Prestige 14 Flip AI+梵高版開箱｜星夜機身　滑鼠配件收藏味十足

手提電腦除了規格，原來也可以是一件擺上枱面的藝術品。MSI延續Artisan Collection系列，推出Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition梵高特別版商務機，將梵高兩幅著名作品《星夜》（The Starry Night）及《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhône）融入Notebook設計。今次並非單純將名畫印在機面，而是由機身紋理、藍色調、表面處理，以至專屬UI及周邊配件都圍繞兩幅作品重新設計。規格方面則以創作及生產力用途為主，配備Intel Core Ultra X9系列3處理器、最高64GB記憶體、14吋OLED觸控螢幕及360度翻揭設計，對文書、繪圖及創作者而言，正好將外形與實用性放在同一部機上。9月份起已在豐澤正式販售。



延續藝術Notebook 今年主角輪到梵高

MSI近年嘗試將Notebook由純粹的電子產品，進一步加入藝術收藏元素。Artisan Collection上年度以日本浮世繪為主題，今年則將焦點轉到荷蘭畫家梵高。

《星夜》與《隆河上的星夜》 兩款機身兩種情緒

今次Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition以兩幅同樣描繪夜空的梵高作品作為設計核心，但兩款機的感覺並不完全相同。《隆河上的星夜》呈現的夜空較為平靜，水面倒影與星光帶出沉思、柔和的氣氛；《星夜》則完全是另一種情緒，旋轉的夜空配合強烈筆觸，視覺上更加奔放，亦帶有更明顯的內在張力。

由機身不同深淺的藍色、材質，到表面處理及細節，都嘗試重現梵高筆下夜空由平靜至強烈的層次。因此兩部機即使使用相同Prestige 14 Flip AI+作為基礎，視覺個性仍然有相當明顯的分別。

機面連觸感都有特別處理

機面上的梵高作品並非單純平面印刷，而是透過多層處理製作，令圖案本身具有實際紋理及觸感。當手指掃過機面時，可以感受到表面不同層次，嘗試將油畫筆觸的感覺帶到Notebook外殼。機身本身的配色亦會跟作品互相呼應，而不是將原本普通銀色Notebook直接印上一幅《星夜》。

對於主要用Notebook做文書、設計或繪圖的用戶而言，這種設計最大的吸引力是每天使用的工具本身亦成為工作枱上的視覺元素。尤其對藝術愛好者來說，這種產品的購買理由自然與一般單純比較CPU、RAM及價錢的Notebook不同。

14吋OLED觸控屏＋360度翻揭 直接變成創作畫板

漂亮機身只是第一層，Prestige 14 Flip AI+本身的設計亦明顯針對創作及流動工作。新機配備14吋、1920 x 1200解像度OLED觸控螢幕，並採用360度轉軸。一般工作時可以當作傳統Notebook使用，需要展示作品、睇片或繪圖時，就可以將鍵盤完全翻到背面，變成接近平板的操作方式。

對設計及繪圖用戶而言，這種Flip設計的實際價值比單純觸控更加直接。尤其需要畫草圖、修改圖片或直接在畫面上做筆記時，可以將螢幕平放或翻轉至自己習慣的角度。觸控筆更加可以直接收納在機身底部，毋須另外放入筆袋，減少外出工作時忘記帶筆的機會。對文書工作者而言，OLED螢幕亦適合日常閱讀、簡報及影音用途；換言之，它並非一部只為收藏而設、實際不捨得用的特別版，而仍然保留Prestige系列的工作機定位。

Core Ultra X9＋最高64GB RAM 文書、繪圖與創作都有餘力

效能方面，這部機的定位並不是電競Notebook，而是將效能集中在流動生產力及創作工作。Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition搭載Intel Core Ultra X9 系列3 處理器，並可配置最高64GB LPDDR5x記憶體。

對日常Office、多工、瀏覽器大量分頁等文書工作而言，這套配置自然有相當充裕的空間；而對Photoshop類圖像處理、插畫、輕量影片製作等創作用途，大容量記憶體亦可以應付較複雜的工作流程。

加上處理器本身具有較強的整合式GPU，即使這部機不是以獨立顯示卡作主要賣點，除了創作工作之外，仍具有一定圖像處理及遊戲能力。所以今次產品最適合的用戶，反而可能是希望Notebook夠輕巧、可以畫圖、處理日常工作，同時又不想每天帶着一部外形完全沒有個性的商務機。

Thunderbolt 4、HDMI都有 薄機唔使全部靠轉插

流動Notebook經常為了追求纖薄而大量刪減接口，但Prestige 14 Flip AI+仍然保留較完整的連接能力。機身提供兩個Thunderbolt 4、USB-A及HDMI 2.1，無線連接則支援Wi-Fi 7及Bluetooth 6。

對創作用戶而言，這種配置比較實際。例如返到工作枱需要接駁外置螢幕，可以直接使用HDMI；舊式USB手指、滑鼠或其他周邊亦可以使用USB-A，毋須所有裝置都額外帶一個USB Hub。Thunderbolt 4則可以用於高速外置儲存、Dock等裝置，對需要處理大量相片及影片檔案的創作者更加方便。

特別版唔止部機 連滑鼠、Desk Pad都有梵高主題

既然定位是Artisan Collection，收藏元素自然不能只做到Notebook本身。Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition會配上一整套同款主題周邊，包括專屬滑鼠、Desk Pad及行李牌等配件。這一點對特別版產品其實相當重要。如果只有機面換上一幅畫，使用幾年之後很容易就變成一部普通舊Notebook；但將整套周邊都統一成同一藝術主題，收藏完整度自然更高。

將電腦放上同款Desk Pad，再配合專屬滑鼠，整張工作枱都可以延續同一套《星夜》或《隆河上的星夜》設計語言。對梵高作品本身已有興趣的用戶而言，這套完整性亦可能比單純硬件規格更有吸引力。

一部適合「日日用」的藝術特別版

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition最特別的地方，在於它沒有將藝術收藏與實際工作分開處理。一方面，它透過梵高兩幅夜空作品、立體機面紋理、專屬配色、UI及整套周邊，令產品擁有一般手提電腦少見的收藏感；另一方面，它亦是一部真正為日常工作及創作而設的手提電腦。配備Core Ultra X9系列3處理器及32GB記憶體，日常可以一邊處理文件、開啟多個瀏覽器分頁及進行視像會議，同時切換圖片處理、繪圖及AI工具，毋須將工作、創作與AI應用分開在不同裝置完成。

14吋OLED觸控屏配合360度翻揭及內置觸控筆，需要修改圖片、手寫筆記或即場勾畫構思時，亦可以直接將Notebook變成創作畫布，形成「一部電腦完成工作＋創作＋AI」的使用方式。加上最長30小時續航力及100W PD快速充電，對需要帶Notebook外出工作、見客或創作的用家亦更加方便。

因此，這部機更加適合本身從事文書、設計、繪圖及創作，又重視工作工具外形，希望Notebook本身都可以成為個人風格一部分的用戶。而從上一代浮世繪到今代梵高，MSI Artisan Collection不是單純將名畫印到科技產品上，而是嘗試將不同年代、不同文化的藝術語言，變成每天真正會拿上手使用的創作工具。

MSI Prestige 14 Flip AI+梵高特別版規格：

顏色: 《星夜》/ 《隆河上的星夜》

系統：Windows 11 Home

處理器：Intel Core Ultra X9 processor 378H

顯示卡：Intel Arc B390 GPU

儲存：1TB NVMe PCIe 4.0 SSD

記憶體：LPDDR5x-9600 32GB

螢幕：14" FHD+(1920x1200), OLED, 100% DCI-P3(Typical), MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), Support MSI Nano Pen, Touchscreen, Low Blue Light ; Flicker-free certified by SGS

重量：Weight: 1.37 kg



MSI Prestige 14 Flip AI+梵高特別版連結：https://msi.gm/SF6192F7