SmarTone門市引入微縮香港體驗場景 親身感受旗艦手機攝影科技

大家往往只會處理合約續期或繳交電話費時，才會特意走進電訊門市。SmarTone 最近為旗下多間實體店面注入全新概念，將原本單一的服務據點改造成結合微縮藝術的互動空間。品牌於指定門市設置充滿香港特色的微縮場景，把熟悉的街道與生活畫面濃縮於方寸之間。這項設計為途人提供一個嶄新打卡體驗，用家可以透過全新視角欣賞城市面貌，同時利用現場展示的最潮旗艦手機，發掘隱藏於微細角落的故事。



可以在SmarTone全新設計的微縮香港空間，試玩最新如小米、HONOR、HUAWEI、OPPO、vivo、三星等旗艦手機拍攝。

電訊門市變身微縮打卡熱點

實體店舖向來是品牌與大眾建立直接聯繫的重要渠道，SmarTone 是次計劃將科技與創意藝術生活體驗融為一體。店內精心打造的微縮模型重現了香港獨有的城市街景，邀請大眾以全新角度重新審視這個充滿魅力的城市。

首階段提供這項體驗的指定門市遍佈港九新界，包括中環ifc、觀塘 APM、沙田新城市廣場一期、銅鑼灣以及太古城分店。這種佈局成功將交易空間轉化為讓人願意駐足停留的展覽場地，讓每次到訪門市都變成一場小型的探索活動。用家就算只是剛好經過，亦能走入店內享受截然不同的打卡樂趣。

可以簡單用手機就可以拍攝出充滿趣味的微縮舊香港相片。

實試旗艦手機微距與不同拍攝場景

觀賞微縮模型之餘，實地測試手機鏡頭的拍攝表現是另一重點。以往在電訊門市試玩新手機，用家通常只能拍攝店內單調的陳設或白牆，難以測試相機在複雜環境下的效能。現在大家可以直接利用這些微縮場景，在真實情境中體驗各大品牌最新旗艦手機的影像功能。微縮藝術作品擁有豐富的細節與層次，正好用來測試手機的微距攝影能力，讓用家清楚檢視鏡頭如何精準對焦並保留每道紋理。配合人工智能攝影技術，用家可以即場了解手機如何自動調整光影，還原逼真質感。

現場更會有專員駐場指導如何用新手機拍攝美照。

攝影專員駐場指導贏取獎賞

為協助大眾掌握智能手機的進階影像功能，品牌於指定門市特別設立了「手機攝影大師」工作坊。駐場專員會即場分享實用的拍攝技巧，從簡單的構圖方法到光影運用，引導用家靈活運用手機內置模式。即使是沒有攝影經驗的用家，也能夠在指導下利用人像及不同拍攝模式捕捉精緻細節，拍出具備層次感的微縮作品。

同時舉行「#SmarTone微觀香港放大情懷」攝影大賽，目標贏取100萬The Point積分。

同時，SmarTone 舉辦了「#SmarTone微觀香港放大情懷」攝影大賽，參賽者只需利用微縮場景進行創作，並將作品分享至指定社交媒體平台，最佳作品即有機會贏取高達 1,000,000 The Point 獎賞積分。有興趣參與的大眾可以瀏覽官方 Instagram 專頁查閱活動詳情。