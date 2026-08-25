全球前十首現三家中國車企 奇瑞如何走向世界？

8月20日，奇瑞汽車（9973.HK）發佈上市後首份中期業績報告。次日港股開盤，奇瑞股價盤中拉升漲超7%，報27.14港元，總市值突破1576億港元。資本市場的正向反饋，折射出投資者對這份財報含金量的認可。



穿透數字的表層，這份財報的意義遠不止於財務披露本身，它更像一份奇瑞全球化戰略的階段性答卷。報告期內，奇瑞實現營收約143,280百萬元，同比增長1.2%；淨利潤率達6.3%，顯著跑贏整車製造行業平均水平；海外市場收入約98,968百萬元，同比增長51.0%，佔總收入近七成；新能源汽車銷售收入約59,284百萬元，同比猛增63.8%，佔比躍升至41.4%。

比財務數據更耐人尋味的，是全球汽車產業格局中的一次歷史性變局——2026年上半年，全球汽車銷量榜單中首次同時出現三家中國車企躋身前十：奇瑞、比亞迪與吉利。其中，奇瑞首次入榜，以全球4.1%的份額，與福特並列第九位。

中國汽車工業的整體競爭力正在發生質變。中汽協數據顯示，2026年1-6月，中國整車出口量509.6萬輛，同比增長65.3%。而在這場波瀾壯闊的出海浪潮中，奇瑞是那個最不容忽視的註腳——509.6萬輛的出口大盤裡，奇瑞一家貢獻了近兩成，上半年累計出口94.38萬輛，同比大幅增長71.5%，出口規模穩居自主品牌榜首。連續23年，奇瑞始終是中國品牌乘用車出口的領跑者。十年前，其全球市佔率僅為0.8%；如今，這一數字已攀升至4.1%。

三個關鍵量變，讀懂奇瑞的質變邏輯

如果說銷量和排名是顯性結果，那麼決定這一結果的，是深藏其下的三重關鍵量變——盈利質量的躍升、出口高端化的兌現，以及新能源轉型的後發先至。

淨利潤率6.3%，跑贏行業的盈利底盤。 在整車製造行業利潤率普遍承壓、多數車企陷入「增收不增利」困境的背景下，奇瑞上半年的淨利潤率達6.3%，顯著跑贏行業平均水平。淨資產收益率（ROE）高達36.5%，位列《財富》世界500強ROE子榜全球第30位、上榜中國企業第一。淨利率與ROE的雙雙領先，印證了奇瑞盈利質量與資本回報能力的同步躍升。

出口高端化，海外市場成為利潤「重塑者」。 海外市場不僅是收入規模的「放大器」，更是利潤結構的「重塑者」。報告期內，海外市場收入約98,968百萬元，同比增長51.0%。財報明確指出，乘用車毛利率由去年同期的12.4%提升至15.6%，「主要由於海外市場銷售額對總收入的貢獻佔比增加，而該等銷售額的毛利率高於中國境內銷售」。

海外市場直接拉動集團整體毛利率由去年同期的13.0%提升至16.1%，較去年同期增加3.1個百分點。歐洲市場是這一輪增長中極具標誌性的區域——與早期出口依賴低價小型車不同，奇瑞在歐洲投放的車型正逐步向中高端遷移，產品矩陣和定價策略均有所調整。境外市場的高溢價能力，正在成為奇瑞利潤結構的重要支撐。

新能源換擋提速，技術紅利加速釋放。奇瑞在電動化轉型初期並不被外界看好。但2026年上半年的數據表明，這家傳統車企已經完成了一場後發先至的追趕。

銷量層面，上半年新能源汽車銷量達47.52萬輛，同比增長32.3%，穩居行業前三，連續多月單月批發量突破10萬輛。收入層面，新能源汽車銷售收入約59,284百萬元，同比增長63.8%，佔集團總收入的比重由去年同期的25.6%躍升至41.4%。燃油車收入為69,511百萬元，佔比48.5%。雖然燃油車仍是第一大收入來源，但新能源收入正以超六成的增速迅速迫近——按此趨勢，新能源收入超越燃油車已不遙遠。

產品矩陣同步快速擴張。上半年公司新上市車型中，新能源佔比超過90%，已形成覆蓋5萬至50萬元價格區間的全品類產品佈局。技術層面，上半年研發開支約6,672百萬元，同比增長28.3%，重點投向電動化技術、平台架構升級、輔助駕駛及智能座艙解決方案。

新能源業務的快速擴張，不僅有效對沖了國內燃油車市場下行的壓力，也為奇瑞在海外市場尤其是歐洲市場的合規佈局提供了產品基礎。

從「產品出海」到「體系出海」

數據的背後，是奇瑞全球化策略的深層變化——從簡單的產品出口，升級為在海外建立研發中心、生產基地和完整供應鏈體系，將價值鏈環節深度嵌入當地市場。

目前，奇瑞在全球運營12家主要生產基地，包含3家海外基地。近年來，奇瑞收購位於南非比勒陀利亞的羅斯林工廠（原為日產所有），今年7月正式啟用，保留了原有全部692名員工並持續擴招；與西班牙EVMOTORS合作推進EBRO品牌及本地化生產，為當地創造上千個就業崗位。從「產品出海」到「品牌出海」，再到「體系出海」，奇瑞的海外基地不僅是產能的延伸，更是品牌在全球紮根的支點。

2026年全球前十首次出現三家中國車企，這一事實本身比任何單一企業的排名都更具信號意義。

比亞迪以電動化先發優勢佔據領先位置，吉利通過併購整合構建全球化品牌矩陣，奇瑞則以自主出口深耕新興與成熟市場。三條路徑各異，但共同指向一個趨勢：中國汽車工業在全球產業格局中的位置正在發生質變——從參與者變為競爭者，從追趕者變為定義者之一。

對奇瑞而言，上半年的成績單不僅是一次排名躍升，更是其近三十年國際化戰略的階段性驗證。淨利潤率6.3%跑贏行業、出口高端化持續提振盈利能力、新能源技術紅利加速釋放——三大結構性變化表明，奇瑞的增長已不再依賴單一驅動力，而是形成了「全球化+新能源」雙輪驅動的均衡格局。中金公司在財報後維持「跑贏行業」評級和35港元目標價，較當前股價有約37%的上行空間。從1997年蕪湖長江邊的初創，到2026年與福特並列全球前十，奇瑞已成為全球汽車格局中不容忽視的中國力量。三家中國車企同時躋身全球前十，在百年汽車工業史上記下了一個前所未有的座標。這或許只是一個更長週期的開始。