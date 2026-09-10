AirPods 5登場｜1.5 倍更強主動消噪　支援Siri AI　實現即時翻譯

AirPods 5登場｜Apple 發布 AirPods 5，新一代耳機繼續採用開放式設計，但今次最大升級，是將更強的主動降噪功能帶到入門 AirPods。Apple 表示，AirPods 5 的 ANC 降噪能力相比AirPods 4 最多可再減少 50% 噪音，同時加入全新多通道結構及新一代 Adaptive EQ，提升音質及沉浸感。新機亦進一步整合 Siri AI、點頭或搖頭回應，以及即時翻譯等智能功能。AirPods 5 售價為 $1,099，將於 9 月 18 日起發售。



升級1.5倍降噪

對不少不喜歡入耳式耳塞的用戶來說，AirPods 5最吸引的地方，是 Apple 保留開放式設計，同時進一步提升主動降噪能力。AirPods 5 透過重新設計的多通道聲學結構，以及改良的運算音訊演算法，能夠比 AirPods 4 with ANC 最多再減少50%外界噪音。

通透模式亦同步改良，目標是讓人聲及周圍環境聲聽起來更自然。Adaptive Audio則會因應環境，自動在通透模式及ANC之間調整；當用戶開始說話時，亦會自動降低媒體音量，方便直接與身邊的人交談。

音質重新調校 Adaptive EQ再升級

AirPods 5 另一個重點，是整套聲學架構重新設計。Apple表示，新機參考 AirPods Pro 3 的設計，加入全新的多通道聲學結構，配合新一代 Adaptive EQ，令不同耳形的用戶都可以取得更豐富及細緻的聲音表現。對一般用戶而言，這代表低頻、人聲及細節表現會更加平均，而不是單純追求更大聲。個人化空間音訊亦會受惠於新聲學設計，Apple形容聽感會更有包圍感，無論聽歌、睇片或打機，都會有更明顯的空間感。

Siri AI免手操作 可以直接理解個人內容

AirPods 5亦正式將Siri AI帶到耳邊。如果配合支援Apple Intelligence的iPhone，以及iOS 27內以Beta形式推出的Siri AI，用戶可以在不用拿出手機的情況下，直接以語音處理不同工作。例如可以叫Siri尋找朋友在訊息中推薦過的歌曲，或者根據電郵內的餐廳訂位資料直接開始導航。Siri AI亦可以理解訊息、電郵、照片等個人內容，再根據上下文回答問題。

即時翻譯 出國旅行更實用

AirPods 5亦加入由Apple Intelligence驅動的即時翻譯。完成語言下載及設定後，用戶可以同時按下兩邊耳機柄、直接叫Siri開始Live Translation，或者利用iPhone上的Action button啟動。啟動後，AirPods會將對方說話內容翻譯成用戶選擇的語言，再直接透過耳機播放。這種功能對旅行、商務或與不同語言人士交流時尤其實用，因為用戶毋須不停拿着手機看字幕，而是可以直接透過耳機聽到翻譯結果。

無線充電版多一招 耳機柄可以直接掃音量

如果想要更完整功能，可以選擇 AirPods 5 配備無線充電盒。這個版本首次在開放式AirPods加入耳機柄音量滑動控制，用戶可以直接在耳機柄向上或向下掃，調整音量，不需要再拿出iPhone。

ANC開啟最長5小時 連盒最高22小時

續航方面，AirPods 5 with Wireless Charging Case在開啟ANC的情況下，單次充電最高可以播放5小時，比AirPods 4 with ANC增加1小時。配合充電盒使用時，開啟ANC的總播放時間最高可達22小時。無線充電盒支援Apple Watch充電器、Qi兼容充電器及USB-C，日常充電方式相對靈活。

耐用度提升 防塵、防汗、防水都有改善

Apple今次亦強調AirPods 5的耐用度有所提升。新機在防塵、防汗及防水能力方面都有進一步改善，對平日會戴耳機通勤、做運動或者長時間外出的用戶來說，實際使用會更加安心。

$1,099起 9月18日正式發售

AirPods 5售價為$1,099；AirPods 5 配備無線充電盒為 $1,249，定位明顯是希望以較低門檻，將ANC、Live Translation及Siri AI等功能帶給更多用戶。新機現已開放預訂，並將於9月18日正式發售。