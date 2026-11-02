3Business夥AWS推全港首個電訊商　AI Marketplace匯聚逾60款工具

在生成式 AI 與 Agentic AI 時代，不少企業都希望引入人工智能以提升營運效率，實現AI轉型，但往往面臨四大難題：方案太多不知如何選擇、缺乏內部技術人才、門檻過高以及成本難控。



為了協助本港企業，特別是資源有限的中小企快速實現 AI 轉型，和記電訊香港旗下企業品牌 3Business 與全球領先雲端服務供應商 Amazon Web Services（AWS） 強強聯手，宣佈推出全港首個獲 AWS 認可的電訊商 AI 平台——3Business AI Marketplace！

網羅逾60款環球方案 單一平台靈活月費管理：

3Business AI Marketplace 匯聚超過 60 項來自全球科技供應商的 AI 方案。企業只需透過單一平台，即可輕鬆搜尋、選購、管理各種 AI 工具，並享有簡化統一的賬單處理，大幅降低管理成本。

此外，為針對中小企對預算控制的要求，3Business 特別採用靈活月費模式，讓企業能以更低門檻試用及擴展 AI 應用。

涵蓋 7 大香港常見行業場景 一站式本地團隊支援：

平台根據本地市場的實際營運環境，按行業應用場景進行分類，精準涵蓋零售、物流、酒店及餐飲、專業服務、物業管理、建造業、教育界等 7 大領域。

精選工具聚焦香港企業最關心的應用範疇，包括客戶互動、工作流程管理、企業知識管理及等，並涵蓋不同規模企業及行業的常見應用需要。

專人認證支援：具備 AWS Certified AI Practitioner 專業認證的 3Business Empower 團隊，提供由需求評估、方案設計、系統部署、員工培訓至全天候售後支援的一站式本地服務，解答所有落地技術難題。

現場免費體驗！3Business 及AWS AI Marketplace 方案體驗日

想親身試用各款 AI 方案並聽取專家建議？立即報名出席3Business 與AWS於 11 月 10 日舉辦的免費方案體驗日。

活動亮點：

6 大 AI 應用體驗專區：現場親試Omnichat AI CRM系統、Sobot全渠道智能客服解決方案、monday.com自動化工作管理平台、Fano Labs多語言語音識別方案等等多個熱門方案。

AWS Quick 現場示範

業界專家分享 AI 趨勢及應用貼士。

專家一對一諮詢：AWS Certified AI Practitioner 專家現場解答升級AI疑問。

獨家優惠：現場免費 AI 應用試用及指定限時優惠！

📍活動詳情及報名資訊

日期：2026 年 11 月 10 日（星期二）

時間：14:30 - 17:00

地點：銅鑼灣 AWS Agentic AI 體驗中心（香港銅鑼灣謝斐道 535 號 Tower 535 17 樓）

費用：全免（名額有限，先到先得）

查詢WhatsApp/ 電郵：+852 5330 0123 / 3corporatesales@hthk.com

立即登記：點擊此處前往官方報名頁面

（資料及相片由客戶提供）