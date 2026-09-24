2811惠理光通訊ETF　一鍵部署光通訊產業鏈

談到 AI 投資，大家首先想到的往往是 GPU 和大模型公司。然而，AI 效能要進一步提升，單靠算力還不夠 —— 訓練一個大型模型，需要成千上萬顆晶片同時運算，數據必須在這些晶片之間高速傳送。如果說 GPU 是 AI 的引擎，光通訊就是承載數據飛馳的高速列車。這條看不見的數據動脈，正是 AI 時代不可或缺的基礎設施。



隨著 AI 模型參數不斷提升、並行計算規模持續擴大，晶片間的數據交換量呈指數級上升，為確保海量數據在不同設備乃至跨地域數據中心之間低延遲傳輸，有賴於光模組與光網絡設備的支撐。算力愈強，愈依靠光；集群越大，愈需要光 —— 當互連成為新的樽頸，高速光通訊正是支持 AI 互連架構變革的關鍵力量。

光進銅退：一束光引起的的技術革新

在 AI 數據中心的高速環境中，一場安靜的變革正在發生 —— 光，正逐步取代銅纜。

傳統上，數據中心內部的連接通常使用銅纜。但隨著傳輸速率邁入1.6T甚至3.2T 時代，銅纜的物理局限愈來愈明顯，而光通訊憑藉高容量、低延遲、長距離及低耗能等優勢，在高速互聯場景中正加速替代銅纜。

這場「光進銅退」已成趨勢—— 在當前的數據中心建設中，高速光模組的滲透率已在持續提升，伴隨著 AI 基建及數據傳輸需求的增長，光通訊的市場空間有望進一步擴大。

從 10G 到 3.2T：網絡連接的速度要求日益提升

除了替代銅纜帶來的增量空間，光通訊行業的技術升級亦日新月異。回顧數據中心互聯速率的演進：從 10G 到 40G、100G、400G、800G，再到當前 1.6T 高速光模組已實現規模量產、3.2T 產品進入早期量產階段。每一次速率升級，都意味著舊有設備需要全面更新換代 —— 這並非一次性需求，而是每隔兩至三年便重複出現的產業週期。

與此同時，下一代 CPO（共封裝光學）技術通過將光引擎與交換晶片封裝在一起，可進一步提升速率、降低功耗。隨著新技術逐步規模化，有望開啟新一輪的設備採購週期。

萬億資本開支下的底層需求

需求側的動力同樣充沛。全球超大規模雲計算企業 2026 年AI資本開支預計約 8,000 億美元， 2027 年有望突破一萬億美元（資料來源：美銀證券）。

這筆鉅額資金主要用作數據中心建設與算力擴展。而每一個新建的 AI 數據中心，都需要配置大量光模組、光纖及光網絡設備 —— 雲廠商的資本開支愈大，光通訊行業的訂單就愈充沛。

與此同時，隨著 AI 晶片出貨量持續增長，高速光互聯需求亦同步攀升。更值得關注的是，速率升級不僅帶來出貨數量增長，亦推動單模塊價值量提升 ——1.6T 及以上高端產品需求尤為緊張，供需持續偏緊，行業景氣度有望維持高位。

一鍵佈局全球光通訊產業鏈

如果希望把握這條底層基礎設施賽道的投資機會，我們發現市場上最近發行的惠理光通訊主動型 ETF（股份代號：2811）。該 ETF 由惠理基金管理香港有限公司發行，目前各大券商平台，如富途，華泰漲樂或uSmart等都可進行優先認購。該ETF將於 2026 年 9 月 25 日在香港聯交所正式上市，以港元交易，每手買賣單位 100 股，入場門檻低至1,500港元。

產品放眼全球市場，投資並無設定地區、國家或市值限制，在全球範圍內精選光通訊產業鏈中具備核心競爭力的企業。與此同時，產品覆蓋光晶片、光模組、光纖材料、網絡設備及矽光 / 共封裝光學（CPO）等各個環節，全鏈路捕捉技術升級帶來的結構性機會。

在選股方面，惠理持續追蹤需求、產品、技術、供應及盈利五大層面，判斷產業增長能否真正轉化為企業訂單、收入及盈利，並應市場變化主動調整配置。配合 33 年亞洲投資經驗及「360 度研究」方法，每年進行超過 6,500 場盡調會議，力求精選真正具備增長潛力的優質企業。

AI 發展仍在演進，算力擴張的故事遠未結束。惠理光通訊主動型 ETF（2811）以全球佈局搭配主動研究，為投資者提供了一鍵把握光通訊賽道機遇的工具，有興趣的投資者可予留意。