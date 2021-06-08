撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-08 18:09

WWDC 2021 發布會中，Apple 強調用戶的私隱問題，包括郵件﹑IP地址﹑瀏覽足跡等，因此把 iCloud 升級成更安全的「iCloud+」。同時公開新的 iCloud 方案，竟免費提供無限容量給新機用戶？想知推有無限容量 iCloud 的條件是什麼？即按圖放大睇：

👇👇iCloud+ 3大新功能 免費無限容量點先有？👇👇

同場加映：WWDC21懶人包：iOS15、MacOS 等9大必知更新、Facetime大進化

WWDC2021｜Apple 一年一度的盛事、開發者大會 WWDC 2021 在今日（6 月 8 日）凌晨開鑼，在開幕 Keynote 發布會上 Apple 為我們預告了未來一年即將在 iOS、iPadOS 以及 MacOS 等系統上即將登場的新功能及新設計，內容異常緊湊，以下就先為大家送上發布會精華懶人包。

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想睇第5~9個發布會重點？即睇：WWDC21懶人包：iOS15、MacOS 等9大必知更新、Facetime大進化

同場加映：WWDC21｜iOS 15 對應支援iPhone機種清單 6年前名機仍能更新系統

iOS 15 及 iPadOS 15 在 WWDC21 中登場，大家最關心的當然是自己手頭的iPhone機種，是否支援今次系統升級的全20款iPhone／iPod Touch 機種吧！意想不到，原來6年前這兩部舊款 iPhone，竟然可以 再玩多1年，敢稱不死名機！

全20款支援iOS 15升級iPhone / iPhone Touch 全列表，即睇你的手機OUT未！（點圖放大）

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想知iPhone XS以前有什麼型號支援 iOS 15？即睇：WWDC21｜iOS 15 對應支援iPhone機種清單 6年前名機仍能更新系統