頭戴式耳機音質良好、緊緊的包圍耳朵，還可以成為襯衫的頭戴飾物，一舉三得。由周杰倫代言兼入股投資的知名聲學品牌 1MORE，近日發表了兩款超高性價比的ANC降噪頭戴耳機， 1MORE Classic HQ36 僅售 $429，除了支援ANC主動式降噪，更有Hi-Res Audio Wireless認證。至於 1More SonoFlow Max HQ60 更以＄699 高CP值定價，提供有力挑戰Sony Bose AirPods Max 的頂級降噪隔音。



上星期，自然系女子「暉哥」林映暉近日化身「耳機系女子」，參加品牌新品發佈會，戴上懷舊黑膠碟設計好襯衫的 1MORE Classic HQ36 頭戴式耳機，即睇報導。



暉哥林映暉化身耳機系女子 試周杰倫代言產品(鍾世傑 攝)

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暉哥讚 CLASSIC HQ36 易配搭好襯衫

暉哥也是個愛襯衫、出門注意穿搭的「時裝系女子」，如果是需要考慮在服裝襯搭的日子，她會選擇耳機面板靈感來自懷舊黑膠唱片的1MORE CLASSIC HQ36：「HQ36的設計很懷舊，如服裝選擇得宜，會成為很漂亮的襯衫飾物。」用來配搭風衣或休閒服，作為秋季穿搭的點綴，剛剛好。

1MORE CLASSIC HQ36 定價 HKHK$429 （OPUS CP：2771 8209）

暉哥林映暉化身耳機系女子 試周杰倫代言產品(鍾世傑 攝)

HQ36 捨棄了現代耳機常見的塑膠感，機身外殼巧妙融入了微型「黑膠碟」刻紋設計，支架部分採用 Retro Metal 復古金屬，配以柔軟的親膚蛋白皮。兩種配色「美拉德啡」與「爵士黑」，復古感極重。全機僅重 193g。雖然走外觀先決路線，但依然保留了 Hi-Res Audio Wireless 認證及 LDAC 無損解碼，內建 40mm 雙磁複合振膜與 QuietMax 雙饋主動降噪。

HQ36 捨棄了現代耳機常見的塑膠感，機身外殼巧妙融入了微型「黑膠碟」刻紋設計(鍾世傑 攝)

港台DJ 阿Jean都好喜歡HQ36 IG@jeannnnnn(鍾世傑 攝)

Cosplayerうさぎ 試玩1MORE耳機（IG @0603usagi）(鍾世傑 攝)

SonoFlow Max $699 CP值超強降噪

不過更多日子，她直言會選用另一支更強調隔音降噪實力的 1MORE SonoFlow Max：「其實1More在發佈會前已安排了sample給我，上次也有帶去台灣開工，有次私人時間逛街時戴了SonoFlow Max，竟然沒有發現有粉絲在後面不斷向我打招呼。」

1MORE SonoFlow Max 定價 HK$699

1MORE耳機推薦2026｜暉哥林映暉化身耳機系女子 試周杰倫代言產品 (鍾世傑 攝)

SonoFlow Max HQ60，以$699身價挑機Sony、Bose、Apple AirPods Max 的隔音能力，，首度導入了荷里活指標性的 THX 認證與 Hi-Res Audio Wireless 雙金標。耳機採用同軸雙單元設計，40mm 大動圈負責低頻，小單元處理高頻，配合 360° 全景環繞音場。聲音由四屆格林美大師 Luca Bignardi親手調校。

配備 QuietMax™ 技術，宣稱能達到 -50dB 的深海級降噪，開啟降噪後，冷氣聲與人群交談的低頻轟鳴瞬間被削弱，深度覆蓋之日常噪音頻率（如港鐵低頻轟鳴），加上藍牙6.0 晶片帶來的 105 小時恐怖續航力，以及 5 分鐘快充播 5 小時的 Q-Flash 技術，暉哥笑言另一個愛用原因：「因為我成日都唔記得幫耳機充電…」

(鍾世傑 攝)

夾耳式 S20 Ultra 與睡眠神物出閘

除了兩款搶盡風頭的頭戴式耳機，1MORE 也在佈局更細分的場景。

1MORE 帶來了夾耳式設計的 S20 Ultra，將開放式聆聽體驗推向極致。 (鍾世傑 攝)

入耳式降噪耳機 AERO Q32 （定價 HK$429）繼續穩打穩紮；針對不喜歡耳道異物感的用家，1MORE 帶來了夾耳式設計的 S20 Ultra（定價 HK$429），將開放式聆聽體驗推向極致。

入耳式降噪耳機 AERO Q32 （定價 HK$429）

1MORE S20 Ultra（定價 HK$429）

至於備受失眠族群關注的睡眠耳機，新一代 1MORE sleepbuds Z30 睡眠耳機 （定價：HK$599）亦同步亮相，以極微型的體積隱藏於耳廓之內，播放白噪音助眠。

1MORE sleepbuds Z30 睡眠耳機 定價：HK$599