不少 iPhone 用戶均曾遇過以下情況：睡前手機電量明明尚餘 80%，心想翌日通勤與日間使用理應綽綽有餘；豈料一覺醒來，電量竟跌至不足 60%。更令人費解的是，手機整晚平放於床頭櫃上，期間並無任何操作，電量卻彷彿在深夜「憑空蒸發」！

面對待機異常耗電，多數人的第一反應是「電池老化」，急於預約維修換電，但實情未必如此；在你去更換新電池之前，可以先掌握正確的系統診斷與權限管理方法，無需更換硬件亦能大幅改善續航表現。以下3招，助你抓出「食電元兇」！



iPhone耗電異常一晚急跌20%？未必是電池老化．換電前3招抓出元兇

iPhone 待機無故跌電是電池老化嗎？

當 iPhone 處於鎖定待機狀態卻出現每小時掉電超過 2% 至 3% 的現象時，首要工作並非盲目開啟「低耗電模式」，而是分辨耗電究竟源於「硬件化學老化」抑或「軟件背景異常」。若屬於電池老化，手機通常會在高負載操作（如拍攝 4K 影片、開啟 5G 網絡打機）時出現電量驟降，甚至在電量尚餘 20% 時無預警關機；

相反，若手機僅在閒置待機時持續失血，且「電池健康度」最大容量仍維持在 80% 以上，則極大機會是個別第三方應用程式在系統底層「過度勤奮」，不斷透過流動網絡或 Wi-Fi 傳輸數據所致。

iPhone 待機無故跌電是電池老化嗎？

資料來源：Apple 官方支援文件《關於 iPhone 電池與效能》

iPhone健康度跌破 85% 就要換電嗎？未必！

根據 Apple 官方標準，iPhone 電池設計在完成一定充電循環後仍能保留 80% 原始容量（iPhone 14 及更早機型為 500 次；iPhone 15 及 iPhone 16 等後續機型為 1,000 次）。用戶常見的三大誤解如下：

85% 屬正常老化： 鋰電池會隨使用自然損耗，未達指定循環次數前維持 80% 至 85% 實屬正常，無須急於換電。

80% 才是維修參考線： 當健康度跌破 80%、系統出現「維修」提示或無預警關機時，才需要安排更換電池。

誤解「充電循環」算法： 並非插電一次就算一循環，而是「累計消耗 100% 電量」才計算一次（如兩日各用 50% 合計為一次）。

使用 iPhone 15 或後續機型配合 iOS 17.4 或更新版本，在「設定」>「電池」>「電池健康度」內除可看到「電池健康度（正常）」與「最大容量百分比」，下方會直接列出「循環使用次數」、「製造日期」以及「首次使用」的年月。

使用 iPhone 15 或後續機型配合 iOS 17.4 或更新版本，可直接查看「循環使用次數」、「製造日期」以及「首次使用」的年月。

資料來源：Apple 官方支援文件《充分延長電池使用時間與壽命》

第一步：透過系統內置數據揪出「食電怪獸」

要精準鎖定真正的「電量殺手」，用戶可直接查閱 iOS 內置的耗電分析報告。操作路徑為：打開「設定」＞「電池」，向下滑動至「App 電池用量」列表。系統會詳細羅列過去 24 小時及過去 10 天內，各個應用程式所佔的耗電百分比。

值得留意的是，在查閱此列表時，不應只看總百分比，更應點擊右上角的「顯示活動」，觀察各 App 在「螢幕開啟」與「背景活動」的時間比例。假設某個網購或社交平台 App 的螢幕開啟時間僅有 5 分鐘，但「背景活動」卻長達數小時，便足以證明該程式在用戶休眠期間仍不斷喚醒處理器，成為夜間偷電的罪魁禍首。

第二步：關閉非必要的「背景 App 重新整理」

確認異常耗電的應用程式後，便須從源頭切斷其背景活動權限。許多天氣預報、網購平台、外賣及通訊類 App，即使用戶已從多工介面將其向上滑動關閉，系統仍會允許它們在背景自動下載更新內容、同步資料庫或推送資訊，導致數據機（Modem）與處理器無法進入深度休眠。

許多天氣預報、網購平台、外賣及通訊類 App，即使用戶已從多工介面將其向上滑動關閉，系統仍會允許它們在背景自動下載更新內容。

用戶可進入「設定」＞「一般」＞「背景 App 重新整理」進行精準管控。建議將頂部的總開關設定為「僅限 Wi-Fi」（避免在流動數據訊號微弱時因強行連線而加劇發熱耗電），並逐一檢視下方列表，將日常極少即時依賴推播的購物、旅遊及新聞類 App 全部關閉，僅保留 WhatsApp、WeChat 等核心即時通訊工具，即可大幅減輕待機時的電力負擔。

用戶可進入「設定」＞「一般」＞「背景 App 重新整理」進行精準管控。

資料來源：Apple 官方支援文件《在 iPhone 上管理「背景 App 重新整理」及「定位服務」》

第三步：收緊「定位服務」權限與即時動態

除了背景數據刷新，全球定位系統（GPS）模組亦是手機的耗電大戶。部分地圖導航、交通出行、飲食優惠及外賣 App 在首次安裝時，會誘導用戶授權「永遠」取用位置資訊。一旦獲批此權限，即使手機處於鎖定狀態，程式仍會定期透過 GPS 晶片、藍牙信標及 Wi-Fi 熱點掃描用戶座標，造成嚴重的待機耗電。

用戶應立即前往「設定」＞「私隱與保安」＞「定位服務」，逐一審視標示為「永遠」的應用程式，將絕大部分項目改為「使用 App 時」或「下次詢問或在我分享時」。

除了背景數據刷新，全球定位系統（GPS）模組亦是手機的耗電大戶。部分地圖導航、交通出行、飲食優惠及外賣 App 在首次安裝時，會誘導用戶授權「永遠」取用位置資訊。

此外，隨着近年 iOS 系統普及「即時動態（Live Activities）」與「鎖定畫面小工具（Widgets）」，部分外賣追蹤、航班資訊或財經報價小工具會直接在鎖定畫面進行高頻率刷新；若夜間無需實時監察相關資訊，睡前手動滑除鎖定畫面上的即時動態卡片，同樣能有效阻截電量流失。

隨着近年 iOS 系統普及「即時動態（Live Activities）」與「鎖定畫面小工具（Widgets）」，部分外賣追蹤、航班資訊或財經報價小工具會直接在鎖定畫面進行高頻率刷新

iPhone 待機省電設定對照指南

為方便讀者快速排查，以下整理了影響 iPhone 待機續航的四大核心設定及建議調整方案：