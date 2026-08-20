MSI香港電腦節2026優惠搶先睇 旗艦電競到輕薄AI手提電腦率先公開

隨著新學年及下半年工作、娛樂需求陸續展開，選購一部能夠兼顧效能、便攜性與日常使用體驗的手提電腦，成為不少消費者近期的升級目標。MSI 今次將於香港電腦節帶來多款人氣手提電腦系列，由極致效能的旗艦電競機、兼顧遊戲與創作的高性能型號，到主打輕巧便攜及 AI 生產力的商務系列，全面滿足不同用家需要。



由 40 周年珍藏級旗艦 Titan 18 HX Dragon Draco Epic Edition、強勁電競代表 Raider 16 HX B2WH，到適合遊戲及創作的 Crosshair 16 HX E14WGK，以及融合藝術與 AI 創作體驗的 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition，現場更有全新 Prestige 系列及 Modern S AI+ 系列亮相，讓大家可以親身體驗 MSI 不同產品線的特色。

MSI 40 周年珍藏旗艦 Titan 18 HX Dragon Draco Epic Edition

作為 MSI 40 周年的特別作品，Titan 18 HX Dragon Draco Epic Edition 將品牌經典龍魂元素與旗艦級硬件結合，打造兼具收藏價值與頂尖效能的限量手提電腦。

機身設計以 MSI 40 周年及神話中的天龍座為設計靈感，配合獨特工藝及細節設計，呈現極具收藏價值的視覺風格。

效能方面搭載 Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus 處理器及 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU，結合 NVIDIA Blackwell 架構及 AI 技術，能夠應付新世代 AAA 遊戲、專業創作及 AI 工作流程。

對於追求極致效能、同時重視設計及收藏價值的玩家而言，Titan 18 HX Dragon Draco Epic Edition 不只是一部高性能手提電腦，更是 MSI 40 周年值得珍藏的代表之作。

Raider 16 HX B2WH 旗艦級效能，應付遊戲、創作及 AI 工作

如果追求強勁效能，同時希望機身比傳統大型旗艦電競機更靈活，Raider 16 HX B2WH 就是今次電腦節值得留意的選擇。

Raider 系列定位於高階效能需求，針對 AAA 遊戲、3D Rendering、專業內容創作、本地 AI 及多工工作流程而設計。MSI 最新 Raider 系列更著重 CPU、GPU 與散熱系統之間的整體效能發揮，讓手提電腦可以長時間維持高效運作。

對於希望一部機兼顧遊戲、影音創作、工作及 AI 應用的用家，Raider 16 HX B2WH 能在效能與實際攜帶需要之間取得平衡，適合追求高規格體驗的玩家及創作者。

Crosshair 16 HX E14WGK 遊戲與創作一機兼備

除了旗艦級電競系列之外，Crosshair 16 HX E14WGK 就更適合希望兼顧遊戲、創作及日常高負載工作的用家。

Crosshair 系列主要針對新世代遊戲、影片剪輯、CAD、3D 應用、遊戲開發及 AI 工作流程等需求，提供比入門級獨顯手提電腦更充裕的運算效能，同時維持相對平衡的機身設計。

對於學生、創作者及遊戲玩家而言，無論是課堂上處理大型專案、課餘時間剪片，還是放學後投入 AAA 遊戲，Crosshair 16 HX 都能以更全面的效能應付不同場景。

Prestige 14 Flip AI+ 梵高珍藏版 當藝術遇上 AI

今次 MSI 電腦節另一焦點，就是充滿藝術氣息的 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition 梵高珍藏版。

以梵高經典作品《隆河上的星夜》及《星夜》為設計靈感，從機身紋理、配色到專屬 UI 及配件，都融入作品中的夜空及筆觸元素，將經典藝術延伸至現代科技產品。

Prestige 14 Flip AI+ 本身採用 360° Flip 翻轉設計，可因應不同使用情境切換 Laptop、Tablet 等模式；機身約 11.9mm 薄、重量約 1.37kg，並配備 100% DCI-P3 色域 OLED Display，配合 Intel® Core™ Ultra 處理器，適合創作、簡報、筆記及 AI 應用等多元工作流程。

而梵高珍藏版更附有專屬限量配件套裝，將藝術由機身延伸至日常使用細節，特別適合重視設計、美學及創作體驗的用家。

Prestige 全新系列 13吋輕至 899g，便攜與質感兼備

對於每天需要攜帶手提電腦外出、又不想犧牲使用體驗的用家，MSI Prestige 系列一直以輕巧便攜、高質感設計及靈活生產力體驗見稱。

今次電腦節亦會帶來全新 Prestige 系列，其中備受期待、重量僅 899g 的 Prestige 13 AI+ A3MG終於再次補貨。對於需要經常往返辦公室、校園、咖啡店及不同工作場景的用家而言，輕巧機身可以大幅降低日常攜帶負擔。

Prestige 系列主打在便攜性、Display 品質、續航力及生產力之間取得平衡，適合需要一部高質感手提電腦處理文書、簡報、創作及日常工作的專業人士及學生。

Modern S AI+ 系列 日常工作學習的輕巧之選

如果主要用途是文書處理、網頁瀏覽、網上會議、學習及日常娛樂，MSI Modern S AI+ 系列則是更實用的選擇。

Modern 系列以輕巧便攜及日常生產力為核心，適合需要每天攜帶手提電腦往返辦公室、校園及不同工作空間的用家。Modern 14S / 16S 等型號更提供可升級 DDR5 記憶體、Low Blue Light 低藍光及 Flicker-Free 不閃爍 Display，並支援 PD 3.0 Fast Charging，照顧長時間工作、學習及移動使用需要。

全新 Modern S AI+ 系列進一步迎合 AI 時代的日常使用需求，讓用家可以在保持輕巧機身的同時，享受更靈活的工作及娛樂體驗。

一次睇盡 MSI 不同定位手提電腦 親身體驗最適合自己的選擇

由追求極致效能及收藏價值的 Titan 18 HX Dragon Draco Epic Edition，到兼顧遊戲及創作的 Raider 及 Crosshair 系列；再到以設計、便攜性及 AI 生產力為重點的 Prestige 及 Modern S AI+ 系列，MSI 今次將多款人氣手提電腦帶到香港電腦節。

無論你係追求極致遊戲效能、需要處理大型創作項目，還是想搵一部輕巧、靚樣又適合日常工作及學習的手提電腦，都可以趁今次電腦節親身體驗不同 MSI 系列，按自己的使用需要選擇最適合的一部。

【香港電腦通訊節 2026】資訊



活動日期: 2026年8月21至24日時

時間: 10:00-21:00（24日僅開放至19:00）

活動地點: 香港會議展覽中心 (灣仔會展)

MSI微星 官方攤位｜H01

Online Brochure: https://msi.gm/hkccf-2026

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