換機必睇！Umac大專優惠平過Apple BTS　教你賺盡信用卡優惠買Mac

轉眼間又到開 Sem 季，不少大專生都準備換新電腦迎接新學年！買 Apple 產品想有最高性價比？原來除了 Apple 的 Back to School（BTS）優惠外，一年一度專為大專院校學生及教職員而設的 Umac Program 2026 已經正式啟動，作為 Apple 授權教育供應商，保證銷售原廠正貨之餘，折扣甚至比 Apple BTS 更加抵！這次為大家整合了三大慳錢攻略，只需配合信用卡優惠及 Trade-in，隨時以極低價無痛升級，同學換機前記得留意！



三大慳錢攻略！Citi Mastercard 信用卡折上折 最高慳 HK$4,600

Umac Program 2026 能夠成為大專生最強後盾，全因只需善用以下三大慳錢攻略，即可以最平價錢入手心水產品：

• 攻略一：Umac 獨家專享折扣

Umac 提供低至 87 折的專屬大專優惠。以 MacBook Air 13 吋（M5）為例，原價 HK$10,499，Umac 優惠價只需 HK$9,099！加購 AppleCare+ 更低至7折！

• 攻略二：Citi Mastercard 信用卡疊加優惠

指定院校客戶憑 Citi Mastercard 信用卡作單一簽賬滿 HK$3,500，即可享 5% 即時折扣（最高減 HK$650）；或享高達價值 HK$650 之 csl 電子禮券。此外，新客戶開卡更可享高達 HK$300 現金回贈迎新賞，總折扣高達 HK$950。若搭配 Citi Mastercard 信用卡簽帳減 5%，申請新卡賺埋迎新優惠，即可以低至 HK$8,344 入手最新 MBA 13吋（M5）！

• 攻略三：Trade-In 舊機換新機

於 10 月 31 日或之前換購，舊機回收價最高可達 HK$7,100！如果以舊款 MBA 13 吋（M2, 2022）Trade-In，可扣除最高回收價 HK$2,600。

用齊以上三大慳錢攻略，只需 HK$5,744 即可無痛升級至最新 MacBook Air 13 吋 （M5）。升級過程足足慳了 HK$4,755！若選購指定高階機型（如 MacBook Pro 16 吋），單計機價折扣與信用卡優惠，最高更可慳達 HK$4,600！

文商科 vs 創科點樣揀？解構兩大極高性價比 M5 MacBook

面對眾多型號不知從何入手？以下特別為大家挑選了 2 款最高性價比的重點型號：

1. 日常做 Group Project、文書入門首選：全新 MacBook Air 13 吋（M5）

對於大部分學科的學生來說，MacBook Air 13 吋（M5）是兼顧效能與便攜性的大眾熱門首選。其機身僅重 1.23 kg，並擁有長達 18 小時超長續航力，全天候滿足學習需求。

• 配置：配備 10 核心 CPU、8 核心 GPU、16 GB 統一記憶體及 512 GB SSD 儲存空間。機身同時融合 Apple Intelligence 及 Wi-Fi 7 技術。

• Umac 至筍價：HK$9,099，較原價節省高達 HK$1,400。

• 進階建議：如傳理系與設計系同學需要剪 4K 片或寫 Code，可選購升級配置（10 核心CPU、10 核心 GPU、24 GB 統一記憶體及 1 TB SSD）。Umac 優惠價只需 HK$12,699，較原價節省高達 HK$1,550。

2. AI 訓練、專業媒體創作首選：MacBook Pro 14吋（M5 Pro）

如果你的學科需要進行 AI 模型訓練、3D 渲染、App 開發或 4K 高強度影片剪輯，MacBook Pro 14 吋（M5 Pro）便是追求極致效能的不二之選。

• 配置：搭載新一代 M5 Pro 晶片，並配備 15 核心 CPU、16 核心 GPU 、24 GB 統一記憶體及 1 TB SSD。螢幕採用 Liquid Retina XDR 顯示器，並內置 HDMI 2.1、SDXC 卡槽及三個 Thunderbolt 4 (USB-C) 連接埠。

• Umac 至筍價：HK$17,949，較原價 HK$19,999 節省高達 HK$2,050。

大專院校 Roadshow 開催！現場買機享更多福利

準備買機的同學注意，千萬要留意各大專院校即將陸續舉辦的 Umac Program 院校 Roadshow！學生及教職員可即場體驗及購買現貨產品，部分路展更設有即場選購快速取貨服務。透過 Umac 購買產品，更可獲取額外尊享福利：

• AppleCare+ 保障優惠：可享高達7折優惠。Mac 產品保養延長至3年，節省高達 HK$650。iPad 產品保養延長至2年，節省高達 HK$320。保養期內不限次數的意外損壞維修服務，包括跌撞和液體濺濕等。以一部最新 MacBook Air 13 吋為例，如因意外損壞需要維修螢幕，維修費要 $4,000以上（未計人工費）！但在 AppleCare+ 保養期間，該維修只會劃一收取 $799，節省超過 $3,200！

送貨服務：買指定 Mac 型號可享有免費送貨。

部分院校 Roadshow 日期參考（9 月中旬及 10 月最新時間表）：

• 職業訓練局（IVE - 青衣）：9 月 21 日至 23 日（把握最後機會！）

• 香港浸會大學（HKBU）：9 月 28 日至 30 日

• 港大保良何鴻燊社區書院（HPSHCC）：9 月 29 日至 30 日

• 香港大學專業進修學院—國際學院（HKU SPACE IC）：10 月 8 日至 10 日

（詳細院校展位地點及取貨安排，請以 Umac 官網最新公布資料為準。）

趁着新學年來臨，記得善用 Citi Mastercard 信用卡優惠及留意各大院校的 Roadshow，以全城性價比最高的 Umac 專屬大專優惠帶走屬於你的全新 MacBook 啦！

了解更多︰https://u-mac-program.com/

（資料由客戶提供）