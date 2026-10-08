平治CLA及GLB 220試駕｜全新Intelligent Hybrid混能系統極致慳油

Mercedes-Benz平治最新推出的 CLA 220 及 GLB 220，將 Intelligent hybrid 智慧混能技術推向新高度。這套全新的混能系統更結合全新 1.5 公升四缸引擎與全新 8 速雙離合器波箱的系統，打破傳統汽油車的燃油效率瓶頸。其綜合油耗極低，數字足以讓不少混能車款備受壓力。今次記者一口氣試駕這兩款新車，看看到底這套 Intelligent Hybrid 系統在實際路面上的表現是否如官方數據般驚艷？



Mercedes-Benz CLA 220 AMG Line

市區塞車實測：全新 8F-eDCT 波箱整合摩打帶來極致起步順暢感

先試駕 CLA 220，新車搭載了全新 8 速雙離合器自動波箱（8F-eDCT），當中直接整合了電動摩打與容量達 1.3kWh 的鋰離子電池。首先試駕CLA首站由重型車輛密集、交通燈多的葵涌區開始。駛進區內繁忙且經常需要走走停停的車龍中，最直接的駕駛感受是波箱換檔異常平滑。這組電動摩打能額外提供高達30匹馬力的輔助，令車輛在擠塞路段起步反應非常迅速。它完全消除了傳統渦輪增壓引擎常見的遲滯感。

內置全新的 Intelligent Hybrid 系統，無論城市或高速行駛時都非常省油。

當記者輕踏油門，只要所需輸出功率低於 22kW，系統便會毫不猶豫地以純電模式驅動。這項設定應付香港市區頻繁起步的路況游刃有餘。另一方面，引擎與電動摩打及波箱的輕量化整合設計不僅節省了車廂前方的機械空間，亦令整體車身重量得以大幅減輕。駕駛感極之輕盈，起步絕不拖泥帶水。

CLA的駕駛反應快速，亦都十分舒適。

身高為180cm的記者，坐在後座時仍感到剛好沒有頂腳頂頭，頗為舒適。

解構全新引擎科技：12:1 高壓縮比與賽車級 NANOSLIDE 減摩塗層

掀開引擎蓋，這台全新的 1.5 公升四缸渦輪增壓引擎壓縮比設定高達 12:1，相比起一般傳統引擎（10:1）具備更高的燃燒效率。工程團隊指，他們於全鋁合金曲軸箱加入了專利 NANOSLIDE 汽缸壁塗層技術。這項曾廣泛應用於頂級賽車的技術，令汽缸內的金屬摩擦力較以往傳統設計大幅減少達 50%。引擎組件重量減輕之餘，整體耐用度亦隨之直線上升。試駕時，CLA 220 的綜合油耗因此錄得低至每 100 公里 5.5 公升的成績。

此外，冷氣系統改用了源自高級別 M 256 引擎的 48V 電動冷氣壓縮機。即使車輛在等候交通燈處於停車熄匙狀態，或者正在以純電模式低速滑行，車內的冷氣依然能保持強勁輸出，這點在天氣不穩的香港絕對是一大加分項。

尾廂空間還有近400L的容量，足夠同時放下一個大行李及兩個小行李。

Mercedes-Benz GLB 220 AMG Line

北大嶼山公路巡航實測：時速100km/h純電滑行與25kW動能回收

離開葵涌後，繼續駛進青山公路。這段連綿起伏且多彎的海岸道路，正好用作測試底盤動態。雖然採用相同的動力總成，但兩款車的表現卻截然不同。CLA 220 的底盤設定明顯偏向強烈運動化。受惠於較低矮的車身重心，以及原廠標配附設車身降低功能的舒適型懸掛系統，其在彎道中的極限相當高。由靜止加速至時速 100 km/h 僅需 7.2 秒。配合 300 Nm 的峰值扭力在 2,000 至 3,500 轉之間全數釋放，出彎時的加速感非常暢快直接。

雖然GLB 220車身較大，但仍因擁有高達300 Nm峰值扭力，加速力毫不猶豫。

至於 GLB 220 完整保留了 SUV 應有的家庭實用性。雖然車身較高，但 0 至 100 公里加速依然能做到 7.9 秒。其綜合油耗亦維持大約 每 100 公里 6.5 公升的水平。即使滿載乘客應付這些斜坡彎道，電動摩打的低轉強橫扭力輔助正好完美彌補了小排氣量引擎的限制，操控極具樂趣，底盤極限深不見底。

當8成以上行高速時，更可達每100公里 4.7L的超低油耗。

然後記者駛上北大嶼山公路直奔赤鱲角機場進行高速巡航，在這種時速較高的路況下，這套混能系統的「電動滑行」功能便會發揮關鍵作用。只要車速維持在每小時 100 km 以下，當記者完全鬆開油門後，引擎便會自動與傳動系統分離並瞬間關閉。車輛會順著原有慣性以零油耗狀態向前寧靜滑行。當前方遇上慢車需要減速時，電動摩打會在全部八個波段中主動介入進行能量回收，最高回收功率可達驚人的 25kW。

中座非常寬落舒適

這股龐大電力會迅速儲存在鋰電池中供稍後加速之用，由於汽油引擎與電動摩打的馬力能夠同時步輸出，因此在極廣泛的轉速範圍內都能提供更節能的駕駛。當重新踩下油門的一刻，電動摩打與分離式離合器會瞬間喚醒休眠中的引擎。整個啟動過程完全不涉及傳統的起動摩打，震動被抑制得極為輕微，動力銜接滴水不漏，同時無論駕駛者或乘客的乘坐感亦都感到非常舒適。

雖然是一架7人家庭車，但仍不減其玩味的駕駛感。

豪華座艙與科技配備：雙芒數碼介面配 360 度泊車鏡頭與面部識別

除了動力系統迎來大變化，兩款新車在車廂科技配備上同樣不遺餘力。數碼儀錶板與中央顯示屏提供了極佳且銳利的資訊閱讀體驗。是次代理引入的兩款車型均標準配備了Advanced Plus Package 連數碼增值服務。這套系統包括 360 度泊車鏡頭，讓車主泊車時更具信心。

自動泊車系統，一按即泊，簡單易用。

CLA 220 更額外加入了面部識別功能、前座按摩功能以及非常特別的自拍與錄像鏡頭。在長途駕駛後開啟前座按摩，可紓緩背部疲勞。GLB 220 的車廂空間佈局則勝在靈活多變，座椅能輕鬆應付偶爾的額外載客需求。兩車均配備全景觀天窗及多色氣氛燈設計，進一步提升了車廂整體的豪華氣氛，介面反應迅速，同時連線穩定無比。

當尾座放下時，尾廂的容量可達540L，放下3個大行李仍沒有問題。

主動安全配備提供充足保障

對於現今的汽車而言，主動安全防護系統的完善程度往往是家庭車主決策的關鍵。兩款車型均搭載了豐富的主動安全科技。當中包括極為實用的盲點輔助系統及車道保持功能。當車輛在北大嶼山公路上承受強烈側風而不慎微偏離行車線時，系統會及時發出警示並輕微修正方向盤。此外，離車警示功能能有效防止乘客開門時意外擊中後方駛至的車輛。GLB 220 加入了緊急煞車功能，而 CLA 220 更配備了 DISTRONIC 距離輔助系統，能在長途行車時自動跟隨前車調整車速，大幅減輕駕駛壓力，安全感油然而生。

GLB車身擁有運動感的 AMG Line 車身擾流套件

霸氣外觀細節：標配 AMG Line 擾流空力套件與發光星徽散熱格柵

外觀造型方面，兩款新車均標準配備了極具侵略性的 AMG Line 車身擾流套件。MULTIBEAM LED 多光束頭燈系統不僅造型銳利，更具備自適應遠光燈輔助功能，能精準照亮前方路面而不影響對頭車駕駛者。

+ 6

CLA 220 標配了 18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈，流線型的四門轎跑車身輪廓依舊迷人。車尾的貫穿式 LED 燈條設計大幅拉闊了視覺比例。GLB 220 則換上了更具霸氣的 19 吋 AMG 輕合金輪圈，方正的車身線條彰顯出硬朗的戶外氣息。兩者皆展現出截然不同的動感美學。車身造工維持頂級水準。

+ 3

平治近年在電動化轉型方面，投入了大量研發資源，而這套全新 Intelligent hybrid 智慧混能系統正正展示了廠方在極致燃油效率與傳統機械駕駛體驗之間的精準拿捏。對於擔心純電動車的行車里程，但又希望大幅降低日常油費開支的用家而言，這類配備先進 Intelligent Hybrid 技術的混能車型提供了極具吸引力的理想方案。

CLA 220 AMG Line 香港售價為 $499,000，而 GLB 220 AMG Line 售價則為 $599,000。