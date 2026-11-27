直擊串流音響專家 Eversolo 深圳總部｜近年數碼串流播放已經成為家庭音響的主流，不少發燒友在升級訊源時，都會遇到數碼聲偏冷硬或音場不夠立體的煩惱。記者近日隨香港 Hi-Fi 媒體團親身北上，深度走訪音響品牌 Eversolo（艾索洛）位於深圳的總部，實地參觀其研發與產品部門，並訪問了技術總監（CTO）Meng Zaiming（Spring）及產品經理 Wang Jie（Jeffery），搶先試聽定價 $15,880 的高精度主時鐘 C10，以及定價 $9,980 的自研分立式解碼器 DAC-R8。



深圳總部直擊研發與專業調音

踏入 Eversolo 深圳總部，記者與媒體團代表首先實地參觀了品牌的硬件工程與產品研發部門，直觀了解工程團隊的日常測試環境與研發實力。在隨後的面對面專訪中，技術總監 Spring 與產品經理 Jeffery 詳細剖析了品牌從底層演算法到最終聲學調校的全鏈路自主研發脈絡。為了擺脫對現成商用解碼晶片的依賴，研發團隊投放了大量資源建立自主聲學架構，力求在精密的數據指標與自然耐聽的模擬韻味之間取得平衡。

除了主力品牌 Eversolo 的全新訊源陣容外，亦在現場同步品鑑了旗下子品牌「樂笙 Luxsin」的產品規劃與技術藍圖。在活動尾聲，品牌負責人更說出全線產品矩陣與未來的聲學演進方向，讓在場記者對雙品牌協同構建的音響生態有更立體的認識。

Eversolo C10 主時鐘有何技術突破？

在總部試聽室的實機體驗環節中，率先登場的是定價 $15,880 的 C10 高精度主時鐘。數碼音頻系統在採樣與傳輸過程中極度依賴穩定的時間基準，任何微小的時基抖動都會影響聲音的結像與空間感。C10 採用航空級鋁合金機身，內置特別定制的 10MHz SC 切（Stress Compensated）超低噪聲恆溫晶振（OCXO）。雙旋轉切割工藝的石英晶體對環境溫度變化與內部應力極不敏感，配合毫度級動態恆溫控制槽，在 1Hz 偏移處能實現低至 -115 dBc/Hz 的超低相位噪聲表現，長期環境溫度頻率穩定度更達 0.003 ppm 以內，從源頭大幅抑制時序偏差。

在操作體驗方面，C10 突破傳統主時鐘缺乏狀態顯示的限制，首創配備一塊 8.8 吋 IPS 觸控大屏幕，將原本隱藏在機箱內部的恆溫晶振升溫過程與工作狀態可視化。記者在現場觀察到，由開機預熱很快便到拐點溫度，等多十數分鐘便進入最佳穩定狀態，用家都能透過屏幕上的實時升溫曲線一目了然。機背配置方面，C10 設有 4 組獨立驅動緩衝的 BNC 時鐘輸出接口，可同時為數碼轉盤、CD 機及解碼器提供 10MHz 至 100MHz 等多種頻率的同源時鐘訊號，並支援外部 GNSS 1PPS 衛星秒脈衝參考授時輸入，確保長時間運作依然分毫不差。

DAC-R8 自研 R2R 解碼器有甚麼賣點？

另一款在深圳總部同步亮相的重磅新作，是定價 $9,980 的 DAC-R8 解碼器。新機最大亮點是捨棄市面上現成的集成解碼晶片，改為搭載品牌歷時研發的「源點 R2R」全差分分立式電阻矩陣架構。這架構由 FPGA 晶片統一協調，針對 PCM 訊號採用 5bit 粗分段加 20bit 精細調節的設計，最高支援 768kHz/32Bit 規格，同時為高達 DSD512 的高速碼流保留獨立轉換路徑，讓正負雙路訊號從第一級電阻網絡便完全獨立運作，呈現出 R2R 解碼器獨有的溫潤醇厚聲底與豐富音樂味。配合機內定制的 O 型線性電源與 OPA1612 運放晶片，其總諧波失真加噪聲（THD+N）低至 0.000316%，訊噪比與動態範圍雙雙達到 130 dB 的高水準。

為滿足不同音樂類型與器材搭配的需要，DAC-R8 提供了無超採樣（NOS）、超採樣（OS）及兼顧自然感與分析力的 BEST 三種聲音模式，並配備全平衡 R2R 步進式純模擬音量旋鈕，避免數碼衰減造成的細節流失。此外，機身支援豐富的數碼及模擬連接介面，包括具備電氣隔離的 AES/EBU 與同軸輸入、8 組兼容模式的 IIS 接口、HDMI ARC 電視音頻回傳，以及支援 aptX Adaptive 的藍牙 5.4 模組。玩家更可透過 USB 連接電腦，免安裝任何驅動程式直接進入專屬 Web 調音台，在網頁介面上進行 20 段系統級參數均衡（PEQ）及 FIR 濾波微調，甚至匯入 REW 聲學測量檔案進行精準校準。