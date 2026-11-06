華潤隆地智美好網絡安全×GCSA攜手成立「AI與網絡安全研究中心」

華潤隆地智美好網絡安全 × 全球網絡安全聯盟（Global Cybersecurity Alliance Limited，簡稱GCSA）宣佈攜手成立「AI與網絡安全研究中心」，整合雙方在人工智能、網絡安全及產業應用領域的技術與資源優勢，推動前沿技術研究、產品創新與產業合作。



華潤隆地成立於1982年，業務涵蓋物業管理、資產管理及社區服務等領域。華潤隆地智美好網絡安全專注於政企人工智能數智化與網絡安全服務，致力為香港特區政府、公營機構及企業提供專業技術與解決方案，擁有網絡安全有關資質。GCSA致力於推動全球網絡安全領域的技術創新、研究合作與國際交流，重點關注人工智能、Web3及數字金融等新興領域的安全挑戰。

雙方將加強安全領域合作，研究中心將重點圍繞人工智能反欺詐、網絡威脅檢測、數字金融安全及網絡安全自動化等方向開展聯合研發，探索AI反詐蜜罐、智能欺詐識別、威脅情報分析及安全防護平台等技術的實際應用。

此次合作將結合雙方資源與專業服務能力，推動人工智能與網絡安全領域的跨機構協作，助力數字經濟與網絡安全產業發展。

新聞來源：

華潤隆地宣發：https://www.crproperty.com.hk/CRLDDynamic/2026-11-05/2969462.html

美好網絡安全宣發：https://aethereal.com.hk/news/ai-cybersecurity-research-centre

GCSA全球網絡安全聯盟宣發：https://media.gcsa.com/news-3730609?channel=cybersecurity

華潤隆地官網：www.crproperty.com.hk

智美好網絡安全官網：https://aethereal.com.hk

GCSA全球網絡安全聯盟GCSA官網：www.gcsa.com

GCSA官方微信公眾號：華潤隆地智美好網絡安全 X 全球網絡安全聯盟GCSA攜手成立「AI與網絡安全研究中心」

（資料及圖片由客戶提供）