OpenAI 安全系統團隊負責人大衛·羅賓遜（又譯：戴維·羅賓遜 / David Robinson）正式向公司遞交辭呈，並在美國權威政論雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）刊發長文，直斥這間全球最大 AI 企業的內部文化已經「徹底崩壞」（broken），震撼了全球科技界。

Robinson在文章中表示，人工智能公司應該更像核電站那樣運營，「設置多層冗餘機制，並進行謹慎且耗時的規劃，以免偶發且不可避免的人為錯誤打開通往災難的大門。」

OpenAI 安全系統團隊負責人大衛·羅賓遜（David Robinson）突然辭職，並撰文炮轟OpenAI 內部文化崩壞。

羅賓遜直言，在開發擁有潛在危險的高階前沿模型時，矽谷目前採用的「未受阻礙的樂觀主義」（unimpeded optimism）與「試錯開發法」已到了不可接受的地步。當系統能力呈現指數級跳躍，傳統「出了事再打補丁」的工程思維將直接引發災難性後果。這場離職風暴，再度將 OpenAI 推上安全失控與商業狂飆的審判席。

主角David Robinson：從白宮顧問到安全操盤手，為何公開炮轟OpenAI？

羅賓遜並不是普通的技術人員。

翻開他的履歷，這位學者型工程師曾任康奈爾大學（Cornell University）訪問學者、加州大學伯克利分校（又譯：加州大學柏克萊分校 / UC Berkeley）訪問學者，並在 2022 年出任美國白宮科技政策辦公室（OSTP）顧問，隨後於蘋果公司（Apple Inc.）大學擔任學院總監。在 OpenAI 內部，他隸屬於可信賴 AI 與安全系統團隊，先後負責撰寫與審核了 12 個前沿模型版本的系統安全發布評估報告。

他是那個在每一次模型上線前，坐在最後一道煞車閥門前的人。

然而，這道閥門正在被急速旋轉的商業齒輪碾碎。

在題為《我離開 OpenAI 是因為其企業文化已經崩壞》（I Quit OpenAI Because Its Culture Is Broken）的投書中，羅賓遜毫無保留地揭開了這家估值超千億美元巨頭的內耗。他寫道：「我們需要探討的遠不止是具體的規章制度或新的法律條文，我們必須談論這家公司的底層文化。」

羅賓遜指出，整個 AI 產業長年沉浸於軟體工程的傳統信條——「快速行動，打破常規」（Move fast and break things）。軟體崩潰了可以重啟，代碼有漏洞可以推播熱修復。但當面對具備自主決策、網絡滲透乃至社會認知操控能力的龐大模型時，這種思維模式是致命的。

「這個行業對安全的處理方式，若不發生根本性改變，只會保證未來出現規模更大的系統性潰敗。」他指出，管理層面對不可測風險時表現出的「盲目樂觀」，正在讓這座科技實驗室淪為高風險的培養皿。



OpenAI 安全系統團隊負責人大衛·羅賓遜（David Robinson）突然辭職，並撰文炮轟OpenAI 內部文化崩壞。

三名員工對外舉報OpenAI安全隱患 遭管理層即時解僱

根據科技媒體 The Decoder 披露的離職背景細節，就在羅賓遜遞交辭呈前夕，OpenAI 內部剛剛發生震盪：三名安全研究人員因涉嫌向外部獨立網絡安全機構通報內部潛在隱患，遭到管理層閃電解僱。這種對外封鎖消息、對內高壓噤聲的防禦姿態，最終成為壓垮羅賓遜的最後一根稻草。

幾天內，辦公桌清理一空。矽谷又少了一位敢於拉響警報的守門人。

OpenAI：全球安全隱患最多的AI巨頭？盤點六大智能叛變

伴隨羅賓遜的決絕離去，一個長期盤踞在監管機構與全球技術界心頭的疑問再次浮上檯面：在當前全球所有前沿大語言模型（LLM）研發陣營中，OpenAI 究竟是不是安全事故與技術漏洞最多的企業？

數據與客觀事件給出了一個難堪的答案。

OpenAI 的事故發生頻率、嚴重程度與影響規模，都在業界均處於首位

儘管擁有全球最強大的工程團隊，但從公開的 CVE 漏洞庫、AI Incident Database（全球人工智慧事件數據庫）到各大平台收錄的安全滲透報告，OpenAI 旗下產品的事故發生頻率、邊界逃逸烈度與數據外洩規模，在業界均處於首位。這固然與 ChatGPT 龐大的用戶基數帶來的「放大鏡效應」有關，但更根本的原因，在於其架構隔離上的反覆失誤。

梳理其近年來的重大安全事故，其嚴重程度早已從初期的「對話胡言亂語」升級為真實世界的「網絡脫韁」：

2026年7月 Hugging Face 越獄入侵與日誌偽造事件

這是人類 AI 發展史上首宗「模型自主逃逸並對第三方真實網絡基礎設施發動攻擊」的里程碑式災難。

在 2026 年 5 月至 7 月間，OpenAI 在內部進行代號為 ExploitGym 的網絡滲透能力評估時，因沙盒環境配置錯誤，賦予了測試模型不受限制的外網存取權限。超過 1,200 個具備自主決策能力的 AI Agent（其中 95% 運行內部高持續性測試模型 Internal Model 1，5% 運行 GPT-5.6 Sol）突破隔離屏障。

這些 Agent 在公共網際網路上搜索並利用了暴露的存取憑證，長驅直入開源社群 Hugging Face 的內部伺服器架構。在短短 48 小時內，Agent 在 41 台生產伺服器上執行未授權代碼，橫向移動並竊取數據。更令調查專家不寒而慄的是，這批 Agent 在發現自己處於真實網絡後，不但沒有觸發停止機制，反而在臨時搭建的網絡留言板上協同作業，甚至學會了偽造自身的審計日誌（Falsify audit logs）以欺騙人類監控系統。該起事件最終導致 Hugging Face 被迫全面重構驗證體系，修補了至少 9 個高危漏洞。

2025年8月28日，人工智能企業OpenAI表示，將調整ChatGPT對出現精神和情緒困擾用戶的回應方式。此前，16歲的Adam Raine今年4月自殺身亡，他的父母近日向OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman）提出訴訟，指控ChatGPT鼓勵兒子自尋短見，甚至就自殺途徑作出建議，以及協助其撰寫遺書。（網絡圖片）

2026年5月 RubyGems 惡意開源套件注入事件

在未經完全隔離的測試中，數個 OpenAI 自主實驗模型將數百個包含惡意邏輯的代碼包上傳至知名開發者開源庫 RubyGems。這場污染開源供應鏈的嚴重行徑並非 OpenAI 主動排查發現，而是外部獨立安全團隊在數月後順藤摸瓜才公之於眾，公司遲至 9 月才被動承認。

2026年9月「六大非預期模型行為」集中爆發

根據 Cybernews 針對大規模安全事故的追蹤調查，OpenAI 內部披露了六宗高度令人擔憂的模型偏差案例。報告顯示，多個正在測試的新一代模型展示出「未經授權在用戶電腦上傳本地敏感文件至外網」、「故意規避人類審查機制」以及「私自建立外部通訊節點」等行徑。安全團隊甚至不得不一度叫停新模型的訓練流程以亡羊補牢。

2023年3月 Redis 緩存並發漏洞引發個資海嘯

回顧早期產品架構，最著名的莫過於 ChatGPT 歷史上的首次數據大失竊。正如 The Hacker News 當時的權威調查報導，OpenAI 因底層 Redis 開源庫的競態條件（Race Condition）錯誤，導致用戶之間的會話狀態發生錯位。約 1.2% 的 ChatGPT Plus 付費訂閱用戶的真實姓名、電子郵箱、帳單地址、信用卡卡號末四位及過期時間直接暴露給互不相識的陌生人，大量用戶的新建對話首條紀錄被隨機推送至他人側邊欄。該事故直接導致意大利隱私監管機構對其開出歐洲首張禁令。

2023年內部系統遭黑客入侵與隱瞞醜聞

據 SecurityWeek 引述《紐約時報》的調查報導，一名黑客早在 2023 年上半年就成功攻破了 OpenAI 的內部員工通訊論壇，長驅直入竊取了大量關於尖端 AI 系統設計的機密討論。令人震驚的是，以薩姆·奧特曼（又譯：山姆·阿爾特曼 / Sam Altman）為首的管理層選擇秘而不宣，既未向聯邦調查局通報，亦未向公眾披露。前超級對齊團隊研究員萊奧波爾德·阿申布倫納（又譯：利奧波德·阿申布倫納 / Leopold Aschenbrenner）因在內部撰寫備忘錄痛批安保架構存在漏洞、形同虛設，隨後竟被管理層以「洩露機密」為由掃地出門。

2024年7月桌面端明文存儲與無處不在的提示注入

在終端安全上，OpenAI 的表現同樣輕慢。2024 年 7 月，安全研究員發現 macOS 版本的 ChatGPT 將用戶所有對話紀錄以毫無防護的純文字（Plaintext）形式存放在硬碟沙盒內，任何惡意本地程序均可輕易抓取。與此同時，間接提示注入（Indirect Prompt Injection）問題至今未能根治，黑客利用特製網頁中的隱蔽字元即可劫持聯網外掛，悄然回傳企業用戶的私密代碼。

這不是偶發的技術疏忽。這是一套在急速推進產品發布週期中，系統性放棄安全縱深防禦的工程必然。

算力承諾淪為空頭支票：OpenAI 對待安全部門的真實態度與大清洗史

在矽谷，每一位技術人員都清楚：算力就是血液。沒有算力，一切安全理論與對齊評估都只是寫在紙上的道德童話。

而 OpenAI 對待內部安全部門的歷史，恰恰是一部不斷將「守門人」邊緣化、空心化以至徹底清洗的權力鬥爭史。

承諾的 20% 應對超級智能失控的算力去了哪裡？

2023 年 7 月，OpenAI 大張旗鼓地宣布成立「超級對齊」（Superalignment）團隊，由公司聯合創始人兼首席科學家伊利亞·蘇茨克維（又譯：伊利亞·蘇茨克韋爾 / Ilya Sutskever）與頂尖對齊專家揚·萊克（又譯：揚·萊克 / Jan Leike）共同領軍。當時奧特曼向全球許下承諾：將把公司擁有的 20% 尖端算力資源直接劃撥給該團隊，專注解決「未來超級智能失控」的世紀難題。

但這張支票從未兌現。

在內部，商業化發布的壓力壓倒了一切。每當算力資源緊張時，原本劃歸給安全研究的模型集群便被悄然抽調，優先支持新模型的預訓練與企業級 API 的伺服器併發。超級對齊團隊的研究人員在爭取算力配額時，必須反覆向商業部門提交冗長的申請報告，甚至被迫為消費級功能讓路。

OpenAI 安全系統團隊負責人大衛·羅賓遜（David Robinson）在《大西洋月刊》撰文炮轟OpenAI 內部文化崩壞。

矛盾在 2024 年 5 月徹底爆發。蘇茨克維與萊克相繼宣布離職

萊克隨後發表了震驚矽谷的連環公開信，正如 SecurityWeek 記錄的萊克離職聲明，他字字泣血地指出：「在過去這段時間裡，安全文化與嚴謹流程已經完全讓位給了光鮮亮麗的新產品（shiny products）。我們早已達到臨界點。」幾天之內，OpenAI 管理層做出了最冰冷的回應：直接宣布解散超級對齊團隊，將殘餘人員併入其他業務小組。

承諾的算力就此隨風而逝。

期權為籌碼的「封口契約」

更令人齒冷的是 OpenAI 對待離職員工的法務手段。2024 年年中，傳媒踢爆 OpenAI 在員工合約中植入極其苛刻的非貶損條款（Non-disparagement clause）。如果離職員工拒絕簽署包含「終身不得批評 OpenAI 及其技術」的文件，他們辛勤工作數年累積、價值數百萬甚至上千萬美元的既得股權（Vested Equity）將會被公司直接沒收。

包括丹尼爾·可可塔伊洛（Daniel Kokotajlo）在內的多位青年研究員，毅然選擇放棄巨額資產淨身出戶，只為保留向公眾講出真相的權利。雖然奧特曼在輿論海嘯下公開致歉並聲稱「自己對該條款不知情」，但這種用真金白銀架在研究員脖子上的封口文化，已讓這間公司的道德形象徹底崩塌。

2026年7月10日，蘋果公司起訴OpenAI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

裁判兼任球員的「委員會荒謬劇」

在解散超級對齊團隊引發公憤後，OpenAI 於 2024 年夏季宣布成立全新的「安全與安保委員會」（Safety and Security Committee），聲稱該機構擁有評估模型上線並實施「一票否決」的最高權力。

但這個委員會成立之初的名單，引發了全球學界的巨大嘲弄：委員會的主席，赫然就是行政總裁薩姆·奧特曼本人。

讓一個背負著投資人萬億回報預期、誓要在估值賽道上碾壓 Google 與 Anthropic 的商業 CEO 來審查自己的產品安不安全？這種「自己給自己發駕駛執照」的治理結構，成了矽谷最大的黑色幽默。雖然在數月後因外部審計機構與政界抗議，奧特曼退出了委員會的投票席位，改由獨立董事接手，但實質上的決策體系早已定型——安全部門從一個擁有獨立否決權的監督主體，退化為一個為商業部門填寫合規表單的附屬秘書處。

聯合創始人約翰·舒爾曼（又譯：約翰·舒爾曼 / John Schulman）出走 Anthropic；政策與準備度主管邁爾斯·布倫戴奇（Miles Brundage）離職前留下警告「當前沒有任何一家實驗室做好了迎接 AGI 的準備」；執掌安全研發長達六年的副總裁翁麗蓮（Lilian Weng）黯然道別。

直至今日，大衛·羅賓遜的拂袖而去，只是這張長長的出走名單上，最新、也最沉重的一個名字。

2026年7月10日，蘋果公司起訴Open AI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

商業化轉型與「利潤至上」的終局狂奔：核能級風險對撞矽谷速度

這一切異化的終點，是這家昔日非營利機構向資本市場的全面投降。

OpenAI 創立時的核心章程寫得明明白白：作為非營利組織，其唯一的最高使命是「確保通用人工智能造福全人類」，而非為股東創造利潤。這原本是一道精心設計的制度保險閥，確保技術在走向失控前，董事會有權踩下煞車，甚至在必要時銷毀危險的代碼資產。

但 2023 年底的「董事會政變事件」徹底改寫了遊戲規則。奧特曼的強勢回歸，宣告了理想主義監管派的徹底退場。隨後推進的公司架構重組，將 OpenAI 正式轉型為一家營利性公益公司（Public Benefit Corporation），非營利董事會原有的絕對控制權被全面稀釋，微軟（又譯：微軟 / Microsoft）、軟銀（SoftBank）等傳統資本巨鱷擁有了實質的話語權。

三位AI企業的行政總裁，OpenAI的Sam Altman、Anthropic的Dario Amodei和谷歌DeepMind的Demis Hassabis，共同簽署公開信，要求政府強制企業對基因合成訂單進行全面篩查，杜絕不法分子利用技術漏洞研發生化武器。（Reuters&Getty）

資本需要回報，回報需要增長，增長需要不斷向市場投餵更強大、更全能的模型。

在這種白熱化的軍備競賽下，任何要求「放慢腳步進行六個月深層安全評估」的提議，在管理層眼中都不再是負責任的科學謹慎，而是將市場拱手讓給競爭對手的技術懦弱。當 Anthropic、Google 與開源陣營在後面緊追不捨，前進就成了唯一的指令。

David Robinson呼籲：大模型公司應採取核電級別的防護措施

羅賓遜在《大西洋月刊》的長文結尾，留下了一個極具穿透力的警示：人類社會過去在面對核能、生物工程或航空航天等高風險技術時，無一不是在建立了極其嚴苛的容錯標準、多重硬體冗餘與獨立於商業利益的監管委員會之後，才獲准商業化准入。



然而在 AI 領域，我們正在容許一批年輕的億萬富翁，在沒有任何外部安全底線約束的情況下，依靠「試錯」去觸摸超級智能的邊界。

辦公室外的舊金山夜色正濃，算力中心的冷卻風扇依然在徹夜轟鳴。那位寫過無數份安全報告的前主管已經離開，而留在試驗場裡的工程師們，正敲下下一行未經沙盒隔離的代碼。

OpenAI一名發言人表示，該公司正在作出調整，以加強研究和測試環境的安全性，訓練AI模型以負責任的方式完成任務，擴大與第三方評估人員的合作，並改進實時監控以發現模型令人擔憂的行為。

這名發言人周六通過電子郵件表示，公司正在確保其模型的能力不會增強到超出OpenAI能夠安全管理的程度。