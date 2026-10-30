MIRROR 迎來成團8週年，生活科技配件品牌 CASETiFY 首度與官方角色 BABY MIRROR 聯手推出全新系列。設計直接回歸團名「鏡子」初衷。標誌性「M」字結合高質感鏡面與亮面工藝，將12位成員的Q版童趣形象變成極具現代感的日常潮流單品。首批曝光的焦點，落在門市限定的金銀雙色「M」字鏡面手機殼上，完整收錄12子圖樣，勢必成為鏡粉開賣當日的頭號獵物。



BABY MIRROR 各員專屬手機殼

除了最基本的12子 BABY MIRROR Q版公仔主題手機殼，另外還有「盲盒抽卡」機制的小物發售；復古黑膠唱片造型的 Snappy 手機支架以盲盒形式發售。還有結合應援專屬色的 Bounce 防摔行李箱、斜背袋，甚至配備了愛心串珠金屬吊飾掛繩。

復古黑膠唱片造型的 Snappy 手機支架以盲盒形式發售。

復古黑膠唱片造型的 Snappy 手機支架以盲盒形式發售。

除了最基本的12子 BABY MIRROR Q版公仔主題手機殼，這款扮IG框好可愛。

以閃耀鏡面為主題的手機掛繩，配搭專屬成員的金屬牌及 BABY MIRROR 標誌吊飾。

還有結合應援專屬色的 Bounce 防摔行李箱、斜背袋，甚至配備了愛心串珠金屬吊飾掛繩。

首波產品鎖定於 2026年11月2日至5日，在全線 CASETiFY STUDiO 實體門市優先開賣。11月6日正式登陸官方網站與手機應用程式。配合發售攻勢，MIRROR 12位成員將分批快閃門市親自造勢，詳情有待公佈。

🗓️ 開賣詳情

11 月 2 日至 5 日 l 全港 CASETiFY STUDiO 門市優先發售（首日早上 11 時開始）

11 月 6 日 l 官網及 CASETiFY Co-Lab App 正式上架