買賣外匯　3大攻略你要知

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-05-14 16:47

買賣外匯是一種學問，不同銀行提供的匯價及優惠各異，除了傳統銀行，近日有虛銀更加入戰團，為客戶提供外匯服務，事實上，8間虛擬銀行開業後首份年報顯示，客戶存款合共已達157.75億港元，可見短時間內，大眾對虛擬銀行的服務形式相當受落。今次想同大家深入了解傳統銀行及虛擬銀行從外匯買賣的靈活度、方便度，及人民幣定期息率作比較。率先了解虛擬銀行在外匯服務的實況。

1.留意銀行匯率及限時優惠

在兌換前可以先查詢各大銀行的匯率作比較，因匯價分分秒秒都有變數，我們以剛推出外匯服務的天星銀行airstar在兌換港元及美元匯率與傳統銀行作比較，該行更強調以優惠價回饋客戶，價格較傳統銀行更優厚，讓客戶節省兌換成本。如下圖所示：

另外，也需留意不論傳統銀行或虛擬銀行都會推出不定時優惠，而每次交易的金額及回贈都有不同，大家在兌換前都可以留意。在2021年4月29日至2021年5月31日期間，於天星銀行airstar外匯交易，累計兌換金額達港幣50,000元或以上，即可享額外現金回贈獎賞港幣100元*。

2.留意交易時間 免失最優惠利率

從前外匯兌換只適用於辦公時間，逐漸普及為24小時，但星期六下午、日及公眾假期仍未開放，天星銀行airstar的7x24服務，不受星期六、日及公眾假期的限制，隨時隨地都可以獲得實時報價。

毋須額外開設外匯戶口

傳統銀行於網上兌換的手續較多，部分需要開設額外的外匯戶口；就此方面，以天星銀行airstar的兌換手續只須簡單3步，先設定買入或賣出貨幣及銀碼，再設定相應的兌換貨幣，最後確認交易，便可完成兌換，步驟相對簡單，更可以即時享用，而且沒有客戶等級分別，匯率透明劃一，而所享受的優惠均一致又易明。

3.留意兌換後的定期存款利率

在買入外匯後，可留意兌換後做定期的存款利率，因為一般利率比港元的利息更優厚，就此，我們將傳統銀行及天星銀行airstar的人民幣定期存款利率作比較，發現利率差別達7.7倍，如下表：

想了解更多天星銀行airstar 7x24星級外匯服務，可瀏覽：https://bit.ly/3bpqpCT

資料來源：天星銀行網頁

^投資涉及風險

風險聲明：

貨幣兌換風險 - 外幣兌換涉及匯率風險。客戶進行外幣兌換時可能會因當時外幣匯率之波動而出現虧損。

人民幣貨幣風險 - 人民幣現時並非自由兌換的貨幣，會不時受相關的監管要求限制。實際的兌換安排須依據當時的限制而定

*優惠受相關條款及細則約束