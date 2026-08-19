MSI Prestige14 Flip AI+梵高特別版電腦節限量發售！2合1 AI筆電

MSI Prestige14 Flip AI+Vincent van Gogh Edition 2-in-1 AI 手提電腦現已正式發售，融合梵高藝術靈感設計、AI-ready 效能、卓越便攜性，以及專屬配件套裝，為創作者及專業人士帶來兼具藝術美學與科技效能的使用體驗。



MSI 今日宣佈 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 正式推出，成為 MSI Artisan Collection 藝術家系列的最新成員。產品設計靈感源自文森・梵高（Vincent van Gogh）的經典作品，透過精心設計的外觀細節，呈現其兩幅代表作所蘊含的情感、律動與創作精神，向藝術工藝致敬。

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 專為欣賞藝術工藝、收藏級設計及高端美學的用戶而設，同時兼備出色便攜性、靈活的 2-in-1 使用模式及 AI-ready 效能，無論是創作者或專業人士，均能應付多元工作及創作需要。

為進一步延伸整體藝術體驗，Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 隨機附送專屬限量配件套裝，包括無線滑鼠、梵高畫作主題滑鼠墊、證件牌、手提電腦保護套、鍵盤保護膜，以及特別設計的限定包裝。

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 將首度亮相於香港電腦節 ( 8 月 21 -24 日) 。誠摯邀請大家親臨現場搶先體驗梵高藝術美學與 AI 創新科技的結合，展場期間更有限量販售。9月起將正式進駐豐澤公開發售，建議零售價為HK$22,999。

專屬配件套裝將藝術體驗由手提電腦延伸至日常使用，透過精心設計的配件及包裝，將梵高的經典名作融入每個細節。

靈感源自梵高經典夜景名作

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 的設計靈感源自梵高兩幅最具代表性的畫作：《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhône）及《星夜》（The Starry Night）。

兩幅作品同樣描繪繁星下的夜空，卻呈現截然不同的情感。《隆河上的星夜》展現平靜而沉思的氛圍，而《星夜》則更為強烈、內省，充滿情感張力。

這兩種截然不同的情緒亦成為產品設計語言的重要靈感來源。由機身紋理、色彩細節、專屬配件，以至 MSI Center M 的限定 UI 主題，均呼應梵高畫作中流動的筆觸與層次豐富的情感。

透過不同深淺的藍色色調、紋理及表面處理，產品展現由寧靜平和至大膽奔放的不同氛圍，將藝術作品中的情感延伸至產品設計之中。

每款 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 均配備專屬 MSI Center M UI 主題，分別呼應《隆河上的星夜》或《星夜》的藝術風格，將藝術體驗由硬件延伸至軟件介面。

為現代創作工作流程而設

除了鮮明的藝術特色外，Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 亦專為需要在工作、靈感創作及日常生活之間靈活切換的創作者而設。

機身厚度僅 11.9 mm，重量僅 1.37 kg，在兼顧卓越便攜性的同時，搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器，帶來 AI-ready 運算效能。

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 支援多項 AI 強化創作及生產力應用，包括 AI 輔助相片編輯、圖像生成、影片剪輯、背景降噪、即時字幕及智能生產力工具，協助創作者以更流暢、直觀的方式處理日常工作及創作流程。

針對內容創作、視覺工作及影音娛樂需要，手提電腦配備 14 吋 OLED 顯示屏，支援 100% DCI-P3 廣色域，提供豐富對比度及準確色彩表現。

81Whr 大容量電池在特定測試條件下，最高可提供長達 30 小時的 1080p 影片播放時間，讓創作者可長時間保持生產力，減少頻繁充電的需要。

科技與人類創意交匯

隨着 AI 持續重塑創作流程，MSI 相信科技的價值不應只局限於提升效率，更應承載情感、文化及個人特色。

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 體現 MSI 將 AI-ready 運算科技與藝術靈感相結合的理念，亦提醒我們，即使 AI 能夠加快創作過程，真正賦予創意意義的，仍然是人類獨有的情感與想像力。

立即前往了解更多產品詳情: https://hk.msi.com/Business-Productivity/Prestige-14-Flip-AI-Plus-Vincent-van-Gogh-Edition-D3MX

甚麼是 MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition？ Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 是 MSI Artisan Collection 藝術家系列旗下的限量版 2-in-1 AI 手提電腦，融合梵高藝術靈感設計、AI-ready 效能、卓越便攜性，以及專屬限量配件套裝。 產品設計靈感來自梵高哪些畫作？ 產品設計靈感源自《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhône）及《星夜》（The Starry Night）。產品透過色彩、紋理、專屬配件及 UI 主題，呈現兩幅作品截然不同的情感與氛圍。 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 適合哪些用戶？ 產品專為需要在工作、靈感創作及日常生活之間靈活切換的創作者及專業人士而設，尤其適合重視 AI 輔助創作流程、便攜性及藝術設計的用戶。 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 支援哪些 AI 應用？ 產品支援 AI 輔助相片編輯、圖像生成、影片剪輯、背景降噪、即時字幕及智能生產力工具，協助用戶提升創作及工作流程的流暢度與便利性。 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 有哪些主要特色？ 主要特色包括：

Intel® Core™ Ultra 處理器

11.9 mm 超薄機身

1.37 kg 輕量化設計

OLED 顯示屏，支援 100% DCI-P3 廣色域

81Whr 電池，在特定測試條件下最高支援長達 30 小時 1080p 影片播放