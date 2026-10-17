蘋果 Apple 剛發表多款智能家居產品後，各地Apple官網自然是要更新網頁安排新品上架，想不到法國蘋果法國官網竟疑似意外提早曝光了全新 iPad mini 8 新款Smart Folio 保護殼，加深了這款傳聞已久新款 iPad mini 的真實性，相信推出日近了！



事源蘋果法國官網的「法規資訊頁」出現了一款名為「Smart Folio for iPad mini」的產品，對應型號為「A3632」，被推斷為 iPad mini 8。權威外媒《Macrumors》曾提前劇透（連結），預言 10 月 27 日或 28 日將再一次在不舉行新聞發佈的情況下，直接公開 Mac 與 iPad 新產品，而焦點自然是果粉苦等多年的第八代 iPad mini。

事源蘋果法國官網的「法規資訊頁」出現了一款名為「Smart Folio for iPad mini」的產品，對應型號為「A3632」，被推斷為 iPad mini 8。

iPad mini 8 算力將直接問鼎平板天花板。

根據外媒 Tech Advisor 報導（連結），新機將拋棄傳統 LCD，正式迎來 OLED 螢幕升級，機身設計同步大改，前置鏡頭移至橫向邊框正中，立體聲揚聲器重新佈局；配合與 iPhone 18 Pro 同級的 A20 Pro 晶片，支援Siri AI；而伴隨硬件大換血，定價亦爆升至799美元起跳（2024年升發的 iPad mini 7代 128GB售499美元），漲幅驚人。

知名蘋果記者Mark Gurman發文稱，蘋果新一代iPad mini預計將在10月底前發布。（X@theapplecycle）

提升至 120Hz？iPad mini 8 將成小屏電繪新標準

果粉另一關心重點是 iPad mini 8 的螢幕更新率，權威蘋果爆料人 Mark Gurman 亦在其Podcasts獨家披露（連結），蘋果內部同時測試了 60Hz 與 120Hz ProMotion 兩種 OLED 面板方案。有說 Apple 本來屬意選用 60Hz 螢幕，然而因為配合其他硬件成本上升，新機將開出 799 美元定價，將「鬆手」改用 120Hz 螢幕，加下對應apple pencil，吸引喜歡電繪的用家選購，增加這台新機的吸引力。

提升至 120Hz？iPad mini 8 將成小屏電繪新標準

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