門票，可在指定活動時間在台前欣賞這隊台灣職棒啦啦隊成員演出。去 C31 富邦銀行攤位開戶及申辦信用卡，更有機會得到「熱情粉絲席」門票，能夠與天使們近距離互動。
📅 日期：2026年8月21-23日
⏰ 時間：下午3點至4點
📍 地點：香港會議展覽中心 1A 主舞台
$18入場 | 與Fubon Angels 見面
以下是6位來港的Fubon Angels
【限量 2 件】 Brother 多功能打印機（DCP-J1310DW）原價 HK$698，激安價 HK$1帶回家。
第2部份
展商優惠：各大知名品牌場內優惠與參展賣點
Samsung ：作為「AI 及數碼轉型專區」冠名贊助商，現場除展示全新 Galaxy Book6 系列 Copilot+ PC 外，亦會帶來全新摺疊旗艦 Galaxy Z Fold8，並根據大會 AI 論壇與工作坊日程，現場設有免費實戰工作坊教大家運用 Galaxy AI 提升辦公效率。
MSI：主力推出搭載最新 Copilot+ 規格的 AI 手提電腦，包括 Modern 16S AI+ 以及 Modern 14 系列，會場將提供專屬升級折減。現場首度開售 MSI Prestige 14 Flip AI 梵谷特別版電腦。
ASUS／Republic of Gamers：ASUS與電競子線ROG 展出多款筆電與顯示卡，針對預算型玩家與學生族群推出會場限定降價，並配合大會 Trade-in 計劃提供舊換新折上折優惠。
與GoPro合作研發的 ASUS ProArt PX13 GoPro Edition 創作者翻轉筆電，專為戶外運動與極限拍攝創作者打造，能流暢進行 4K/8K 影片剪輯。
csl. / 網上行：作為大會指定 5G 流動網絡及光纖寬頻供應商，現場除了設有 5G 體驗區，更會為現場簽約或續約用戶提供限量贈品與會場專屬月費折扣。還有大量特價PS5 主機／年費／手掣／遊戲優惠。此外，nothing
其他csl. / 網上行現場優惠參考圖輯。
iKKO（ 展位 F35）：全球 AI 硬件前沿品牌 iKKO 隆重展出卡片式 AI 智能手機「MindOne Pro」（建議零售價 HK$3,380）；配備 4.02 吋 9H 藍寶石玻璃屏幕，並首創 180° 自由旋轉 5,000 萬像素索尼 OIS 鏡頭。
同場還有針對地盤開工、一家人外國旅行都很適使用的：三防4G AI對講機 RugOne 「XLink-7」（建議零售價 HK$1,099）支援全球 4G LTE 網絡連線、全雙工 3 人實時免提語音通話、55dB 峰值 AI 降噪、GPS/GLONASS/北斗多重衛星定位。
2000FUN：購買OXS電競椅音響頭枕的soundbar 比如 THUNDER DUO MAX 或THUNDER PRO MAX一套，即送STORM A2 無線主動降噪/電競耳機一件 (價值 $899)
2000FUN還有一款chiikawa聯乘電競椅，超級可愛！
由知名遊戲週邊品牌 Gamesir 蓋世小雞為格鬥電競傳奇選手「小孩」曾卓君度身訂造的「冠軍黃金格斗搖桿」也將於2000FUN發售。
BELKIN（貝爾金）：帶來首次展出的F1 X Disney 系列手機配件／充電；以及 Qi2 認證的 BoostCharge Pro 磁吸無線行動電源系列（5K/10K 帶支架），現場購入指定產品可獲贈高功率 GaN 充電頭。
BoostCharge Pro Qi2 2合1旅行磁吸充電板15W 會場優惠＄199（原價：$699／首日限量5件）
TP-Link：於 H01 及 M19-20 展位帶來 Wi-Fi 7 路由器系列折扣（如 Deco BE65、Archer BE550），消費滿指定金額即送 Tapo 智能插頭或手提冰涼風扇等實用禮品。
SanDisk：展出大容量便攜式 PSSD 及高速記憶卡，現場購買極速儲存裝置享會場獨家特惠價。8月23日小迪還會到場擔任一日店長。
MOMAX：率先公開一套電鍍鏡面磁吸超薄行動電源，記者留意到其配色，疑似是專為9月發表的iPhone 18 Pro 系列而設。