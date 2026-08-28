Samsung全新摺機三大定位！全面產品陣容照顧用戶不同需要

智能手機市場迎來全新摺疊新世代！Samsung強勢推出Galaxy Z系列三大全新摺機，精準覆蓋不同用家的需求定位。系列包括專為商務人士而設的頂級旗艦Galaxy Z Fold8 Ultra、主打極致沉浸與全方位娛樂體驗的Galaxy Z Fold8以及深受年輕少女追捧的小巧摺機Galaxy Z Flip8。作為今次系列的主打焦點，Galaxy Z Fold8引入了全新外型設計，採用了全新的屏幕比例，讓用戶能夠更自然地從機面屏幕的快速互動，隨時無縫過渡至主屏幕的沉浸觀影、閱讀與遊戲之中。憑藉更舒適的屏幕尺寸、強大效能與持久的續航表現，Galaxy Z Fold8絕對是令人矚目的突破之作。



Galaxy Z Fold8的雙 5,000萬像素鏡頭在廣角與超廣角視角下皆能呈現高解像度細節

雙向錄影（Dual Recording）讓用戶一邊透過機面屏幕預覽畫面，一邊同步記錄鏡頭前後的精彩瞬間，使捕捉真實反應與沉浸體驗的構圖變得無比簡單。

Galaxy Z Fold8完美平衡商務與娛樂

對於需要隨時處理公務的上班族及熱愛娛樂的朋友而言，Galaxy Z Fold8的屏幕尺寸完全依照日常使用習慣精心設計，重量僅有201克，是Samsung迄今最輕巧的Galaxy Z Fold。對於摺機而言，耐用性一直是用家的首要考量，而Galaxy Z Fold8 與 Z Fold8 Ultra同樣採用全新Flex Titanium技術，引入以鈦金屬為核心的屏幕結構，令機身更為纖薄，同時依然維持強悍的耐用度，亦能帶來近乎看不見的摺痕。另外，Galaxy Z Fold8採用矽碳電池技術，將電池容量提升至4,800mAh，配合旗艦級Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，帶來極致流暢效能與持久續航力。10:16的機面屏幕提供熟悉且舒適的手感，方便大家快速回覆訊息或欣賞短片；一打開4:3的主屏幕，讓用家瞬間沉浸於遊戲與電影之中，屏幕更可充當電子書使用，甚至用來觀看漫畫都相當合適。拍攝方面，雙5,000萬像素廣角與超廣角鏡頭在不同條件下都能保留極致細膩的高解像度畫質。「雙向錄影」（Dual Recording）功能讓用戶一邊看機面預覽，一邊同步記錄鏡頭前後畫面；而「My FanCam」功能會自動追蹤主體並重新構圖，極大減少手動編輯的麻煩，將動態瞬間轉化為適合社交平台分享的影片，無論是商務工作還是生活娛樂均能完美兼顧。

2 億像素主鏡頭能捕捉色彩豐富、多細節且更為清晰的相片，新一代更引入了高動態範圍（High Dynamic Range HDR）技術，呈獻更加逼真傳神的影像。

纖薄的摺疊屏幕機身下配備首次採用矽碳技術的5,000mAh大容量電池，為用戶提供一整天的充足電量。

Galaxy Z Fold8 Ultra追星族演唱會神器

針對經常去演唱會追星的粉絲，或對影像創作有極高要求的高階創作者，Galaxy Z Fold8 Ultra 絕對是夢寐以求的「演唱會神器」與專業創作工具。它配備Ultra級鏡頭系統，具備三大強勁攝影功能，2億像素主鏡頭引入高動態範圍（HDR）技術，能捕捉色彩豐富、細節多且逼真傳神的影像，完美還原台上細節；而升級的5,000萬像素超廣角鏡頭為寬廣場景帶來更高清的畫質，輕鬆應付演唱會場館的震撼畫面；支援3x光學變焦的1,000萬像素遠攝鏡頭亦為遠距離拍攝及微距拍攝注入更豐富細節與清晰度；另外，升級黑夜亮攝功能即使在極具挑戰性的低光環境下，依然能讓相片與影片明亮清晰，輕鬆定格耀眼瞬間。對高階創作者而言，支援全新 APV 編碼的8K影片錄影提供卓越畫質與剪輯靈活性，加上能在手機直接操作的 Cine LUT 電影級色彩控制，賦予極致的創作自由度。此外，它與Galaxy Z Fold8一樣配備 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，以及同樣採用矽碳電池技術的5,000mAh大容量電池，配合全新雙路充電架構（Dual-path charging architecture），實現高達45W的快速充電，即使面對多工處理與繁重工作，依然能應付自如並維持一整天的高效辦公與創作所需。

Flex Mode 讓用戶能以豐富多變的角度輕鬆進行免提拍攝；而結合變焦桿（Zoom Rocker）的攝錄機握把（Camcorder Grip）則為動感影片錄製帶來更舒適、穩固的手感。

FlipShot 功能讓用戶自主定義 FlexWindow，並拍攝出更具個性展現的鏡像自拍。

Galaxy Z Flip8旅行零死角少女自拍隨身百寶盒

對於愛旅行、愛打卡的少女們來說，Galaxy Z Flip8絕對是專為充滿動感、活力充沛的用戶而設，是Samsung至今最纖薄、最輕巧的Flip裝置，機身僅重180克，展開厚度只有6.1毫米。其全新構建的 FlexWindow，配合Now Brief功能，能即時呈現數據洞察與行動建議，讓用戶看見資訊的瞬間便能完成無縫流暢的指令操作。去旅行打卡時，FlexCam如同自拍神器一樣，透過靈活多變的拍攝角度、即時畫面預覽，以及 Flip 專屬的創意體驗，輕鬆將旅行精彩時刻轉化成社交媒體內容，瞬間就能分享。配備 ProVisual Engine 的5,000萬像素鏡頭能完美捕捉自然真實膚色與極具動感的散景效果，畫質細膩出眾。最吸引的是 Flex Mode 讓手機化身自製支架，讓用戶以豐富多變角度進行免提自拍，解放雙手，結合變焦桿的攝錄機握把，讓錄製動感影片時更穩固；加上超流暢影片（Super Steady）新增的水平鎖定功能，確保畫面始終維持流暢與一致的構圖。

對於喜愛時刻展現自我的用家而言，Flex Window提供更多設計彈性，能夠自行設定所需的資訊、 AI功能，以及日常快捷操作，配合自定義的桌布及主題，讓Galaxy Z Flip8亦變成身上的一件潮流用品。

支援強大AI助理及Galaxy AI 功能

最新Samsung Galaxy Z系列引入了獨有且專為摺疊屏幕度身定做的全新AI助理體驗，支援多個現今常用的AI助理，包括Google Gemini以及Perplexity，讓用家能夠透過文字輸入或語音指令執行一系列跨應用且複雜的任務。當用家需要同時處理不同工作的時候，Galaxy Z Fold8 Ultra及Z Fold8的大屏幕正好發揮強大優勢，透過分頁模式可同時開啟3個應用程式，配合各種Galaxy AI 功能，讓生產力最大化。又或者在Galaxy Z Flip8的FlexWindow上，用戶只需透過側鍵或直接以自然語音指令啟動，便能一鍵完成跨應用程式操作與多步驟任務，無需打開屏幕。這種全天候的陪伴，讓AI變得更具個人化、更主動貼心且實用，協助用戶時刻將數據洞察轉化為實際行動。

Samsung強勢推出Galaxy Z系列三大全新摺機，包括︰Galaxy Z Flip8 (左)、Galaxy Z Fold8 Ultra (中)、Galaxy Z Fold8 (右)，精準覆蓋不同用家的需求定位。

3款摺機精準價位迎合不同用家

Samsung全新Galaxy Z系列重新定義了摺機新潮流的玩法，將頂尖硬件、靈活拍攝與強大的流動AI完美融合。在價錢與市場定位上，三款手機為不同用家提供了極之清晰的選擇：Galaxy Z Flip8定位為性價比與潮流兼備型號，以萬元內的門檻即可入手，主打追求輕巧便攜、熱愛旅行打卡與展現個性的少女市場。Galaxy Z Fold8作為系列主線，是兼顧商務高效與沉浸娛樂完美平衡的高階首選，一萬多的價位最適合講究工作效率與生活質素的全方位用戶。至於Galaxy Z Fold8 Ultra超過一萬五穩坐最頂級旗艦的價錢定位，專為追求極致效能以及頂尖攝影需求的高階用家量身打造。不論是追求輕便街拍、商務多工還是極致創作，全新Galaxy Z系列都能精準對應不同族群的需求與預算，讓不同需要的用戶都能享受摺疊手機所帶來的使用樂趣。

(資料由客戶提供)