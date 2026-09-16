手機殼材料資訊值得留意　迎新機換機潮選購手機殼

每年踏入秋季的換機旺季，不少人早已準備第一時間入手傳聞即將推出的新iPhone。尤其今年Apple iPhone 18系列及全新摺機，吸引不少果迷換機。當然成功搶購到新手機後，為了保護愛機免受碰撞刮花，自然會選購各式各樣的保護殼。選購手機殼時，除外觀、手感、設計及日常防護功能外，產品的材料資訊及已完成的檢測範圍同樣值得留意。



選購手機殼時 材料資訊同樣值得參考

手機殼可由不同塑膠、軟質材料、塗層、印刷層、金屬裝飾、按鍵部件及磁吸組件製成。不同產品在原材料、製作流程及品質管理方面可能有所不同，消費者未必能單靠外觀、手感、價格或氣味判斷其材料資訊。選購時，可留意品牌提供的產品資料、檢測範圍及結果說明。

如何選購合適的手機配件？

新一代 iPhone 18 系列推出預期即將掀起新一輪換機熱潮，必定會再度湧現海量的周邊配件。挑選保護殼時，大家切忌單憑華麗的圖案設計或是極低廉的定價便貿然下單。除設計、日常防護、MagSafe 支援、重量、厚度及手感等實際因素外，消費者亦可了解產品的材料資訊、使用說明及已完成的檢測範圍，作為選購時的額外參考。

CASETiFY 公開送檢 iPhone 17 系列手機殼及相關部件樣品的部分限用物質檢測資料。

就好像 CASETiFY 早前將 iPhone 17 系列送檢手機殼及相關部件樣品安排進行部分限用物質檢測。檢測方法參考 GB/T 26125-2011；限值要求參考 GB/T 26572-2011。報告所列檢測項目包括鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚，為消費者提供材料資訊參考。

選購手機殼時，可留意產品的材料資訊及已完成的檢測範圍。

關於具體的化驗結果，送檢 iPhone 17 系列手機殼及相關部件樣品已由 ISO/IEC 17025 認可實驗室進行部分限用物質檢測。報告所列檢測項目包括鉛（Lead）、汞（Mercury）、鎘（Cadmium）、六價鉻（Hexavalent Chromium）、多溴聯苯（PBBs）及多溴二苯醚（PBDEs）。送檢樣品符合相關報告所列部分限用物質檢測項目的限值要求。檢測結果僅適用於相關報告所列的送檢 iPhone 17 系列手機殼及相關部件樣品、檢測項目、物質、方法及測試條件。相關檢測資料可為消費者在選購時提供額外參考。