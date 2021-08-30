蝸居必買家電推介 三合一甲醛暖風空氣清新機慳電又慳位

香港寸金尺土，不只買傢俬要「諗過度過」，電器也必須符合慳位、實用、顏值高等原則，即看今次的多功能家電推介，讓大家打造舒適又有生活品味的安樂窩！



家電推介(1)：多功能電熱鍋

香港人愈住愈細，加上單身貴族、二三人小家庭生活居多，大多納米新樓都以開放式廚房代替梗廚，一部方便易用又多功能的電熱鍋便成了廚房時尚！

坊間很多電熱鍋都兼具煎炒、蒸煮、火鍋功能，甚至有不同配件讓你DIY章魚燒、窩夫等美食，無論是自住下廚還是家庭派對也不可缺少！

電熱鍋成最新廚房家電時尚。

家電推介(2)：Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機

近年大熱的電熱鍋、氣炸鍋雖不是用明火煮食，但加熱時同樣會釋出油煙和懸浮粒子PM2.5等空氣致敏物，造成室內空氣污染問題！其實面積較小的蝸居一般空氣質素較差，空氣中的致敏物含量也較高，原因居然有以下五個？！

▼▼▼▼▼即看空氣污染致敏物源頭▼▼▼▼▼

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即使家居看似一塵不染，原來還有很多看不見的空氣致敏物，例如甲醛、懸浮微粒、VOC及二氧化氮等，加上蝸居空氣循環不如理想，這些空氣致敏物更易積聚，一點一點影響身體健康！

Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機能夠消滅甲醛和過濾空氣致敏原。

Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機外型輕巧卻功能強大，它配置新式固態甲醛偵測技術，有效捕捉99.95％小至0.1微米的塵埃微粒及空氣致敏原，並能真正消滅甲醛，分解成微量水氣和二氧化碳，此外Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機還有全密封HEPA過濾系統，不怕受污染的空氣回流室內，造成二次污染！

除了體積輕巧不佔空間，Dyson空氣清新機還具備冷暖風功能，一年四季都可以使用，絕對是蝸居家電推介好物！

了解更多：https://bit.ly/3BkPxp1