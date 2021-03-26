撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-26 17:19

《MHRise（Monster Hunter Rise／魔物獵人崛起）》芒亨報價！主機、遊戲、配件熱炒，美日港版如何選擇？5個機迷必要知重點！Switch《MHRise》終於正式推出，不少機迷都想搶先做獵人，首日排隊買game的人隨時比買iPhone時更多！無論遊戲、特別版主機、配件都因為人人搶機而被炒起。究竟現時市價如何？之後還會有正價貨嗎？港版、日版及美版應該如何選？下文立刻為大家報導。

《MHRise（Monster Hunter Rise／魔物獵人崛起）》芒亨大熱賣，首日推出間間game場排長龍買／拎game，而且特別版主機、Pro手掣、Amiibo等全部被炒起，認真厲害。究竟現時市況如何？炒價會維持到何時？多個版本應該如何選擇？另外，還有另文搶先特別版開箱，立刻睇！

獵人必睇Monster Hunter Rise攻略專頁 👉前往

MHRise特別版主機設計獨特，吸引不少機迷搶購。（鍾世傑攝）

👇👇MHRise市價直擊，看看排隊情況有多瘋狂！5個機迷購前必知重點！👇👇

+ 16 + 16 + 16

👇👇即刻開箱！MHRise特別版機究竟有幾靚？👇👇

+ 4 + 4 + 4

想睇更多MHRise限定版、精品等開箱，入來睇全文 👉MHRise Switch芒亨特別版主機開箱 8款精品+amiibo介紹 贈品都炒

同場加映：早前外媒搜集了多個歐美網媒（包括其日本分站）對《MHRise》的評分，即睇各網頁短評及分數：

👇👇即睇15外國遊戲網《MHR》完全版試玩評分報告👇👇

+ 12 + 12 + 12

睇全文 👉MHRise魔物獵人崛起15外媒評測 日本IGN給滿分 炒價$500值得買？