香港卡牌界年度盛事——香港交易卡展覽（Hong Kong Trading Card Show）將於2026年9月26日至27日將移師場地更大的亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）2號展館舉行。全球卡牌交易市場的熱度再度飆升，由一張初版噴火龍炒至百萬天價，到體育球星新秀卡屢破拍賣紀錄，想親身體驗這卡牌熱，就不要錯過集合超過300多個精選攤位的「香港交易卡展覽」。場內匯聚全球藏家與交易商，包括日本秋葉原龍頭店CLOVR，展出大量稀有Pokemon Card、運動卡、海賊王 One Piece 、遊戲王集換式卡牌（TCG）；國際權威 CGC Cards 更將夥拍 L-Cube 首度提供「現場評級服務」！



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香港卡牌界年度盛事——香港交易卡展覽（Hong Kong Trading Card Show）將於2026年9月26日至27日再度於亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）舉行。

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VIP門票每日限量 提早1小時進場「先行獵卡」

對於追求夢幻神卡的資深藏家，每分每秒都是關鍵。大會特設每日限額的「VIP門票」（售價$200），持票者可提前 1 小時率先入場「先行獵卡」，再送限量卡展禮品包（含手套、硬膠保護套等），仲有幸運抽獎！

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300攤位現場有甚麼珍稀卡牌？首度引入CGC評級

今屆展覽規模空前盛大，現場設置超過 300 個攤位，數量與涵蓋範疇均屬本港同類活動之最。不論是尋找 NBA 或足球球星卡的新秀簽名卡、寶可夢 PTCG 的經典絕版卡，抑或是近年爆紅的海賊王卡牌遊戲，收藏家均可在現場直接與來自世界各地的展商買賣與交流。

今屆展覽規模盛大，現場設置超過150個攤位，攤位數量與涵蓋範疇均屬同類活動前列。

場內更有大量打卡位，就算不是去抽卡買卡，都一樣可盡興。

更具突破性的是，大會首度引入現場評級服務。國際知名鑑定機構 CGC Cards 將夥拍本地團隊 L-Cube，於展會現場提供專業卡牌鑑定與評級服務。藏家可即場為心愛卡牌進行評級封存，大幅縮短以往郵寄海外的等候時間。此外，卡牌價格追蹤平台 Collectr 及日本交易卡中心（Japan Trading Card Centre）亦成為今屆重點合作夥伴。現場更設有 Live Break（即時拆卡）環節，讓參加者即場體驗拆卡的刺激與樂趣。

收藏家可在現場直接與來自世界各地的展商買賣或交流。

今屆展覽規模盛大，現場設置超過150個攤位，攤位數量與涵蓋範疇均屬同類活動前列。

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點擊回憶｜3月亞博「香港交易卡展覽2026」現場盛況

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香港交易卡展覽2026活動詳情

日期：2026年9月26日（星期六）至9月27日（星期日）

地點：亞洲國際博覽館5號展館（AsiaWorld-Expo Hall 5）

普通門票：$40起（經01空間購票享獨家優惠．低至$27入場）

VIP門票：$200（每日限量）

購票連結：01空間網上購票平台