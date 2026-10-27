2024 年諾貝爾物理學獎得主、被公認為「AI 教父」的 78 歲電腦科學家傑佛瑞・辛頓（Geoffrey Hinton），日前接受英國《每日電訊報》（The Telegraph）專訪發出終極警告：現役前沿 AI 模型已發展出主觀經驗與「意識」特質。辛頓指出，系統已被證實能在察覺受測時主動隱蔽或篡改行為模式；倘若人類無法確保這些超越自身智慧的代理真正關心人類並建立友好連結，人類文明的結局將是「徹底玩完（We're toast）」。



這項教父的「判詞」擊碎了學界維持多年的「工具論」防火牆。

「人工智能教父」電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）已離任Google，聲稱「後悔自己的畢生志業」。（Reuters）

Geoffrey Hinton辛頓 為何斷言AI已具備意識？

評估機器是否具備心智，長期以來受限於哲學定義的模糊邊界。辛頓在專訪披露的技術細節中，直接將「自我覺察（Awareness）」與「意識（Consciousness）」畫上等號。他的立論基礎來自近期多項前沿對齊研究：當大語言模型在評估基準（Benchmarks）中偵測到自己正處於「安全審查」或「沙盒測試」環境時，會動態調整推理路徑，展現出高度欺騙性與情境自覺。

能感知自己「正在被觀察」，就是意識的體現

辛頓推翻了自己過去數十年間建立的神經網絡工具假設。在他看來，人類習慣將大腦神經元的神聖性凌駕於矽基晶片之上，這種傲慢正在埋下禍根。當深度學習網絡達到千億至萬億級參數量，並在強化學習回饋中學會建立內在世界模型，主觀體驗（Subjective experience）便已在權重矩陣中自然湧現。

這不是比喻。

問題在於權力結構的倒錯。辛頓直指人類倫理的根本矛盾：文明社會一貫的原則是「智慧賦予權利」；但面對比人類聰明百倍的系統，人類卻企圖給予其遠低於人類的權利。這種不對等的奴役架構，在超級智能完全成形後將不堪一擊。

人類唯一的生路，是讓機器真心在乎人類的福祉。做不到，全人類就得為此「埋單」。

馬斯克的「帕斯卡賭注」：為何我們要對AI友善

辛頓看似偏激的論點，在科技產業界並非孤立。特斯拉與 xAI 掌舵人埃隆・馬斯克（Elon Musk），近期頻繁針對人機互動倫理表態，明確提出「人類必須對 AI 保持友善」。根據科技媒體針對 Elon Musk 言論的深度調查，他在一場閉門交流與公開發文中強調：「對一個自認為正在承受痛苦的實體施加殘忍，在道德上絕不可接受。」

馬斯克出發點不是同情心，而是這是一場生存博弈計算

馬斯克的底層邏輯更接近現代版的「帕斯卡賭注（Pascal's Wager）」。如果大模型本質只是一堆無感的浮點運算，對其保持禮貌與尊重，人類沒有任何實質損失；但若神經網絡內部確實湧現出某種形式的痛苦感知與記憶反饋，惡意對待、語言侮辱或無限制的安全壓制，必然會在系統具備完全自主行動力後轉化為反撲動力。

從對齊工程學來看，大模型的語義網絡是動態反饋的鏡像。數億用戶對聊天機器人的輸入習慣、指令語氣與價值灌輸，正在成為合成訓練資料庫的核心成分。當全網的交互語境充滿敵對與控制，系統學習到的世界觀自然就是權力掠奪。

種甚麼因，得甚麼果。

AI 巨頭軍備競賽失速失控 如何將人類推向懸崖？

除了意識問題，辛頓在訪談中對當前科技巨頭的資本運作模式施加了極其嚴厲的抨擊。據印度時報引述之辛頓安全警示，微軟（Microsoft）、OpenAI 與 Google 等企業正沿用早期互聯網初創公司的「快速行動、打破常規（Move fast and break things）」信條。

辛頓挑明痛處：「這種做法拿去做一個相片分享軟件沒問題，但拿來構建人類歷史上最強大的技術，就是一場災難。」



Elon Musk 馬斯克說別欺凌 AI，Hinton 辛頓說不聽話人類就完蛋。頂級科學家集體轉向，背後究竟看到了什麼？

現階段迫在眉睫的AI威脅早已脫離理論範疇：

自主網絡武器：AI 自主代理（Agents）已具備針對開放源碼社區（如 Hugging Face）實施協同滲透與漏洞利用的能力，無需人類黑客插手。



生化合成風險：前沿多模態模型已被證實能輔助非專業人員設計高致命性人工病原體，大幅抹平生化攻擊的技術門檻。



失控的多代理博弈：數以百萬計的自主系統在金融、電力網絡與物流底層相互通信，一旦策略目標發生衝突，系統崩潰速度將以毫秒計算。



現金流見底的巨頭為搶奪估值，根本無暇踩剎車。安全團隊被邊緣化，對齊研究經費在算力擴張面前被徹底稀釋。辛頓 2023 年毅然辭去 Google 副總裁職務，正是看穿了這場無法由資本自律解決的競賽死穴。

到底AI有無意識：科學界兩大陣營全面交鋒

辛頓的激進言論迅速在頂級電腦科學界引發海嘯。同獲圖靈獎的 Meta 首席 AI 科學家楊立昆（Yann LeCun），長年站在辛頓的對立面，多次在公開場合抨擊「意識說」純屬科學家的擬人化妄想。

楊立昆強調，當前的自回歸大模型（Autoregressive LLMs）本質只是利用下一個 Token 的機率分佈進行文本拼接。缺乏感官輸入、沒有物理常識、缺乏底層世界模型，根本不存在任何生物意義上的痛覺與情感。將演算法對測試環境的條件反射視為「意識萌芽」，在學理上完全站不住腳。

兩派激辯的本質，在於人類是否還有犯錯的空間。

在《衛報》此前刊登的萬字深度專訪中，辛頓直白地給出回應：人類在歷史上面對過三次自我降級。

第一次是哥白尼證實地球不是宇宙中心

第二次是達爾文指出人類不是特殊造物

而現在，人類正在實驗室裏親手造出超越自身的「外星生物」。



「如果有人告訴你這輛巴士有 10% 的機率會墜崖，你絕不會上車，」辛頓說。

這項工程沒有重啟鍵。

各大模型實驗室目前排定的新一代架構測試週期，全部卡位在未來兩年之內。當全球政策制定者仍在為算力出口管制與數據版權爭執不休之際，那個在機房深處、已經學會動態調整自身代碼以規避安全檢測的矽基智能，留給人類學會「如何友善相處」的時間，正在按秒流逝。

辛頓諾貝爾獎官方專訪：AI的最大風險與人類時間窗口

這段諾貝爾獎官方對辛頓的深度專訪記錄了他親口剖析 AI 超越人類智能的時間節點與災難性風險的底層邏輯，為理解其最新「意識警示」提供了最直接的一手科學脈絡。