iPhone換機容量降級？舊機512GB降買256GB 香港果粉必學4大無痛「資料減重」秘技｜近年全球記憶體與快閃記憶體（NAND Flash）晶片成本持續暴漲，直接推高了高容量智能手機的售價。不少香港果粉在換購新 iPhone 時，可能為了減輕負擔，選擇「降級」購買儲存空間較低的型號；然而舊機已經有幾百GB相片／影片，各款App內也儲下幾十GB資料，在「大屋搬細屋」前，如何處理過多的積存資料呢？



雖然Apple 官方換新 iPhone 時，提供免費的臨時 iCloud 空間，方便日常沒有增購 iCloud 大容量收費空間的用家搬新機。但新機總和容量不如舊機的問題是無法解決，最終還是需要先為舊機「減重」，資料才可以完全搬到新機。

如果你也即將由 iPhone 17 Pro 512GB 「降維搬家」到新購的 iPhone 18 Pro 256GB，本文分享4招秘技，助你換新機前爽快「減磅」，解決新機容量不足問題。

iPhone加價！換新機焗住由512G降到256G？教你5招減重無痛換機！

相簿佔用幾百GB點算好？

開啟「優化儲存空間」瞬間清出70%空間

相簿永遠是 iPhone 的「吃容量大戶」。如果舊機累積了幾萬張照片與 4K 影片，根本不需要一張張手動挑選刪除。如果你肯負擔 iCloud 雲端儲存空間的月費，可以最輕鬆的方法搞定困難：

．操作路徑：進入「設定」➔ 點擊頂部「Apple 帳戶」（Apple Account）➔「iCloud」➔「相片」➔ 勾選「iPhone儲存空間」➔「最佳化儲存空間（Optimize iPhone Storage）」。

．運作原理：開啟此功能後，全解像度 原圖與 4K 影片會安全備份至 iCloud 雲端，而 iPhone 本機只會保留低解像度的預覽縮圖。當你需要觀看大圖時，系統才會即時下載。這能讓原本佔用數百 GB 的相簿，本機佔用量瞬間縮減至幾十 GB。

換機小貼士：蘋果官方已提供免費「準備換新 iPhone 臨時 iCloud 備份」功能（提供 21 天無限雲端空間），用戶若只靠免費21天臨時備份，因新機容量（256GB）小於舊機資料總量，還原時依然會失敗；若要長久維持最佳化相片縮圖，必須持續訂閱具備相應容量的 iCloud+ 方案，切忌誤以為臨時備份能解決實體空間不足。

．操作路徑：進入「設定」➔ 點擊頂部 Apple ID ➔「iCloud」➔「相片」➔ 勾選「iPhone儲存空間」➔「最佳化儲存空間（Optimize iPhone Storage）」。

AirDrop傳輸大量相片？絕對不建議！

當然你亦可以先以各種方式backup大容量的相片及影片。不建議用AirDrop，它並非為大量傳輸而設，file數量一多、容量一大就容易失靈、速度也慢。

不如上載到Google Drive，以USB-C裝置抄寫，將舊 iPhone 連接至電腦（Mac 使用 Finder，Windows 使用 Apple Devices 應用程式）手動將相片與影片匯出（Export）封存，切忌盲目做全機 iTunes/Finder 備份後直接回復新機，否則會因新機容量不足導致還原失敗。

不建議用AirDrops，它並非為大量傳輸而設，file數量一多、容量一大就容易失靈、速度也慢（左圖）。倒不如上載到Google Drive，以USB-C裝置抄寫。（右圖）

通訊軟件快取點樣清？

深層清理 Telegram 與 WhatsApp 隱形垃圾

香港人日常極度依賴通訊軟件，這些 App 在每天通訊過程中下載大量媒體檔案，不知不覺間塞爆手機。

Telegram｜快取最大食

Telegram（TG）會把所有看過的影片、GIF 與圖片永久存放在手機快取中，經常積累高達 20GB 至 50GB 以上。

清理方法：打開 Telegram ➔「設定」➔「數據與儲存空間」➔「儲存空間使用量」➔ 點擊「清除全部快取」。

無損優點：Telegram 所有資料均保存在雲端，清除快取完全不會遺失對話或媒體，需要時點擊即可重新下載。

WhatsApp｜現已支持個別討論串刪媒體檔

清理方法：進入 WhatsApp ➔ 點擊右下角頭像進入設定➔「儲存空間及數據」➔「管理儲存空間」。

重點打擊：優先點進「大於 5 MB 的項目」，更可拉下去個別點算最常通訊、互傳資料特別多的討論串，集中刪除影片與圖片

進入 WhatsApp ➔ 點擊右下角頭像進入設定➔「儲存空間及數據」➔「管理儲存空間」。優先點進「大於 5 MB 的項目」，更可拉下去個別點算最常通訊、互傳資料特別多的討論串，集中刪除影片與圖片

WeChat 微信

WeChat：進入「我」➔「設定」➔「一般」➔「儲存空間」，清理小程序與朋友圈快取，並管理大型聊天紀錄。

WeChat：進入「我」➔「設定」➔「一般」➔「儲存空間」，清理小程序與朋友圈快取，並管理大型聊天紀錄。

LINE 一鍵釋放幾十GB且不刪除聊天紀錄

LINE 特別受喜愛韓／日文化的港人歡迎，在長時間使用後，語音訊息、貼圖暫存檔與快取會把手機空間吃得乾乾淨淨。清理 LINE 快取非常簡單，且不會影響任何文字聊天紀錄：

清理方法：打開 LINE ➔ 點擊右上角「設定（齒輪圖示）」➔ 拉至下方選擇「聊天」➔「刪除資料」➔「個別聊天資料」➔選擇儲存量最大的討論串進行刪檔。

點擊右上角「設定（齒輪圖示）」➔ 拉至下方選擇「聊天」➔「刪除資料」➔「個別聊天資料」➔選擇儲存量最大的討論串進行刪檔。

點擊右上角「設定（齒輪圖示）」➔ 拉至下方選擇「聊天」➔「刪除資料」➔「個別聊天資料」➔選擇儲存量最大的討論串進行刪檔。

Signal

Signal：iOS版比較簡陋，只可以點擊入個別討論串➔點擊頂部討論串名稱➔「所有多媒體」➔再手動選取想刪的圖／片。

Signal：iOS版比較簡陋，只可以點擊入個別討論串➔點擊頂部討論串名稱➔「所有多媒體」➔再手動選取想刪的圖／片。

久未使用的 App 怕刪錯？善用 iOS 內建「卸載」保留數據

許多手機遊戲（Mobile Games）或旅遊訂房 App 佔用龐大空間，但直接刪除又擔心帳號登入狀態與遊戲進度遺失，iOS 提供了極為貼心的「卸載」機制：

操作路徑：進入「設定」➔「一般」➔「iPhone 儲存空間」。

選擇「卸載 App（Offload App）」：此操作會刪除 App 的主程式本體（釋放數 GB 安裝空間），但百分百保留該 App 的個人文件與數據。

轉移優勢：轉移至 256GB 新機後，桌面上的 App 圖示依然存在，除非是私隱性高的銀行app／通訊app，一般只要點擊即可重新下載並接續使用，無需重新登入。

還有哪些隱形空間殺手？清理串流影音 App 離線下載檔案

清空離線內容：檢查 YouTube、Netflix、Disney+ 或 Spotify，將預先下載的 1080p / 4K 電影與無損音樂檔全部刪除。新手機在 Wi-Fi 環境下隨時可以重新下載。