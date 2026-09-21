42位車主赴寧波溯源　Zeekr香港兩週年打造豪華科技深度體驗

豪華電動車品牌Zeekr（極氪）進駐香港市場兩週年，邀請42位香港車主前往寧波，展開四日三夜的品牌溯源之旅。行程涵蓋極氪5G智慧工廠、吉利全球全域安全中心、封閉試駕場及品牌文化館，讓車主親身了解極氪的製造工藝、安全標準與技術佈局。



數百台機器人協作：「黑燈工廠」的生產現場

走進位於寧波杭州灣的極氪5G智慧工廠，車間內數百台柔性機器人協同作業，焊裝車間自動化率逾98%，可在關燈環境下維持24小時不間斷生產。同一條產線能同時生產多種車型，體現高度柔性化製造能力。

廠內設有7200噸巨型一體化壓鑄機，將傳統需要大量零件及數百處焊點拼接的後車身底板一次壓鑄成型，車身扭轉剛度顯著提升，輕量化與安全性同步提高。今年7月，極氪憑藉一體化壓鑄相關技術獲頒國家科學技術進步獎，為本屆唯一獲獎的新勢力汽車品牌。

從衝壓車間微米級的外覆蓋件精度，到每顆螺栓力矩的雲端實時追溯，生產流程中多個環節設有嚴格的品控標準。

105km/h高速追尾測試：安全標準的驗證過程

在吉利全球全域安全中心，車主們了解到Zeekr 7X曾在此完成全球中型SUV首次105km/h高速後碰撞測試。國標後碰標準為50km/h，105km/h的碰撞速度達到美標的131%，碰撞能量為美標的172%。測試結果顯示乘員艙結構完整、高壓系統毫秒級斷電、電池無冒煙起火、氣囊正常點爆。

極氪的安全技術涵蓋主動安全、被動安全、電池安全、功能安全、健康安全、信息安全六大維度。Zeekr 7X已獲得Euro NCAP五星認證、C-NCAP五星安全認證及ANCAP五星安全認證。

電池安全方面，極氪「金磚電池」通過超壓針刺測試、240秒外部火燒測試及多項極端工況測試——針刺測試在滿電狀態下先以國標1.5倍擠壓力令形變達30%以上，再以5mm鋼針貫穿；火燒測試火焰溫度達700℃以上。每項測試均針對極端情況下的安全表現進行驗證。

封閉試駕場：極限工況的車輛性能表現

極氪為車主安排了封閉場地的極限駕駛環節，涵蓋金卡納賽道、直線加速、避障及漂移技術展示等項目。Zeekr 7X、Zeekr 007GT、Zeekr 9X、Zeekr 8X四款車型輪番上陣。雙電機及三電機四驅系統在低附着路面上實現毫秒級扭矩分配，頂級的底盤調校在極限彎道中展現出精準的轉向響應與車身姿態控制。

品牌文化館：技術發展脈絡與全球化佈局

吉利品牌文化館內，展示了品牌從民營車企先驅到全球化汽車集團的發展歷程。SEA浩瀚架構覆蓋A級至E級車型；展區同時陳列了自研芯片、衛星互聯、換電生態等多項技術成果，以及覆蓋中國、瑞典、英國、德國的全球研發中心網絡。

兩週年成績：香港市場表現與品牌認可

極氪自2024年進入香港市場，據香港運輸署數據，極氪在香港豪華車細分市場的市佔率持續領先。Zeekr 009及Zeekr 7X分別在豪華MPV及豪華SUV市場佔據前列位置。

極氪兩週年，極氪選擇將車主送回源頭，用四日三夜的工廠之旅，讓42位車主親身走過生產線、碰撞實驗室與極限賽道。平日難以接觸的場景，如今直接呈現在車主眼前，見證車輛背後的技術與工藝。

詳情請參閱 : https://bit.ly/42Hnu2W

（資料及相片由客戶提供）