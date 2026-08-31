電腦節化解漲價陣痛，憑AI實踐與跨界體驗重塑零售價值

雙重夾擊下的零售考驗

近半年本地科技消費市場正面臨嚴峻的結構性挑戰。一方面，北上消費與外遊常態化持續分流本地商場人流；另一方面，全球生成式 AI 算力需求井噴，推高了晶片、記憶體等核心零組件成本。本地零售商夾在「上游成本高企」與「終端買氣審慎」之間，陷入既難以直接轉嫁成本、又難以薄利多銷的毛利擠壓困局。



剛落幕的「香港電腦通訊節 2026」卻呈現出另一種市場面貌。在審慎的市道下，展場人流與整體銷情依然維持穩健；部分主打高客單價、高規格產品的展商，營業額更錄得逆市增長，表現超越去年同期。 細究其背後的運作邏輯，展會並非單靠傳統的價格戰突圍，而是透過精準的定位轉向，為零售端開拓出三條化解市場阻力的路徑：

方向一：從概念到生產力——以「實務場景」推動 AI 落地實踐

過去兩年，市場對生成式 AI 的認知多停留在雲端概念與巨頭技術展示，普通用家與中小企往往「聽得多、用得少」。當技術無法轉化為實際效益時，市場自然缺乏投資新設備的意願。

今年展會調整了科技推廣的切入點，從首日的「AI 及數碼轉型論壇」，到連日針對不同工作流程的實操工作坊——包括 Google Gemini 的生成式應用、Samsung 在影像與多工作業的邊緣運算展示，以及 Fevaworks 的應用流程培訓，均將重心放在「如何提升日常與商業生產力」。這種實機操作示範，降低了大眾對新技術的理解門檻，讓 AI 由抽象的科技名詞，轉化為看得見產出效益的實務工具。

方向二：價值重塑——「先體驗、後購買」化解漲價抗拒，打通換機命脈

當 AI 落地轉化為具體的生產力工具，正好為零售端解決了硬件漲價的痛點。若單純強調硬件參數微調，在零件成本上漲的背景下，消費者很容易延後換機周期。

然而，當用戶在現場親身體驗過本地神經網絡處理單元（NPU）在離線運算、反應速度及多工作業上的效能差距後，設備升級的性質便從「被動承受加價」轉變為「針對生產力的長遠投資」。參展商的銷售反饋顯示，這種「先理解價值、後考慮配置」的模式，成功引導追求效能的消費者轉向中高階智慧終端設備，為零售商在成本壓力下開闢出一條具備健康毛利空間的銷售途徑。

方向三：生態構建——多元跨界打破傳統客群邊界

除了商務與生產力客群，今年展會亦顯著擴大了受眾光譜。透過引入台灣人氣啦啦隊 Fubon Angels 現場造勢、舉辦專業電競賽事，以及攜手 Now TV 設立體育賽事直播，展場成功將不同年齡與興趣維度的群體匯聚一堂。

這種跨界策略有效打破了電腦展以往偏向「科技愛好者」的單一結構：

- 擴大消費基數：休閒與娛樂元素的加入，帶動了非傳統科技客群提早進場並產生附帶消費。

- 拉動周邊生態：電競比賽的現場張力，直接刺激了高階顯示器及周邊專業配件的關注度與銷量。

- 延長停留時間：打造具備沉浸感與社交屬性的現場氛圍，有效提升入場人士的逗留時長，為參展商創造了更高效的庫存去化與轉化機會。

結語：「實體展覽無可取代」之核心價值

在電商成熟普及的今天，實體科技展覽的定位必然需要重新定義。單純以「買平貨」為導向的銷售模式已難以為繼，但能夠聚合「前沿技術驗證、實機體驗轉化與跨界人流」的實體場域，依然具有線上渠道無法替代的商業價值。

透過專業論壇確立應用方向、以真實操作體驗賦予硬件產品溢價空間，並結合多元娛樂匯聚客流，實體展覽依然能成為連繫上游供應鏈與下游消費市場的重要推手，為處於調整期的科技零售業提供具參考價值的轉型思路。