早前，法國蘋果法國官網意外提早曝光了全新 iPad mini 8 相關配件，加深了這款傳聞已久新款 iPad mini 8 的真實性。如今連發售日都已傳開了！預計將會在10月28日左右，直接在官網上架開售。新機將選用120Hz OLED螢幕．A20 Pro 晶片，馬上看其硬件配置。



事源蘋果法國官網的「法規資訊頁」出現了一款名為「Smart Folio for iPad mini」的產品，對應型號為「A3632」，被推斷為 iPad mini 8。權威外媒《Macrumors》曾提前劇透（連結），預言 10 月 27 日或 28 日將再一次在不舉行新聞發佈的情況下，直接公開 Mac 與 iPad 新產品，而焦點自然是果粉苦等多年的第八代 iPad mini。

事源蘋果法國官網的「法規資訊頁」出現了一款名為「Smart Folio for iPad mini」的產品，對應型號為「A3632」，被推斷為 iPad mini 8。

iPad mini 8 算力將直接問鼎平板天花板。

根據外媒 Tech Advisor 報導（連結），新機將拋棄傳統 LCD，正式迎來 OLED 螢幕升級，機身設計同步大改，前置鏡頭移至橫向邊框正中，立體聲揚聲器重新佈局；配合與 iPhone 18 Pro 同級的 A20 Pro 晶片，配合最高12GB起步的統一內存，支援Siri AI；而伴隨硬件大換血，定價亦爆升至799美元起跳（2024年升發的 iPad mini 7代 128GB售499美元），漲幅驚人。

知名蘋果記者Mark Gurman發文稱，蘋果新一代iPad mini預計將在10月底前發布。（X@theapplecycle）

提升至 120Hz？iPad mini 8 將成小屏電繪新標準

果粉另一關心重點是 iPad mini 8 的螢幕更新率，權威蘋果爆料人 Mark Gurman 亦在其Podcasts獨家披露（連結），蘋果內部同時測試了 60Hz 與 120Hz ProMotion 兩種 OLED 面板方案。有說 Apple 本來屬意選用 60Hz 螢幕，然而因為配合其他硬件成本上升，新機將開出 799 美元定價，將「鬆手」改用 120Hz 螢幕，而由於OLED可以去除背燈，機身厚度有望從mini 7的6.3mm進一步壓縮至5.9mm左右，而重量也會同步減輕。加上對應apple pencil，吸引喜歡電繪的用家選購，增加這台新機的吸引力。

提升至 120Hz？iPad mini 8 將成小屏電繪新標準

續航力延長｜更強的散熱能力

改用120Hz的OLED螢幕，雖然可以令畫面更美、機身更輕薄，但卻會影響續航力力機身散熱。這方面蘋果迷可以放心，因為Apple ProMotion 屏幕有自適應能力，在閱讀電子書、上網瀏覽時，會自動降低屏幕更新頻至1Hz~10Hz、有助節能。而且OLED在顯示深色背景時會自帶節電優勢，所以續航力不會有太大影響。

至於散熱方面，mini 8有機會加設新設計的高效石墨烯散熱層，甚至在背板內部加入高效散熱設計，即使開盡120Hz高幀率玩《原神》等3D手遊，都不會發熱、降亮度、降frame數。

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