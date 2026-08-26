比亞迪M9及ATTO1抵港發售：豪華混能MPV與實用純電小車如何揀

比亞迪M9及ATTO1抵港發售：比亞迪聯同和諧汽車早前於灣仔舉行新車發佈會，一口氣為香港用家帶來兩款定位截然不同的全新車型。這兩款備受期待的新作分別是主打廣闊空間與高階享受的旗艦級插電混能豪華MPV BYD M9 DM-i，以及專為都市穿梭而設的純電動掀背小車 BYD ATTO 1。兩款新車最適估香港車主在長途家庭樂與日常市區代步的實際需要，帶來更多元化的購車選擇。



BYD M9 DM-i混能MPV續航力夠長嗎？

針對香港高頻率的日常通勤與短途行駛，BYD M9 DM-i 的插電式混能系統帶來了與傳統燃油車完全不同的駕駛體驗。超級混動技術的系統由1.5T渦輪增壓引擎與前置永磁同步馬達組成，採取以電為主、以油為輔的運作邏輯，為車輛帶來只需約8.5s的0至100km加速表現。

對於關心耗電量的車主，頂配Premium版本搭載了36.6kWh的刀片電池，在全電模式下的續航里程高達145公里。這個以WLTP標準計算的續航數據，著車主在絕大多數日常接送或短途通勤中，完全可以依靠純電模式行駛，不但有效降低日常燃料開支，更能享受極致寧靜的行車環境。

豪華車廂配備滿足挑剔用家

作為一部旗艦級MPV，BYD M9 DM-i 的外觀設計充滿大器視覺張力，車頭採用大尺寸鬼面罩配合前泵把兩側的散熱孔，加上從頭沙板一直延伸至尾燈的流暢腰線，展現出強烈的辨識度。車尾則保留了貫穿式尾燈設計，下方配上品牌標誌及專屬車型名稱。進入車廂內部，多乘員情境的切換效率成為這部車的最大亮點。第三排座椅配備電動摺疊功能，可以快速收納並轉換成全平地台，大幅提升行李空間的靈活度，讓裝載規劃更加自由。

為了乘客於長途旅程的舒適感，車廂中座配備了方便臨時辦公或用餐的小桌板與腿托，Premium版本更加添了通風與按摩功能，甚至內置智能車用雪櫃，在濕悶天氣下隨時享用冰涼飲品。娛樂設施方面，中排車頂設有一組15.6吋電動摺疊吸頂屏幕，展開後隨即可觀賞電影或聽音樂，完美契合家庭親子互動或商務接待的需要。廠方同時為新車搭載雲輦-C電子避震系統，透過車身調節能力，大幅減少過彎及駛經顛簸路面時的碎震，確保整體行車質感平順安穩。

純電ATTO 1車身細小夠好用

BYD ATTO 1 憑藉極其靈活的尺寸展現出於城市穿梭的優勢，這都市純電掀背車的車長僅約3925毫米，車寬與車高分別為1720毫米及1590毫米，配合僅4.95米的最小轉彎半徑，無論是穿梭於狹窄後巷還是進出地庫停車場都顯得輕快俐落。外觀上，極具動感的流線車身搭配標配的16吋多輻式合金輪圈，散發出強烈的年輕氣息。

雖然身形嬌小，建基於e-Platform 3.0純電平台的BYD ATTO 1，在空間實用性上卻絕不妥協。車廂內部巧妙佈局了多達20個儲物空間，後排亦為成人保留了充足的頭部及腿部伸展空間。標準狀態下行李箱容量為308L，只要將後排座椅摺疊，即可大幅擴充至1037l，輕鬆應付週末大採購或戶外裝備的運載需求。此外，全車配備ISOFIX兒童安全座椅固定點，並獲得澳洲ANCAP最高5星安全評級，加上同級最多的6個安全氣囊與專利刀片電池，為年輕家庭提供全面保護。

智慧座艙與V2L外放電十分實用

BYD ATTO 1 中央控制台搭載了10.1吋觸控大屏幕，內置最新操作介面並支援無線Apple CarPlay連接，系統反應流暢自然。駕駛者可以透過HiBYD智能語音指令系統操控多項車載功能，確保雙手無需離開軚盤，行車更加安全。新車亦引入NFC免車匙功能，只要將智能電話放在側鏡感應器旁即可解鎖，出門連實體車匙也可省卻；用家更可透過專屬手機應用程式，在登車前預先開啟冷氣，享受更舒適的出行體驗。

對於熱愛戶外生活的用家，標配的V2L對外供電技術絕對是極具吸引力的配置，系統支援高達3.3kW功率輸出，能夠直接推動咖啡機、電烤爐等高耗電量電器，為車中泊或海灘派對增添無限可能。

ATTO 1及M9 意向價

BYD官方公佈 M9 Premium及M9 Advanced 限量早鳥價：Advanced 版本為 $428,800，頂配 Premium 版本為 $566,800。