富利堡接手智己代理！IM5房跑與IM6純電SUV規格全解析

富利堡企業有限公司正式成為高端純電汽車品牌IM智己的香港總代理。不僅在素有「車行街」之稱的灣仔告士打道開設全新體驗店，更同步帶來兩款旗艦級新車，分別是豪華純電房跑IM5與豪華純電SUV IM6。這兩款新車集頂尖性能與前衛車廂科技於一身，勢必成為本地車壇追求極致駕駛體驗的新選擇。



智己新車底盤操控靈活

對於接近五米長的大型房跑或SUV來說，要在香港鬧市穿梭自如是一大難題。全新登場的IM5與IM6在底盤操控方面帶來了顯著的技術突破，特別配備了靈活智能四輪轉向系統。這套系統的後軸轉向角度大幅增加至18度，提供正負9度的轉向能力。這種設計使得車輛的迴轉半徑縮減至僅4.69米。無論是面對狹窄的後巷掉頭，還是在空間有限的商場停車場泊位，這套轉向系統都能讓駕駛者輕鬆應對。此外，這兩款新車搭載了全新升級的VMC靈蜥數位底盤（第二代智慧數碼底盤）。該系統由高速計算平台統一協調制動、轉向與懸掛系統，透過先進的軟件控制邏輯定義汽車動態，為駕駛者提供極致平穩且具備高度協調性的操控質感。配合富利堡積極培育的星級女賽車手苟芸慧小姐作為開幕嘉賓，充分突顯了品牌對極致駕控與極速性能的執著。

富利堡企業有限公司首席銷售營運官吳正傑先生、富利堡企業有限公司行政總裁黃毅力先生、IM智己汽車東南亞和新興巿場總經理張伊偉小姐、星級女賽車手苟芸慧小姐、IM智己汽車香港區域高級經理曹益墉先生Marine。

800V快充與續航力表現出眾

續航距離與充電時間長短一直是電動車用家最關心的兩大考量。IM5與IM6在三電系統上展現出強悍的硬件實力，兩款新車均配備了800V超快充技術。在這種高壓架構支援下，車輛的電量由10%補充至80%僅需短短18分鐘，大幅節省了在充電站等待的時間，讓長途駕駛或日常補能變得更加高效便捷。在動力性能方面，四驅版本的表現尤為驚人，由靜止加速至時速100公里僅需2.74秒，提供跑車級的加速快感。同時，車輛的WLTP測試標準續航里程突破了710公里，無論是穿梭新界與港島上下班，或是週末長途遊車河，這樣的續航力都足以輕鬆應付。除了強悍的動力輸出，車廂內部亦加入了不少創新設計，例如首創的雙層鍍銀液晶調光天幕。這塊面積達1.89平方米的全景天幕搭配聚合物分散灰黑液晶調光膜，支援前後分區十級調光設定。用家可以一鍵切換天幕的遮光度，有效阻隔高達99.9%的紫外線，即使在炎炎夏日亦能保持車廂舒適涼快。

高通驍龍8295晶片座艙夠智能

現代純電動車不僅是代步工具，更是一個高度數碼化的移動生活空間。IM5與IM6在車廂科技上同樣迎來全面升級，內置的智能座艙系統搭載了全新升級的高通驍龍8295晶片（Qualcomm Snapdragon 8295）。這枚高性能處理器確保了車載系統的流暢運作，無論是處理多媒體娛樂還是導航運算都能提供極速反應。系統全面支援無線Apple CarPlay和Android Auto，迎合大部分香港用家的智能手機連接習慣，並且可以透過OTA遠端升級獲得新功能，確保車輛系統隨時保持最新狀態。為配合新車上市，擁有34年歷史的富利堡企業有限公司亦積極擴展其銷售與服務網絡。除了灣仔告士打道的品牌體驗店外，代理商亦在九龍灣、灣仔祥豐大廈、元朗及合和中心等地設立全港五大銷售據點。這種覆蓋港九新界的全方位佈局，不僅突顯了品牌在香港的服務承諾和支援，更展現出推動本地智能綠色出行生態發展的長遠決心。