全能AI摺機　極纖薄Galaxy Z Fold8 Ultra

摺疊手機市場從早期的「高階產品」，到近年進化成兼具極致質感、高耐用性與強大效能的主流旗艦選擇。Samsung作為摺疊手機的領導者，經歷了八代的演進與突破，從機身設計、效能、耐用性、以至重量及機身厚度，都帶來極其顯著的提升，將最頂尖的工藝及科技融合。今年 Samsung邁入全新的里程碑，帶來三款定位截然不同的摺疊手機，包括專為極致生產力而生的全能AI旗艦 Galaxy Z Fold8 Ultra、首度採用 4:3 闊屏幕比例的 Galaxy Z Fold8，以及主打個人表達與升級 FlexWindow 的 Galaxy Z Flip8，打造出歷來最完善的產品陣容。



其中專為追求卓越的專業人士與商務精英打造的Galaxy Z Fold8 Ultra，極致纖薄輕巧但功能強大，加上8吋大屏幕上可同時進行多工處理，對辦公室長期處理商務人士非常實用。當然其中一大賣點「2億像素主鏡頭」及全新升級「50MP超廣角鏡頭」也深受用家關注，可說是新一代的演唱會神器。究竟Galaxy Z Fold8 Ultra在日常應用中可以如何靈活轉變形態，在不同場景下發揮到最大的功效，就讓我們一起看看實際表現如何！

Galaxy Z Fold8 Ultra定位及設計

作為一部辦公與娛樂兼備的全能AI摺疊旗艦手機，最重要是能夠同時處理各種事務，Galaxy Z Fold8 Ultra專為追求高效的專業人士與商務精英量身打造。配合強大的AI助手如Gemini和Perplexity，以及Galaxy AI，手機就如同一位全天候的AI隨身秘書，讓你在8吋大屏幕上實現極致的生產力與內容創作。商務人士每天需要回覆無數電郵、參與視像會議，隨時與團隊跟進進度，免不了頻繁開合手機。摺疊手機一向最令用家關注就是屏幕結構是否耐用，而今次Galaxy Z Fold8 Ultra的全新Flex Titanium技術引入了以鈦金屬為核心的屏幕結構，透過結合鈦合金薄膜與改良後的鈦金屬支撐板，讓手機機身極致纖薄之餘，依然維持強悍的耐用度。這種突破性結構在鉸位機械組件、屏幕張力與磁力之間取得完美平衡，就算在忙碌的辦公室日常中頻繁開合手機向客戶展示企劃檔案等資料，也絕對不用擔心屏幕損耗。有時我們離開辦公室，需要在露天咖啡室見客，又或者在烈日下邊行邊迅速查閱電子文件。Galaxy Z Fold8 Ultra憑藉高達3,000 nits的亮度、Vision Booster技術，以及低反射屏幕塗層，即使在戶外強光的工作環境下，屏幕上的文字與圖表畫面依然維持鮮明易讀，無懼陽光干擾保持最高的工作效率。

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra採用突破性的Flex Titanium屏幕結構與全新面板塗層，機身展開厚度僅4.1mm、重量 215g，大幅提升了摺疊屏幕的耐用度與抗摺痕能力。

8吋大屏幕與極致輕量化機身

經常出國公幹或穿梭不同會議室，最怕隨身物品過於沉重。Galaxy Z Fold8 Ultra 展開時厚度僅為4.1毫米，機身重量更只有極輕巧的215克，是Samsung至今為止最先進、最纖薄的Z Fold設計。出外時放口袋夠輕巧，打開後立即變成廣闊的8吋主屏幕，能夠如平板電腦般使用。配合更流暢開合的Armor FlexHinge鉸鏈設計，令開合機身更輕鬆，隨時打造專屬的流動辦公室。

Galaxy Z Fold8 Ultra可以分頁模式同時開啟3個應用程式，方便繁忙的商務人士。

Multi Window多工作業 高效與娛樂同步

Galaxy Z Fold8 Ultra在商務工作時非常靈活可靠，能夠透過Multi Window作多工處理，分頁模式可同時開啟3個應用程式，另加一個懸浮視窗，用戶可無縫切換不同應用程式，大大提升效率。隨意在Multi Window模式下使用Gemini或Perplexity及Galaxy AI功能，簡單如資料搜集、生成編輯修圖等當然沒難度，也可使用轉錄助手轉錄會議內容，基本上日常辦公需要處理的事項，現在都能更迅速完成。另外，現在更提供Gemini AI Pro免費六個月訂閱服務，除了使用額度上限比普通版更多之外，用戶亦能夠作更複雜的工作處理，例如更深度的邏輯推理、複雜程式碼編寫與長篇文件分析；另外由於其深度串連Gmail、Google Docs、Sheets 等辦公室協作工具，用戶亦可直接在文件內呼叫 AI 協作寫作與整理數據。

除了是商務工作好幫手之外，放工後Galaxy Z Fold8 Ultra又能立即化身成娛樂中心，實現一邊欣賞電影或YouTube，一邊瀏覽社交媒體的雙重享受。

5,000mAh強勁續航及全面支援eSIM

今次Galaxy Z Fold8 Ultra首次採用矽炭電池技術，升級至5,000mAh大容量電池，輕鬆應對一整天的高強度商務會議與密集使用。另外又全面支援eSIM，方便頻繁出國公幹的商務人士快速切換當地網絡。

Galaxy Z Fold8 Ultra的三大鏡頭包括2億像素主鏡頭、全新升級50MP超廣角鏡頭及3x光學長焦鏡頭。

3大鏡頭拍攝功能實測示範

Galaxy Z Fold8 Ultra作為新一代「演唱會神器」，相機陣容相當強大。即使在「山頂位」睇Show，2億像素主鏡頭都能捕捉完美細節，事後放大裁切，偶像表情依然清晰銳利；升級版50MP超廣角鏡頭完美拍下全場舞台效果，記錄最震撼的現場氣氛；配合3x光學長焦鏡頭，瞬間拉近舞台距離，捕捉台上精彩動態。而實用的摺疊懸停模式更可將手機變身自製腳架，自拍同錄影都非常方便。

室內環境下拍攝花朵，可以清楚見到2億像素鏡頭下擁有極致解像度，局部放大裁切後依然銳利清晰。

2億像素主鏡頭拍攝

全新升級50MP超廣角鏡頭

室外環境下分別以「預設23mm標準廣角」及「50MP超廣角鏡頭」拍攝對面大廈環境，「50MP超廣角」讓狹窄空間顯得寬敞。

23mm (標準廣角)

13mm (超廣角 Ultra-Wide)

3x光學長焦鏡頭

在天台位置使用3x光學長焦鏡頭拍攝大廈與天際線，遠距拍攝都能無損拉近畫面，提供極高穩定度與視覺距離感。

摺疊懸停模式免腳架錄影或自拍

摺疊懸停模式免腳架錄影，方便商務人士隨時隨地展開專業視像會議，只需將機身摺成L型平放於桌面即可「釋放雙手」，自拍都一樣得。

全面可靠的安全與私隱防護

隨著AI變得越來越個人化且具備助理（Agentic）能力，作為專業人士與商務精英的強大助手，日常需要處理不少涉及敏感資料的工作要務，安全性定必是首要考量。Galaxy Z Fold8 Ultra在這方面提供了最強後盾，包括生態系統級別防護，Samsung Knox從晶片級別起保護每部裝置，採用多重防護方針，當中涵蓋裝置端的個人化處理、由用戶掌控的雲端運算，以及透過Samsung Knox Matrix實現的整個生態系統級別防護。Knox增強加密防護（Knox Enhanced Encrypted Protection KEEP），提供了特定應用程式專屬的加密儲存環境；Knox Vault則為敏感資訊增添了防篡改的物理防護層。透過結合進階智能設定（Advanced Intelligence settings）及個人數據智能（Personal Data Intelligence），這些防護措施在確保個人數據安全的同時，賦予了用戶對AI功能運作方式更為清晰的選擇權。而One UI 9.0引入升級的進階私隱警報（Enhanced Privacy Alerts），能夠主動發出潛在私隱風險的通知，包括試圖獲取後台授權的不必要操作，協助用戶在這些風險出現前及時作出應對，確保每一項商務操作都在最安全的環境下進行。

用戶能夠在安全與私隱界面中進行更多安全性設定，同時亦可以設定當要使用AI功能時僅在裝置上處理數據，讓用戶能夠更放心地使用各種AI功能處理工務。

商務精英的掌上全能旗艦

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 毫無疑問是專為現代商務人士量身打造的極致全能AI工藝之作。它將極致輕薄的 215g 機身與高效8吋大屏幕完美融合，透過Multi Window作多工處理，配合強大的AI助理及Galaxy AI 功能，讓繁忙的商務人士能夠隨時隨地開啟多個視窗，在AI的協助下處理複雜事務；搭配 5,000mAh 的強勁續航與 eSIM 方便性，輕鬆滿足頻繁出差與全天候會議的需求。而在工作之餘，頂級的2億像素鏡頭陣容與多角度拍攝讓用戶更能隨時捕捉生活中極致清晰的瞬間；娛樂方面用戶亦可運用8吋大屏幕，同一時間做自己喜愛的事，例如一邊玩手機遊戲、一邊觀賞影片。對於追求高效辦公與極致生活品質的商務精英而言，Galaxy Z Fold8 Ultra 絕對是一部無可替代的全能旗艦首選。

(資料及相片由客戶提供)