iPhone 18 Pro系列對比｜貴HK$1000點揀？2大獨佔規格終極拆解

iPhone 18 Pro系列對比｜Apple正式推出全新的iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max。對於絕大多數消費者而言，過去選擇「細Pro」還是「大Max」，考量往往是螢幕的大小、重量以及相機潛望鏡頭的規格差異。但今年Apple卻徹底打破這個行之有年的產品定位戰略。兩款Pro系列機型均搭載台積電最新2nm製程的A20 Pro晶片，且備受矚目的4800萬像素「可變光圈」主鏡頭模組，也實現了全線標配，不再由Pro Max獨佔。然而兩款機型之間，竟然隱藏兩個極具決定性的獨佔差異。



iPhone 18 Pro系列正式登場。（Apple）

iPhone 18 Pro系列自研晶片VS高通方案

iPhone 18 Pro成為首款搭載Apple自研C2 5G通訊基帶的旗艦手機。Apple自研基帶項目經歷多年研發測試，全新的C2晶片旨在深度整合至A20 Pro的架構之中，在訊號弱區（如地鐵、地下停車場或基站稀疏郊區）提供更強的上傳速率與更低的通訊功耗。

聯手新一代均溫板，超卓圖像處理效能比iPhone 17 Pro快達40%。（Apple）

相較之下，體積更大的iPhone 18 Pro Max卻並未採用C2晶片，而是繼續沿用高通最新一代的5G基帶晶片。業界人士分析，Apple採取這種策略主要基於兩點考慮：

供應鏈風險控制：自研C2晶片雖然性能優秀，但在全球多元頻段與電訊商相容性上，仍需經過大規模市場驗證。將C2放在銷量極大但非「最高單價」的iPhone 18 Pro上先行試水，是極為穩健的商業操作。

高通合約與全球漫遊穩定度：對於購買Pro Max的商務與高端用家而言，穩定的跨國漫遊與多頻段支援是剛性需求，高通方案在現階段仍是提供最保險的底線保障。

共有4款配色（布根地紅、冰川、銀、黑）（Apple）

iPhone 18 Pro系列基帶技術對比 機型 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 5G通訊基帶 Apple自研C2晶片 高通5G晶片 架構優勢 與A20 Pro深度整合 全球電訊商相容性極高 核心訴求 降低網絡功耗、優化弱訊號 極致穩定度、全球漫遊保障

iPhone 18 Pro系列續航力出現跨世代斷層

雖然iPhone 18 Pro的電池表現已有顯著進步，Apple聲稱其日常使用時間可達24小時，直接追平前代iPhone 17 Pro Max的水準。但iPhone 18 Pro Max卻創造iPhone歷史上最大的一次續航飛躍，依據官方公佈的規格數據，iPhone 18 Pro Max在影片播放模式下的續航時間高達45小時，日常綜合使用時間突破30小時。

新款機型與去年新款機型電池續航力的比較（影片播放對比） iPhone 18 Pro 最多36小時 iPhone 18 Pro Max 最多45小時 iPhone 17 Pro 最多33小時 iPhone 17 Pro Max 最多39小時

iPhone 18 Pro系列續航力出現跨世代斷層。（Apple）

為何今年大細機價差縮小？相機與性能平權

iPhone 18 Pro系列上，兩者均配備了全新的4800萬像素Fusion主鏡頭，且首次引入了物理可變光圈結構（可在f/1.48至f/4.0之間平滑調節），讓用家能夠手動或自動掌控背景虛化與夜景進光量。此外，兩款機型均支援高達15分鐘充至50%的快充協定，且均提供最高2TB的容量選項。香港起售價方面，iPhone 18 Pro定價為10,499港元，iPhone 18 Pro Max定價則為11,499港元。

iPhone 18 Pro vs Pro Max核心規格對比 規格項目 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 螢幕尺寸 6.3吋ProMotion 6.9吋ProMotion 機身重量 211克 249克 處理器 A20 Pro (2nm) A20 Pro (2nm) 5G 基帶 Apple自研C2晶片 高通晶片 主相機 48MP可變光圈 (f/1.48-f/4) 48MP可變光圈 (f/1.48-f/4) 日常續航 約24小時 約30小時 (歷史新高) 香港起售價 10,499港元 11,499港元

消費者該如何選擇iPhone 18 Pro與Pro Max？

選擇iPhone 18 Pro的理由：希望單手輕鬆掌控（211g）、偏好較輕巧的手感，同時對Apple自研C2通訊技術充滿好奇，且日常充電補給方便的用家。它具備了與大機完全相同的頂級影像實力。

選擇iPhone 18 Pro Max的理由：重度手機用家、長途旅行者、高強度手遊玩家，或是對6.9吋大螢幕與「兩天一充」的極致續航有剛性需求，且傾向使用成熟高通5G技術的商業人士。

消費者該如何選擇iPhone 18 Pro與Pro Max？（Apple）

Apple 預計將於9月12日（星期六）正式開放兩款新機的預購，並於9月18日正式上市開售。