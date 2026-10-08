貿發局秋電展聚焦三領域｜120款機械人打造AI智能生活及娛樂

走向AI無疑是香港未來最重要的創科發展方向，而多功能機械人的發展速度，早已超越人類對科技的想像！為了讓大眾與企業親身體驗，AI如何顛覆傳統產業及賦能日常生活，第46屆「香港秋季電子產品展（秋電展）」及第29屆「國際電子組件及生產技術展（electronicAsia）」將會是最佳的實體展示平台。兩大科技展覽將會於10月13至16日於香港會議展覽中心舉行，預計匯聚來自15個國家和地區、超過3,200家展商，全方位展現全球數碼轉型及產業升級的飛速發展，今年更加入不少創科企業帶來的最新AI科技及機械人，進行現場示範。



優必選商用服務人形機械人Walker C1肢體動作非常靈活，可與人類合跳華爾滋。

120款機械人技術全面爆發 沉浸式AI互動體驗

配合特區政府最新發表的《施政報告》及《香港五年規劃》中深化人工智能應用及建設國際創科中心的目標，今屆展覽將AI及機械人技術列為最受矚目的主軸。隨著技術加速融合，現場將展示逾120款頂尖機械人，入場人士不僅可以親睹2026年上半年全球人形機械人出貨量榜首的「智元機械人」、勇奪馬拉松冠軍的「榮耀機械人」及RoboCup冠軍「加速進化」，還能看到由「深圳八大金剛」成員優必選帶來、全球首款面向「城市共生」打造的新一代全尺寸人形機械人。

此外，VIGX威格思科技有限公司更突破傳統工業限制，展出全球首款易於穿戴及隨身攜帶的「口袋級」AI外骨骼機械人。多家來自「深圳八大金剛」及「杭州六小龍」的知名科企亦會同場參展。如果想親身感受這些科技，絕對不能錯過涵蓋商業、工業、娛樂及健康四大場景的「RoboPark」趣味互動體驗。當中最矚目的打卡點包括機械狗展示區「RoboDog Garden」、機械人足球示範、機械人跳舞表演「Robot Dance Battle」，甚至可以到「Coffee & Popcorn Station」享受由機械人親自為你沖泡咖啡及製作爆谷的貼心服務，沉浸式享受這場AI互動體驗。

機械人已經突破尺寸限制，VIGX威格思科技有限公司展示全球首款「口袋級」AI 外骨骼機械人，便於隨身攜帶及易於穿戴。

全新「未來產業館」與「出海全球通」展現創科硬實力

除了可以親身感受壯觀的機械人技術，大會今年為響應國家發展未來產業的方向，獲創新科技及工業局支持增設全新的「未來產業館」。該展館聚焦「未來計算」、「未來製造」、「未來海洋及量子科技」、「未來微電子科技」及「未來健康與生活」五大前沿領域。

除了Lenovo、AV Concept和GP能源科技等重量級行業龍頭外，更有超過100家展商展示前沿應用方案。展覽期間亦邀請了多位政商界重量級嘉賓出席，包括有港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善、香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌工程師等將出席活動，更會揭曉「未來產業科創先鋒榜」，表揚100強具商業價值的創新產品及解決方案。同時，大會設立了「出海全球通」專區並舉辦多場實用論壇，推動內地企業利用香港專業服務對接東盟等國際市場。

瑪迪（香港）有限公司展示室內 AI 智能健身屏，透過即時動作追蹤及視覺指引，協助使用者提升姿勢準確度、身體協調及運動安全。

智慧生活、新世代娛樂與電子供應鏈的全方位進化

在智能生活與新世代娛樂方面，展覽同樣帶來無限驚喜。走進「Adventure Hub」沉浸式展示空間，參觀者可親身感受VR及AR等最新互動遊戲，最科幻的是可以透過「腦電波控制」的傳感器，單憑專注力就能操控遊戲！另一方面，多個智慧生活與品牌展出了數碼健康設備及樂齡科技，反映科技賦能健康管理的新需求。「品牌薈萃廊」網羅了首度參展的HiFuture等逾560個知名品牌，而「初創專區」匯聚逾120間潛力企業，「科技館」則展示AI專業數據與物聯網方案。另外，同期舉行由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的的electronicAsia更會展示半導體及感測器等新產品，呈現電子供應鏈如何配合AI發展，助產業鏈升級。大會亦將舉辦「創新科技論壇」及「香港電子論壇」，與來自Microsoft等機構的專家共同探討AI護航、智慧基建與永續發展。

第46屆「香港秋季電子產品展」及第29屆「國際電子組件及生產技術展」將於10月13至16日在會展舉行。

把握科技賦能未來新機遇

今屆秋季電子展不單是一個商貿採購平台，更是港人與科技愛好者一窺未來智慧生活、見證AI技術落地的最佳機會。採用「展覽+」線上線下融合模式，買家和展商可透過「商對易」平台全方位促進交流。一眾科技發燒友，一定要把握今次機會，感受由AI與創科帶動的震撼體驗！

《第46屆香港秋季電子產品展》及《第29屆國際電子組件及生產技術展》

開放時間︰

10月13至15日（星期二至四）上午9時30分至下午6時30分

10月16日（星期五）上午9時30分至下午5時

地點︰香港會議展覽中心

立即登記 免費入場

(資料及相片由客戶提供)