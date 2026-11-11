WiFi 8 登陸香港！TP-Link 首發旗艦 Archer 8 Ultra 實現穿牆革命？很多人家中換了 1000M 甚至 2500M 光纖寬頻（ Broadband），但只要走入尾房或廚房關上門，手機訊號即刻暴跌至一兩格，打機爆 ping、視像通話聲音斷斷續續。

TP-Link ARCHER 8 ULTRA

BN19000 三頻 Wi-Fi 8路由器

11月12日起接受預訂

預訂優惠價為 HK$ 5,499 (正價HK $5,999)



這不是寬頻不夠快。問題出在訊號穿不透牆。

隨著 TP-Link 於 11 月在香港發售旗下首款旗艦路由器（Router）Archer 8 Ultra（Archer BN800），下一代無線網絡規格 Wi-Fi 8 正式走入香港消費者的客廳。許多人看到宣傳單張的第一反應通常是困惑：Wi-Fi 7 普及沒多久，Wi-Fi 8 又來了？這次到底更新了甚麼？普通家庭有需要跟著換嗎？

甚麼是 WiFi 8？

放棄跑分數字遊戲，專門修理「假滿格」

過往每一次 Wi-Fi 升級，廠商宣傳全在堆砌速度。

Wi-Fi 8 完全反其道而行。 Wi-Fi 8 （IEEE 802.11bn 規格）最高理論極限依然停留在 46 Gbps，頻寬上限也維持 320 MHz。

數字沒變。它改在底層。

過往的技術像是不斷加大跑車引擎，但香港住宅牆多走廊窄，車再快，撞在水泥牆上也是熄火。Wi-Fi 8 的定位是「超高可靠性」（Ultra-High Reliability）。它把重點改在三個日常痛點：

講人話不看數字！話你知WiFi 8 究竟有甚麼優點？

1. 救回弱訊號：手機發射功率小，隔牆後往往「收得到路由器訊號，卻推不回資料」。Wi-Fi 8 重新優化了邊緣頻段分配，增強回傳能力，打擊「看得到滿格卻開不到網頁」的假連線。

2. 各跑各的路：舊技術下，慢裝置會霸佔通道拖慢全屋，新機制讓快設備與慢設備徹底分流，互不拉垮。

3. 主動避開撞車：左右鄰居 Wi-Fi 互相打架時，路由器會自動將封包切入冷門空閒頻段傳輸，避免卡死。

TP-Link Archer 8 Ultra 有何特點與強項？

首部在港開售的旗艦產品 TP-Link Archer 8 Ultra（Archer BN800），硬體佈局展現出高度針對性：

內置 18 根高增益天線：外型由加州工程團隊操刀，採用立體直立機身，外觀無任何外露天線角，內部整合 18 根高階天線陣列。單機訊號覆蓋範圍可達 3,600 平方呎，官方數據顯示多樓層穿透效能相較 Wi-Fi 7 機種提升 30%。



雙 10G 高速網絡埠：機身背面提供 2 個 10 Gbps 連接埠（支援 WAN/LAN 自動識別）以及 4 個 2.5 Gbps 連接埠。用家可將其中一個 10G 埠直接電訊商光纖數據機（Modem），另一個 10G 埠直連個人電腦或 NAS 儲存伺服器，無需額外購置高階交換機。



三頻 19 Gbps 頻寬與 AI 自動修復引擎：提供三頻合共 19 Gbps 無線傳輸頻寬，結合 StabilityEngine+ 穩定架構與 Aireal AI 運算技術，在系統背景持續監測頻率干擾，一旦發現數據壅塞便會在數毫秒內完成路徑重組，免除用戶手動重新啟動設備的困擾。



手機未升級，換 Wi-Fi 8 有用嗎？

有用。Wi-Fi 8 全面向下相容。就算手機未換 Wi-Fi 8 晶片（又譯：芯片 / Chip），新路由器的強效天線與抗干擾演算法，也能讓舊手機隔牆時不再頻繁斷線。

三類住戶即刻受惠：

主力牆阻隔嚴重：睡房、長走廊深處訊號長年微弱。

多層村屋或複式戶：強化多基站協同運作，樓梯間走動通話不斷線。

2500M 或 10G 光纖寬頻（ Fibre Broadband）家庭：舊接口跑不滿外網頻寬，新規格才能打通瓶頸。

邊個可以再等等？

400 平方呎以下、無厚主力牆阻擋、全屋連網設備少於 15 部，現有 Wi-Fi 6 或 Wi-Fi 7 已綽綽有餘。

千呎大單位或村屋用戶，官方三隻裝 Deco 8 Ultra（Deco BN85）覆蓋達 9,800 平方呎並支援 10G 網絡，官方規劃將於 2027 年第一季陸續開售。對受夠牆角斷線的用家而言，連線穩定遠比數值飆高更實用。