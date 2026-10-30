MIRROR 8週年 x CASETiFY 官方周邊：聯乘產品款式與發售日期一覽
撰文：鍾世傑
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MIRROR 迎來成團8週年，生活科技配件品牌 CASETiFY 首度與官方角色 BABY MIRROR 聯手推出全新系列。設計直接回歸團名「鏡子」初衷。標誌性「M」字結合高質感鏡面與亮面工藝，將12位成員的Q版童趣形象變成極具現代感的日常潮流單品。首批曝光的焦點，落在門市限定的金銀雙色「M」字鏡面手機殼上，完整收錄12子圖樣，勢必成為鏡粉開賣當日的頭號獵物。
BABY MIRROR 各員專屬手機殼
除了最基本的12子 BABY MIRROR Q版公仔主題手機殼，另外還有「盲盒抽卡」機制的小物發售；復古黑膠唱片造型的 Snappy 手機支架以盲盒形式發售。還有結合應援專屬色的 Bounce 防摔行李箱、斜背袋，甚至配備了愛心串珠金屬吊飾掛繩。
首波產品鎖定於 2026年11月2日至5日，在全線 CASETiFY STUDiO 實體門市優先開賣。11月6日正式登陸官方網站與手機應用程式。配合發售攻勢，MIRROR 12位成員將分批快閃門市親自造勢，詳情有待公佈。
🗓️ 開賣詳情
11 月 2 日至 5 日 l 全港 CASETiFY STUDiO 門市優先發售（首日早上 11 時開始）
11 月 6 日 l 官網及 CASETiFY Co-Lab App 正式上架
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