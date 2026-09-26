香港卡牌界年度盛事——香港交易卡展覽（Hong Kong Trading Card Show）直擊！香港交易卡展覽於2026年9月26日至27日亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）2號展館舉行。全球卡牌交易市場的熱度再度飆升，由一張初版噴火龍炒至百萬天價，到體育球星新秀卡屢破拍賣紀錄，想親身體驗這卡牌熱，就不要錯過集合超過300多個精選攤位的「香港交易卡展覽」。今年場內匯聚全球藏家與交易商，展出大量稀有Pokemon Card、運動卡、海賊王 One Piece 、遊戲王集換式卡牌（TCG）；國際權威 CGC Cards 更將夥拍 L-Cube 首度提供「現場評級服務」！記者就在首日入場，為大家直擊這一場卡界盛事！



門票已在 01空間 網上預售，透過01空間平台購票即可獲享獨家減$3優惠及免手續費，最平只需$27起入場。

逾三百展商雲集亞洲國際博覽館

今屆香港交易卡展覽2026的規模超越了過往的所有紀錄，吸引超過300個來自世界各地的攤位進駐亞洲國際博覽館2號展館。場內氣氛從開幕首日便極度高漲，大批來自亞洲地區的愛好者與家庭客一早排隊等候入場，目的就是為了搶購市場上炙手可熱的珍稀款式。

不同的Pokemon 30周年卡盒

大量Pokemon周邊都可以找到

現場非常墟冚

最新Pokemon 30周年卡包都有AR抽

除了Pokemon卡外，還有不少運動卡

各個攤位展出了大量極具炒賣潛力的珍藏，當中包括備受追捧的Pokémon卡、NBA與足球新秀球星的親筆簽名卡，以及《One Piece》與《遊戲王》等經典集換式卡牌。豐富的展品種類成功帶動了現場的交投氣氛，滿足了不同年齡層藏家的實際需求。

即場評級與拆卡活動成全場焦點

除了豐富的卡牌買賣，展覽的配套服務同樣迎來全面升級。主辦單位特別找來卡牌價格追蹤平台Collectr以及日本交易卡中心作為重點合作夥伴，為入場人士提供即時且全面的交易體驗。現場更首次引入即場評級服務，藏家可以即場了解卡牌真偽驗證、保存方法及保險等專業資訊。

另外，現場設立的即時拆卡環節與多場幸運抽獎亦非常受歡迎，每當有人成功抽出稀有卡牌，都會引來全場歡呼，讓不少卡迷都能享受尋寶的樂趣。

現場更有收集電子蓋章活動，爭取更多抽獎卡盒機會！

即上 01空間 預購VIP入場門票、提早1小時入場兼可參加抽獎，更可以會員積分減$3兼免手續費，低至$27入場。

01空間獨家減$3兼免手續費｜Payme付款再減$2

香港卡牌界年度盛事——香港交易卡展覽（Hong Kong Trading Card Show）將於2026年9月26日至27日再度於亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）舉行。

01空間獨家減$3兼免手續費

VIP門票每日限量 提早1小時進場「先行獵卡」

對於追求夢幻神卡的資深藏家，每分每秒都是關鍵。大會特設每日限額的「VIP門票」（售價$200），持票者可提前 1 小時率先入場「先行獵卡」，再送限量卡展禮品包（含手套、硬膠保護套等），仲有幸運抽獎！

門票已在 01空間 網上預售，透過01空間平台購票即可獲享獨家減$3優惠及免手續費，最平只需$27起入場。

01空間獨家減$3兼免手續費｜Payme付款再減$2

01空間獨家減$3兼免手續費｜Payme付款再減$2

01空間獨家減$3兼免手續費｜Payme付款再減$2

點擊回憶｜3月亞博「香港交易卡展覽2026」現場盛況

+ 4

香港交易卡展覽2026活動詳情

日期：2026年9月26日（星期六）至9月27日（星期日）

地點：亞洲國際博覽館5號展館（AsiaWorld-Expo Hall 5）

普通門票：$40起（經01空間購票享獨家優惠．低至$27入場）

VIP門票：$200（每日限量）

購票連結：01空間網上購票平台