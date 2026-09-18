電競桌機有3D全息投影？ROG G1000首發限量18部｜送專屬編號金幣

對追求頂級效能的電競玩家來說，桌機除了講求規格，外形、散熱甚至收藏價值同樣重要。ROG 於即日起已在香港正式開放預訂旗艦級電競桌上電腦 ROG G1000，香港首發僅得18部，售價 $66,998。除了搭載AMD Ryzen 9 9950X3D2 處理器及GeForce RTX 5080 顯示卡，ROG G1000 更加入全球首創 AniMe Holo 3D 全息投影設計。港澳買家更會獲贈刻有專屬編號的「ROG極致信仰金幣」，由 1/18 至 18/18 各不相同，令這18部香港首發機更有收藏意味。



全球首創AniMe Holo 機箱本身都可以玩3D效果

ROG G1000 最搶眼的地方，不只是猛獸級硬件，而是將電競主機本身變成桌面的視覺焦點。G1000 加入全球首創 AniMe Holo 3D 全息投影設計，配合一個大型側風扇及兩個前置風扇，可以呈現可自訂的 3D 動態影像，玩家可把自己喜歡的圖案如個人標誌、動漫角色等3D投影到機箱上。相比一般電競主機主要依靠 RGB 燈效改變外觀，G1000 進一步將動態視覺效果融入機箱設計。

加上 104L 大型機箱及側透強化玻璃，機內硬件及燈效都可以直接展示，並支援AURA Sync。如果本身已經有一套完整ROG電競設備，就可以將主機與其他裝置的燈效整合。對於花接近七萬元買一部電競主機的玩家而言，G1000的定位明顯不只是「規格夠快」，而是連機箱本身都要有旗艦產品的辨識度。

Ryzen 9 9950X3D2＋RTX 5080 不只用來打機

作為 ROG 旗艦電競桌面電腦，G1000 最高搭載AMD Ryzen 9 9950X3D2 處理器，以及GeForce RTX 5080 顯示卡，定位除了高階遊戲，亦兼顧內容創作及AI應用。其中 X3D 系列處理器的重點之一，可以利用更大的快取空間，減少遊戲運算期間需要頻繁從較慢的系統記憶體提取資料，對部分對CPU效能較敏感的遊戲尤其有幫助。

實際對玩家而言，這種設計的意義並不只是追求一個更高的最高 FPS。在大型開放世界、需要處理大量角色或高幀率電競遊戲等情況下，CPU能否持續快速供應遊戲資料，同樣會影響流暢度及幀率穩定性。再配合 RTX 5080，ROG G1000 不只可以單純應付現時遊戲需求，而是瞄準希望一次買到頂級配置，同時兼顧遊戲、創作及AI工作的玩家。

三個獨立散熱艙 1000W TDP散熱能力

高階硬件的另一個問題就是熱力。尤其CPU及GPU同時處於高負載時，如果機箱內熱風互相影響，長時間運行便更考驗散熱設計。G1000 因此將內部劃分成三個獨立散熱艙，分別處理 CPU、GPU及PSU，讓主要發熱組件擁有自己的散熱通道，減少不同區域之間的熱力互相影響，整體散熱能力達 1000W TDP。

ROG 亦為 G1000 加入 Thermal Atrium 散熱設計，並採用 420mm 一體式水冷系統，為 CPU 建立獨立冷卻區域，可以令吸入空氣溫度最高降低16°C。對真正長時間打機、Render影片或進行高負載AI運算的用家而言，散熱的價值並不是單純「機箱摸落無咁熱」，而是讓高階硬件在長時間負載下仍有條件維持穩定效能。

104L 巨型機箱 升級硬件不用拆到一頭煙

ROG G1000 採用 104L 大型機箱，因此購買前除了預算，家中是否有足夠空間亦要考慮。不過，大機箱亦帶來另一個實際優勢，就是日後升級及維護比較方便。ROG G1000 採用側邊開合式面板，需要清潔內部、檢查硬件或升級組件時，可以直接打開機箱，而毋須每次大費周章拆除大量零件。

香港首發18部 每部都有專屬編號金幣

G1000 即日起接受預訂，售價$66,998，香港首發只有18部。而且港澳市場會推出限定買機禮品，每名 G1000 買家均會獲得一枚「ROG極致信仰金幣」。18 枚金幣各自刻有專屬編號，由「1/18」、「2/18」一直至「18/18」，每枚均不相同。

這亦令 G1000 與一般買完即用的電競主機有明顯分別。對收藏 ROG 產品的玩家而言，專屬編號等於直接標示自己擁有的是香港首批18部之一，限量感比一般贈送滑鼠、鍵盤或遊戲禮品更加直接。

ROG G1000 可於華碩網上商店、豐澤電器、百老滙及 ASUS 專門店預訂。由於香港首發數量只有18部，有興趣的玩，就快速預訂。

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同為X3D系列還有其他選擇 - ROG G700

當然，並非每個玩家都有接近七萬元預算，或者有足夠空間擺放 104L 巨型主機。如果想要 ROG 電競桌面電腦，但不需要追求 G1000 的極限規格及限量收藏定位，ROG G700 會是相對主流的選擇。

G700 採用 58L 機箱，體積比 G1000 細約一半，同樣可以選擇 AMD X3D 系列處理器，配置包括 Ryzen 7 9800X3D 及 GeForce RTX 50 系列顯示卡，因此仍然以高階遊戲效能作為主要賣點。

+ 1

散熱方面採用 Axial-tech 四風扇配合一體式水冷，機身亦設有防塵濾網。面板採用免工具拆裝設計，需要清塵或升級硬件時毋須大拆特拆。外形方面則保留半透明機箱及 AURA Sync 燈效，因此即使不是 G1000，仍然保留相當完整的 ROG 電競風格。

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TUF Gaming T700主打性價比

如果預算少一點，ASUS亦有TUF Gaming T700。T700 搭載 Intel Core Ultra 9 Processor 275HX及RTX 5070 顯示卡，配備 240mm 一體式水冷系統及四風扇散熱設計。47L 機箱進一步縮小體積，對香港一般家居環境而言，擺位自然比 104L 的 G1000 容易得多。

它同樣採用免工具拆裝設計、側透強化玻璃及 AURA Sync，亦設有防塵濾網，方便日後清潔及維護。另外，T700 通過 MIL-STD-810H 軍規認證，定位更偏向一部兼顧效能、耐用及價格的主流電競桌面電腦。

立即購買: https://hk.asus.click/rzv78r

想睇真機？ROG 20週年慶可以試G1000、G700

如果接近七萬元的 G1000 單靠圖片仍然難以決定，ROG 亦會在 9月23日～27日 舉行 20週年慶活動。

活動地點位於奧海城2期中庭，現場將展示 ROG G1000 及 G700，玩家可以直接看看兩款主機實際尺寸、機箱設計及效果，親眼觀看 ROG G1000 的 AniMe Holo 3D 全息投影。

除了兩款電競桌面電腦，現場亦會展示 ROG XBOX Ally X20 Bundle 等旗艦產品。對有意購入 ROG G1000 的玩家而言，今天已經可以率先預訂；如果仍然想先看實物，再決定自己是否真的需要如此極致的電競主機，就可以留意 9 月 23 日起舉行的 ROG 20 週年慶活動。