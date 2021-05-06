撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-06 12:48

實測M1 MacBook Air、AMD／Intel版Surface Laptop 4三款notebook實測比併，結果令人非常驚訝，買機前值得參考！最近外國Youtube科技頻道「Max Tech」為三台近期人氣爆燈的notebook作深入實測，包括M1 MacBook Air、AMD與Intel版Surface Laptop 4，全方位10項重點測試，想買機前看看哪一台適合你。

M1 MacBook Air、AMD及Intel版Surface Laptop 4，都是近期不少人考慮入手的notebook。單看規格各有各賣點，究竟揀哪一台入手好？最近外國Youtube科技頻道「Max Tech」就深入實測這三台notebook，由外表、I/O端子、性能等多項重點比併。

（圖片來源：Max Tech＠YouTube）

👇👇即睇外媒評測M1 MacBook Air、AMD及Intel版Surface Laptop 4👇👇

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同場加映：iPhone 13 Pro Max「實機」現身？、規格目前坊間已有不少資料，但再多的傳聞，又怎及一部「真機」來得實在？近日有 YouTube 頻道就找到了一部流落在民間、據稱為 iPhone 13 Pro Max 的 Dummy 模型機，還拍片上手把玩了一輪。

Unbox Therapy 方面就至少指出了 5 個從 iPhone 13 Pro Max 模型上可以看到的新機變化👇👇👇

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睇全文 👉iPhone 13 Pro Max模型流出 機身竟變厚？YouTuber揭新機5大變化

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同場加映：究竟什麼人合適使用AirTag呢？家長、寵物主人是否合適用呢？記者實測後，認為以下有5類用家是值得入手。

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